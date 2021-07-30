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Автор Антон Куликов

"Кричали друг на друга": чего хотела Меркель от Путина

Мир

В Германии на полках книжных магазинов в пятницу появилась очередная биография Ангелы Меркель. Ее автор, немецкий историк и журналист Ральф Больман в 2013 году уже писал книгу о канцлере. Но этот пост Меркель вскоре покинет. Стало быть, самое время издать очередную биографию канцлера.

"Кричали друг на друга": чего хотела Меркель от Путина

Называется она "Ангела Меркель. Канцлер и ее время". И, надо заметить, она и для российского читателя представляет интерес.

Как Меркель и Путин переходили на повышенные тона

В частности в том, что касается взаимоотношений канцлера Германии и президента России. Отношения эти никогда не были простыми. И книга Больмана это подтверждает.

В частности, во время событий на Украине в 2014 году, пишет Больман, канцлер практически не ожидала вмешательства российского президента в 2014 году в происходившее. Впрочем, уверяет автор, не только Меркель, большинство западных политиков и экспертов тоже этого не ожидали.

В том году канцлер Германии десятки раз созванивалась с Владимиром Путиным. "От поездки в Москву Меркель отказалась, опасаясь отсутствия шансов на успех и из-за риска показаться униженной Путиным", — отмечается в ее биографии.

Присутствовавшие в то время на переговорах сотрудники рассказали, что телефонные переговоры "часто имели характер дуэлей, речь шла по существу".

В книге говорится, что Путин говорил "много, иногда бесконечно, больше половины отведенного времени". "В сложных ситуациях он, по их словам, становился "очень эмоциональным, азартным и даже взбешенным". Неясным было, скрывается ли за этим настоящая вспышка эмоций или это лишь расчет", — отмечается в биографии Меркель.

"Они говорили все друг другу в лицо <…> Оба открыто общались друг с другом, пренебрегая общепринятыми правилами дипломатии. Иными словами, иногда они переходили на повышенные тона", — говорится в книге.

Планы и реальность

Интересное замечание относительно планов Меркель в то время. Канцлер Германии ставила целью на фоне кризиса на Украине объединить страны Евросоюза в вопросе санкций против России. Расчет был на то, что повышение цен в России после европейских санкций и ответных мер Москвы приведет к снижению популярности Путина. Этот расчет не оправдался, признает автор биографии германского канцлера.

Правда, в данном случае канцлер предстает расчетливым и даже циничным политиком. Но, впрочем, едва ли это можно назвать сенсацией. Да и цель санкций, в общем-то, никогда не была секретом — создать проблемы российскому руководству.

Что касается описания того, как канцлер и президент России общались друг с другом во время событий 2014 года, то здесь, в общем-то, тоже нет ничего удивительного. Учитывая происходившие тогда события, эмоциональный стиль общения лидеров государств вполне объясним.

Любопытен пассаж о том, что канцлер, как и многие западные политики, не ожидали вмешательства российского президента в происходившие события. Хотя уж Меркель-то и до этого много раз общалась с российским лидером. Как, впрочем, и другие западные политики. Вот это, конечно, интересно, почему они решили, что Путин не вмешается, когда происходили вещи, которые напрямую затрагивали интересы России.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы санкции биография ангела меркель
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