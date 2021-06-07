Новая Меркель намерена остановить "Северный поток-2"

"Зелёные" со своим кандидатом в канцлеры Германии не смогут создать серьёзных проблем для эксплуатации "Северного потока-2", считает политолог Александр Рар.

"Зелёные" могут победить на выборах в Бундестаг

На Западе могут начать создавать проблемы при эксплуатации "Северный поток — 2", заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он предупредил, что "встанет вопрос о сертификации, вводе в эксплуатацию, вот тогда начнется следующий этап борьбы ", заявил он в интервью для телеканала "Россия-24".

Гость Polskie Radio 24 сенатор от PiS Влодзимеж Бернацки подчеркнул, что нет смысла начинать прокачивать газ в Германию по "СП-2", потому что на осенних выборах в Германии в Бундестаг "скорее всего выиграют "Зелёные", которые "скептически относится к строительству газопровода".

Последние опросы общественного мнения в ФРГ говорят о том, что если бы выборы проводились сейчас, то "Зелёные" выиграли бы их. Даже при прямых выборах кандидат в канцлеры Анналена Бербок часто получает в этих опросах больше очков, чем её конкуренты Армин Лашет от Христианско-демократического союза (ХДС) и Олаф Шольц от социал-демократов (СДПГ), пишет rnd. de.

Новая Меркель обещает остановить "СП-2"

Сопредседатель партии "Зеленых" и кандидат от партии на пост канцлера Анналена Бербок сочла "абсолютно неверным" утверждение, что проект "Северный поток-2" является исключительно экономическим.

"Я считаю, что мы не можем завершить этот проект", — сказала политик. По ее словам, данный трубопровод "противоречит санкциям" Европейского союза, и поэтому его нельзя начинать использовать. Также она предположила, что из-за него со временем будет снижаться объем поставок через Украину, что якобы негативно скажется на безопасности республики.

"Такие комментарии звучат "музыкой для ушей" тех в Вашингтоне, кто думает о том, как привлечь Европу, и особенно Германию, к тому, чтобы считать Россию и Китай стратегическими конкурентами ", — сказала WP Катрин Клювер Эшбрук, исполнительный директор проекта по Европе и трансатлантическим отношениям в Гарвардской школе Кеннеди.

"Она идет в ногу с мышлением американцев", — добавил Эшбрук.

У "зелёных" тоже есть здравый смысл

В комментарии для Pravda. Ru научный директор Германо-Российского форума, немецкий журналист-международник Александр Рар заявил, что трубопровод в любом случае будет введен в эксплуатацию.

"Однако будут идти большие торги и согласования насчет того, какой объем газа Россия будет иметь право прокачивать в Европейский союз. Тут, конечно, без политики не обойдется. Будут страны, которые будут препятствовать потоку российского газа в Европу. Но, с другой стороны, Европа отказывается от нефти, угля, атомной промышленности, поэтому она будет нуждаться в дополнительных ресурсах газа. Поэтому победит не политика, как мне кажется, а здравый смысл и конструктивизм. В конечном итоге, конечно, все европейцы через несколько лет вздохнут с облегчением, что эти две трубы — "Северный поток-1", "Северный поток-2" в XXI веке были построены для снабжения Европы нужным голубым топливом, а именно — природным газом", — сказал Александр Рар.

"Зелёные" прошли пик влияния

На прошедших в воскресенье выборах в федеральной земле Саксонии-Анхальт, где средний класс составляет большинство, победила партия Ангелы Меркель — христианские демократы. Согласно предварительным официальным результатам, ХДС набрал 37,1% голосов. Альтернатива для Германии (АдГ) на втором месте — 20,8 процента. За ними следуют "Левые" с 11,0 процентами, СДПГ с 8,4 процентами и "Зеленые" с 5,9 процентами, в то время как Свободная демократическая партия (СвДП) с 6,4 процентами вернулась в лантаг через десять лет.

Как пишет Allgemeine Zeitung (Майнц), "босс ХДС Армин Лашет теперь получил усиление на федеральных выборах".

Stuttgarter Nachrichten добавляет: "Тенденцию, несомненно, можно определить по явному успеху ХДС в Саксонии-Анхальт и по отрезвляющим результатам для "зелёных", СДПГ и "левых". Эта тенденция — недавно она была также показана в национальных опросах общественного мнения, выглядит следующим образом: ХДС не делает больших скачков, но снова заметно ползёт вверх. "Зелёные" прошли свой зенит, назначив своего кандидата на пост канцлера Анналену Бербок, но по-прежнему сильны".

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