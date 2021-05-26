EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак пристыдила МИД за неумение защитить Сапегу от Лукашенко
Благодаря "Спутнику V" в Сан-Марино расцвёл вакцинный туризм
На набережной Сочи высадили аллепские сосны
Юристы "Собеседника" провалили дело по иску Евгения Пригожина
Сколько нужно денег для открытия собственного бизнеса в РФ, рассказал эксперт
Максим Бриус: "Турист" будет двигать вперед российский кинематограф
Россиянам объяснили, почему полезно есть огурцы каждый день
Соседи курят? Можно требовать компенсацию
Мишустин повысил оклады военным и полицейским

Причины отказа США от санкций против "Северного потока-2" назвали в Германии

Мир

В пользу смягчения воинственной риторики США в отношении "Северного потока-2" и отказа от дальнейших санкций сработали несколько факторов, заявили в Германии.

Причины отказа США от санкций против "Северного потока-2" назвали в Германии

Ранее президент США Джо Байден заявил об отмене санкций в отношении строящегося российского газопровода "Северный поток-2". По мнению американского лидера, в данный момент, когда проект уже завершён на 95%, дальнейшее санкционное давление на него является "контрпродуктивным точки зрения наших отношений с Европой". Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт объяснил, чем, по его мнению, вызвана эта "смена курса".

"Америка поняла, что не стоит усиливать давление на нас. Они умудрялись довольно долго нагнетать обстановку вокруг "Северного потока-2", но им дали понять, что такое поведение может привести к тому, что США потеряют союзника в лице Германии в Европе", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Второй фактор, повлиявший на изменение ситуации со строительством газопровода — предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Гердт считает, что это "как бы реверанс" Вашингтона в сторону Москвы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Порошенко и Байден против "Северного потока-2"
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Элджея поймали за рулём в состоянии алкогольного опьянения
Три немецких НПО признаны нежелательными в России
Собчак пристыдила МИД за неумение защитить Сапегу от Лукашенко
Благодаря "Спутнику V" в Сан-Марино расцвёл вакцинный туризм
На набережной Сочи высадили аллепские сосны
Мельница мифов: палец "жизни и смерти"
Юристы "Собеседника" провалили дело по иску Евгения Пригожина
Сколько нужно денег для открытия собственного бизнеса в РФ, рассказал эксперт
Максим Бриус: "Турист" будет двигать вперед российский кинематограф
Россиянам объяснили, почему полезно есть огурцы каждый день
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Профилактика
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Любовь Степушова Только один депутат сейма Литвы отказался "стрелять" в белорусов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 26 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев
Прибалтика
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Техника красоты
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников