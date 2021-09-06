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Автор Александр Шторм

Украина волнуется о тайных соглашениях с Байденом

Мир » Бывший СССР » Украина

Встреча Байдена и Зеленского не увенчалась какими-либо прорывными решениями по Донбассу. Эта тема, как и вопрос Минских соглашений, вообще президентами не поднималась.

Украина волнуется о тайных соглашениях с Байденом

Как сообщили источники в дипломатических кругах Украины, между странами явно существуют какие-то собственные соглашения. Но молчание о договоре "Минск-2" является тревожным знаком, считают эксперты.

Вероятнее всего, президент США Джо Байден и госдеп активно склоняют своего украинского коллегу Владимира Зеленского к компромиссам по Донбассу и к реализации формулы Штайнмайера.

По сути, последняя предполагает выборы и особый статус Донбасса до передачи контроля над границей. Но в публичной плоскости это не озвучивается, поскольку Байдена и Зеленского тут же могут обвинить в "зраде" (измене).

Сегодня для американцев серьёзным вопросом является нормализация отношений с Россией, чтобы та не пошла на дальнейшее сближение с Китаем. Для этого США могу пойти и на примирение в Донбассе, поскольку необходимо снять угрозу разморозки конфликта, которая чревата военным разгромом Украины.

Есть ещё одна версия, согласно которой Вашингтон просто собирается вовлекаться в переговоры по Донбассу в силу стратегического тупика, в котором они находятся. Не до того сейчас.

Напомним, на встрече украинский президент предложил несколько форматов привлечения США к урегулированию конфликта в Донбассе. После этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказал мнение, что переговоры в "нормандском формате" по Украине нуждаются в новой динамике, работа в этом направлении ведётся.

"Мы говорили и об Украине, о переговорах в формате (нормандской) четвёрки. Никто не может быть удовлетворён статусом-кво. Минские соглашения должны быть реализованы, в "нормандском формате" нам нужна новая динамика", — сказал министр.

"Для этого мы в настоящее время работаем над содержательными предпосылками для министерской встречи", — добавил Маас. По его словам, также "очень важно иметь поддержку США".

В проекте "Кремлёвская прачка" пояснили, что Зеленский лично заинтересован повысить свой уровень общественного доверия, а для этого нужно перекрыть достижения Петра Порошенко, открывшего украинцам на заре своего президентского срока безвизовый режим с ЕС. Поэтому вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС — один из самых значительных для него.

Задолго до встречи с коллегой Байден назвал коррупцию главной преградой для членства Киева в НАТО. Поэтому Зеленский и поувольнял плохо работающих чиновников, надеясь представить их иностранным кураторам в качестве самых злостных коррупционеров. В качестве закрепления намерений и демонстрации всей серьёзности отношения к задаче Зеленский 24 июля подписал указ, вводящий в действие решение СНБО от 4 июня "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора". Но пока Запад явно не впечатлился ни красотой момента, ни поступков.

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Чего будет добиваться Зеленский на встрече с Байденом
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс украина хайко маас энтони блинкен пётр порошенко ольга стефанишина владимир зеленский
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