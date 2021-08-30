Александр Перенджиев: "ШОС выиграла у НАТО схватку за Афганистан"

Афганистан прочно утвердился на первых строчках мировых новостных рейтингов. За новостями из этой центральноазиатской страны, затаив дыхание, следит весь мир.

Россия — одна из немногих стран, чьи посольства продолжают в штатном режиме работать в Кабуле. Наш посол Дмитрий Жирнов заявил, что альтернативы радикальному движению "Талибан"*, который признан в России террористической организацией, в Афганистане нет.

Почему нет и что из себя представляет организация, которая пришла к власти в Афганистане? Отличается ли сегодняшний "Талибан" от того, который в 2001 году военным путем "свергли" американцы?

Об этом в программе "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

— Есть признаки того, что действительно что-то с этим "Талибаном" не так и он, пусть немножко, но не такой, который был прежде.

Первое, на что стоит обратить внимание: ещё до захвата им власти в Афганистане, эксперты заметили у боевиков организации огромное количество вооружения китайского производства. Откуда? Сначала была версия, что китайцы снабжали моджахедов, когда ещё Советский Союз был. Наверное, связи остались.

Но, я думаю, здесь не всё так просто. Давайте вспомним московские переговоры по Афганистану. Кто на них присутствовал? Страны ШОС, Иран, который является наблюдателем в ШОС, и, помимо официального Кабула, были представители талибов.

Саммит этот проводился как антиамериканский, антиНАТОвский.

Сейчас многие эксперты говорят, что мы наблюдаем реализацию чёткого замысла американцев — оставить нестабильное государство, чтобы Россия и Китай помучались.

Мы к этому готовились. Ещё в 2011 году, когда Обама заявил о том, что будет вывод войск из Афганистана, была проведена конференция в Российском институте стратегических исследований. Это было ещё "до Крыма", потому и американцы тоже участвовали.

Что тогда обсуждалось?

Первое — что с "Талибаном" можно договориться.

Второе — что возможно снять с "наркоиглы" экономику Афганистана и перевести её в нормальное цивилизованное русло, поставив на промышленные рельсы.

Прошли годы. И что мы видим?

Ситуация вокруг Афганистана сегодня

Не успел "Талибан" взять власть в Кабуле, как буквально через день началась дискуссия, кто и как будет разрабатывать полезные ископаемые в Афганистане.

Многие в курсе, что Китай как раз организует глобальный проект "Один пояс и один путь" и для него очень удобно, чтобы различного рода коммуникации проходили через Афганистан — он же в центре региона расположен. Он в Азии — перекресток путей.

Обратите внимание, это всё заточено под талибов, под то, что они будут у власти.

Получается, что талибы пришли сегодня несколько иные, не такие, которые умеют только чисто бегать с автоматами и стрелять. Эти — понимают, что надо создавать свою экономику, что они — власть — от этого будут получать прибыль, а не просто обирать каких-то торговцев.

— У талибов уже был опыт строительства государства. Три года они просуществовали в качестве законной власти Афганистана — их признали три страны: Пакистан, Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Сейчас 16-17 сентября в Душанбе состоится саммит ШОС. И уже дискутируется приглашение туда "Талибана", его представителей. Есть даже опубликованное на сайте организации заявление, что страны ШОС готовы сделать Афганистан процветающей страной, готовы способствовать его становлению.

То есть, получается, что власть талибов уже признана де-факто? Осталось закрепить это де-юре?

— Россия и другие страны заявили, что мы, дескать, посмотрим и подумаем. Но ведь, с другой стороны, никто же не исключил и не лишил статуса наблюдателя ШОС Афганистана.

И на форум ШОС будут приглашены талибы как реальная власть официального Кабула и они будут там в качестве наблюдателя. Кстати, и Иран там — наблюдатель. И ещё две страны.

"Талибан"* — террористическая организация, запрещённая в РФ.