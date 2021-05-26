Verzicht: представим, что в ФРГ передумали достраивать "СП-2"

Вашингтон, похоже, решил немного "успокоиться": санкции по "СП-2", сообщил американский президент Джо Байден, контрпродуктивны, да и вообще — Европа не поймёт.

В суматохе заявлений из Вашингтона и реакции на них других заинтересованных в вопросе "СП-2" сторон немного отошла на второй план Германия. Представим следующий сценарий: немцы передумали и отказываются достраивать газопровод. Что потеряет Берлин как с финансовой, так и с политической точки зрения?

Оценку для "Общественной службы новостей" представил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Побег из тисков: счёт на миллиарды

Эксперт уверен, что вопрос "СП-2" упирается не только в вопрос энергобезопасности, но и в вопрос "политического выживания". Без газопровода немцы окажутся в "экономических тисках" Штатов.

"С одной стороны, Германия будет получать дорогостоящий, американский сжиженный газ, а другим источником получения углеводорода станет для неё Ближний Восток, который контролируется американскими союзниками. Стоимость "Северного потока" для Германии обойдётся в 40 млрд евро и отказ от его строительства нанесёт больший ущерб, чем американские санкции вместе взятые", — рассказывает Блохин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.