Украинизация на марше и темпы лишь наращивает

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень опубликовал 175-страничный отчёт о проделанной работе. Из него можно сделать главный вывод: смотритель занимается не обороной, а нападением. На русский язык — в этом он видит свою должностную обязанность.

Для начала проведём экскурс в историю. Последняя перепись населения СССР зафиксировала 51,5 млн жителей на Украине. Из них 37,4 млн назвали себя украинцами (это 72,7%), 11,4 млн (22,1%) — русскими. Больше всего русских проживало в Крыму (67,2% от числа всех жителей), в Ворошиловградской (44,8%) и Донецкой областях (43,6%). Первая и единственная перепись населения в суверенной Украине была в 2001 году. Вот что она показала. Всего населения 48,2 млн, из них:

украинцев — 37,5 млн (77,8%);

русских — 8,3 млн (17,3%).

Получается, что за 12 лет население всей страны уменьшилось на 3,3 млн, а русских стало меньше на 3,1 млн.

Куда пропали жители Украины?

Куда же за эти годы делись 3 млн жителей? Немалая часть из них уехала в другие страны или умерла (в т. ч. в лихие бандитские 1990-е). Многие после распада СССР переехали в Россию к родственникам и друзьям. Кроме того, некоторые люди в независимой (как им тогда казалось) стране поддались пропаганде или подсознательно стали путать понятия "житель Украины" и "украинец", а это две большие разницы. В РФ такое невозможно — там "русский" и "россиянин" чётко разделяются. Вот так в совокупности и получилось, что русских (считающих себя таковыми) в стране стало меньше.

А уж после майданной "революции", ухода Крыма и части Донбасса, насаждения насильственной украинизации с одновременным принятием антирусских дискриминационных законов сложилась и вовсе запутанная ситуация. Ещё часть русских уехала на заработки, другие русские с соответствующими именами/фамилиями (а также русскоговорящие представители других национальностей) из малодушия или показного "патриотизма" переквалифицировались из "жителей Украины" в "украинцев". Сколько сейчас в стране вообще осталось граждан — непонятно. Эксперты, основываясь на косвенных расчётах, называют примерное число 27-28 млн.

Баллада о языке и тотальной украинизации

В Конституции Украины записано, что единственным государственным языком является украинский, но при этом русскому языку гарантированы защита и свободное хождение. Однако на деле всё иначе. Пётр Порошенко под конец своего президентства протащил через парламент закон о госязыке, фактически вводящий тотальную украинизацию страны. Обещавший пересмотреть этот дискриминационный закон Владимир Зеленский не только не сделал этого, но и усугубил положение — при нём был принят закон, запрещающий обучение школьников на родном языке.

Фактически официально можно говорить на негосударственном языке только с родными и друзьями, пока ещё не наказывают за русскоязычную переписку в соцсетях (хотя "патриоты" уже шикают по этому поводу). Во всех публичных местах обязателен украинский — даже школьников пытаются заставить разговаривать на переменах на мове. За этим следят т. н. языковые омбудсмены во главе со своим начальником Тарасом Кремнем. Полсотни надсмотрщиков, разумеется, не могут за всеми уследить, но они пользуются доносами бдительных стукачей, активно сигнализирующих о "нарушениях".

На днях Кремень (метко прозванный "шпрехенфюрером") отчитался о своей "работе". Итак, чем же занимались эти полсотни дармоедов целый год? Они просмотрели 1700 государственных сайтов, на 22-х нашли нарушения и заставили их устранить. "Шпрехенфюрер" не побоялся уличить и президента — зафиксированы 2 случая, когда Владимир Зеленский переходил на русский язык. В этом же "преступлении" замечены несколько депутатов Верховной рады. Хотя парламентарии и исключили из закона о языке норму, обязывающую их говорить исключительно на мове, но при попытке с трибуны обращаться на языке "агрессора" им отключают микрофон.

"Гигантское" нарушение языковые надсмотрщики обнаружили в Одессе — у города (о, ужас!) русскоязычный гимн. Это "Песня об Одессе" из советской (тут ужаснулись и декоммунизаторы) оперетты "Белая акация" в исполнении Леонида Утёсова. Кремень выписал предписание: либо переписать текст песни на украинский, либо сочиняйте новый гимн. Однако одесский мэр Геннадий Труханов послал "шпрехенфюрера" довольно далеко, пояснив, что и горожан, и его самого гимн абсолютно устраивает.

По этому поводу саркастически высказался парламентарий Макс Бужанский: "Странно, что языковый омбудсмен Кремень решил сразу прицепиться к гимну Одессы — обычно все идиоты до него начинали с памятника Екатерине".

Надсмотрщики с сожалением отметили, что только 98% дошкольных заведений перешли на украинский язык, больше всего "отстающих" в Одесской и Харьковской областях (там всё ещё говорят по-русски), есть не желающие покориться венгры в Закарпатье и румыны в Черновицкой области. Но самое "печальное", что даже в украиноязычных садиках к детям часто обращаются на русском или других языках. Ещё "хуже" ситуация в школах: на юго-востоке обучение фактически продолжается на русском языке. Даже в столице более половины педагогов часто переходят на русский, а 4% и вовсе постоянно учат детей на их родном языке.

За 2020 год число школьников, обучающихся на мове, увеличилось на 200 000 (прибавку в 150 000 обеспечили переводом с русского языка преподавания). О высшем образовании и сказать нечего — оно давно и тотально украинизировано.

Также в кинотеатрах все фильмы демонстрируются дублированными на мову (что вызвало значительный отток зрителей). В исключительных случаях, когда изредка показывалась российская картина, разрешалось ограничиться украинскими субтитрами. Теперь Кремень добрался и до театральных и цирковых представлений — украинизация шагает дальше. С 16 июля все спектакли уже в обязательном порядке (ранее была настоятельная рекомендация) "должны синхронно или последовательно переводиться на государственный язык". Однако как это можно фактически осуществить, смотритель не поясняет — не "царское" это дело. Среди тех, кто пока нарушает нормы закона, опять же одесситы: областной академический и театр музкомедии, а также Харьковский драмтеатр имени Пушкина и Закарпатский областной венгерский драмтеатр. Досталось от "шпрехенфюрера" и радиостанциям и телекомпаниям за несоблюдение языковых квот.

Что можно сказать по поводу всех этих "художеств" украинизаторов? В Эстонии, которая также проводит политику национализации, до сих пор есть граждане, которые практически не знают государственного языка (это, на мой взгляд, тоже неправильно). Но они не лишены возможности получать разнообразные услуги (государственные, медицинские, образовательные) на родном языке. В соседней Финляндии шведы составляют лишь 5% населения, но ради них страна ввела второй государственный язык. На все подобные доводы украинизаторы отвечают любимым аргументом демагогов "Это другое!" и добавляют: "Сильный язык — успешное государство".

Многонациональная и полиязычная УССР имела на момент распада Советского Союза второй по величине экономический потенциал на континенте. А вот нынешняя Украина, проводящая политику искоренения всего советского и русскоязычного, скатилась до уровня самой бедной страны Европы. И причина этого падения в бездну наверняка вовсе не в том, кто на каком языке говорит.

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