Как Израиль шпионил за королями и президентами

Несмотря на заверения официальных лиц и аналитиков, что израильская фирма по производству шпионского ПО Pegasus, которое позволяет удаленно знакомиться с сообщениями, фотографиями, электронной почтой, контактами, местонахождением, а также втихаря записывать телефонные разговоры, является продукцией мирового класса и призвана бороться с терроризмом и преступностью, кое-кто подозревает, что она связана с правительством Израиля.

За кем и зачем следят из Израиля

Частная израильская фирма NSO Group Technologies — акроним NSO образован от начальных букв трех основателей компании:

Niv Shalev Omri

Была основана в 2010 году

Нивом Карми (Niv Carmi),

Омри Лави (Omri Lavie),

Шалевом Хулио (Shalev Hulio).

По состоянию на 2017 год в NSO Group, которая находится между Тель-Авивом и Нетанией в курортном городке Герцлия, трудилось почти полсотни сотрудников.

Судя по интервью, которые дали несколько ныне действующих и бывших официальных лиц, они убеждены, что основанная отставными офицерами израильской разведки фирма предоставляет правительству Израиля какую-то информацию о тех, кто пользуется ее spyware.

"Глупо полагать, что NSO не будет делиться конфиденциальной информацией о национальной безопасности с правительством Израиля, — высказался Washington Post на условиях анонимности бывший высокопоставленный сотрудник национальной безопасности США, который тесно сотрудничал с израильскими спецслужбами. — Это не означает, что они являются прикрытием для израильских органов безопасности, но правительства всего мира предполагают, что NSO работает с Израилем".

В октябре 2018 года в Стамбуле произошло резонансное убийство журналиста и писателя Джамаля Хашогги, который известен своей нелицеприятной критикой насельников Белого дома и королевского семейства Саудовской Аравии. Племянник торговца оружием Аднана Хашогги и двоюродный брат любовника принцессы Дианы Доди Аль-Файеда исчез в недрах генерального консульства Саудовской Аравии в Турции. После расследования было найдено расчлененное тело и обезображенное лицо 59-летнего оппозиционера.

Бывший специальный докладчик ООН по "внесудебным казням" Агнес Калламард (Agnès Callamard) высказала подозрение, что сотовые телефоны близких к Хашогги людей были заражены программой "Пегас", включая основателя интернет-компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса (Jeff Bezos). NSO в лице одного из отцов-основателей категорически отрицали это преступление.

Мы ребята непростые

Основателями NSO стали бывшие члены израильского подразделения радиоэлектронной разведки 8200, которое, по сути, соответствует деятельности National Security Agency — Агентству национальной безопасности США (АНБ). Имя командира этого элитного подразделения в звании бригадного генерала не подлежит разглашению.

NSO вынуждена была публично признать, что в некоторых случаях ее клиенты переступали закон и вели наблюдения не за преступниками и террористами, а за одиозными с их точки зрения журналистами и прочими активистами.

Парижская некоммерческая организация журналистов Forbidden Stories и правозащитники из Amnesty International получили доступ к списку из более чем 50 000 телефонных номеров в тех странах, которые практикуют слежку за своими гражданами. Все они оказались клиентами NSO Group. В списке не указано, кто и почему ввел номера, и неизвестно, сколько телефонов отслеживались.

В Forbidden Stories курировали расследование активности проекта Pegasus, а тем временем Amnesty International провела судебно-медицинский анализ. Она открыто критиковала шпионский бизнес NSO и поддержала безуспешный иск против компании в израильском суде с требованием отозвать ее экспортную лицензию.

Эмманюэль Макрон

Среди тех, кого прослушивали, как удалось выяснить репортерам, числятся свыше тысячи человек из более чем 50 стран:

три президента:

Эммануэль Макрон (Франция) Бархам Салех (Ирак) Сирил Рамафоса (ЮАР)

десять премьер-министров:

три действующих:

Имран Хан (Пакистан) Мустафа Мадбули (Египет) Саадеддин Османи (Марокко)

семеро бывших:

Йемена (Ахмед Обейд бин Дагр), Ливана (Саад Харири), Франции (Эдуар Филипп), Бельгии (Шарль Мишель), Уганды (Рухакана Ругунда), Казахстана (Бакытжан Абдирович Сагинтаев), Алжира (Нуреддин Бедуи);

один король — марокканский Мухаммед VI;

несколько членов королевской семьи Саудовской Аравии,

более 600 политиков и правительственных чиновников, включая министров кабинета, дипломатов, офицеров вооруженных сил и служб безопасности,

минимум 65 руководителей предприятий,

85 правозащитников,

189 журналистов.

Адвокат, представляющий интересы NSO, сообщил прессе, что у его клиентов были "веские основания" полагать, что список состоит из общедоступных "поисковых" услуг, не связанных с клиентами NSO.

Как признался Хулио, он "очень обеспокоен" тем, что прочитал в новостях о проекте Pegasus.

"Все обвинения в неправильном использовании системы касаются меня. Это подрывает доверие, которое мы вызываем у клиента. Мы все расследуем".

Хулио добавил, что за последние 12 месяцев NSO расторгло контракты с двумя своими клиентами из-за опасений по поводу нарушений прав человека.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.