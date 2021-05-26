Причины отказа США от санкций против "Северного потока-2" назвали в Германии

В пользу смягчения воинственной риторики США в отношении "Северного потока-2" и отказа от дальнейших санкций сработали несколько факторов, заявили в Германии.

Ранее президент США Джо Байден заявил об отмене санкций в отношении строящегося российского газопровода "Северный поток-2". По мнению американского лидера, в данный момент, когда проект уже завершён на 95%, дальнейшее санкционное давление на него является "контрпродуктивным точки зрения наших отношений с Европой". Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Вальдемар Гердт объяснил, чем, по его мнению, вызвана эта "смена курса".

"Америка поняла, что не стоит усиливать давление на нас. Они умудрялись довольно долго нагнетать обстановку вокруг "Северного потока-2", но им дали понять, что такое поведение может привести к тому, что США потеряют союзника в лице Германии в Европе", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Второй фактор, повлиявший на изменение ситуации со строительством газопровода — предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Гердт считает, что это "как бы реверанс" Вашингтона в сторону Москвы.

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