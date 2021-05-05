К чему приведут контрсанкции Лукашенко против бизнеса ЕС

Контрсанкции Минска против европейских компаний приведут к негативным последствиям для белорусской экономики, считает экономист Ярослав Романчук. Он надеется, что угроза озвучена Лукашенко в эмоциональном порыве.

Лукашенко готовит контрсанкции против европейских компаний

На встрече во вторник с премьер-министром Романом Головченко президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил кабмину подготовить информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях в стране и отчёты об их работе.

Это понадобится главе Белоруссии в рамках подготовки ответных мер на западные санкции.

"Это попытка запугать нас санкциями. Особенно европейцы усердствуют в этом. Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить, время покажет. Вас попрошу, дайте мне информацию о наиболее крупных проектах европейских у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу", — заявил глава республики.

Это как рубить сук, на котором сидишь

Как сказал "Правде.Ру" белорусский экономист и руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук, грозить инвесторам — это как рубить сук, на котором сидишь, потому что созданные ими предприятия "провели технологии, включили белорусские ресурсы в глобальные региональные цепочки стоимости, платят налоги, законопослушные".

В Белоруссии работают сотни европейских компаний: немецкие — в строительном секторе, есть польские компании, литовские компании в IT секторе. А также присутствует австрийский, итальянский, латышский бизнес, отметил экономист.

Эксперт признал, что угроза контрсанкций идёт в контексте санкционной политики, которую ведут руководители стран ЕС и США против Белоруссии, и это всё вместе воспринимается инвесторами как дополнительные риски, что ведёт к замораживанию инвестиций. Это, по мнению экономиста, в свою очередь, резко ухудшает возможности Белоруссии к модернизации, способность выплачивать долги, которые номинированы в долларах США, население теряет рабочие места и беднеет.

Эмоциональный порыв Лукашенко?

Ярослав Романчук считает, что угроза была высказана в эмоциональном контексте, как говорит сам Лукашенко в стиле "к слову пришлось" или "сам брякнул".

"Но если угроза будет доведена до логического завершения, как, например, в отношении запрета ввоза товаров под маркой Škoda и Nivea, в том числе российского происхождения, что является прямым нарушением договоренности о свободной торговле между нашими странами, то, конечно, Белоруссия получит больший отток капитала и едва ли улучшит возможности своего присутствия на кредитном рынке в мире", — сказал экономист.

Он подчеркнул, что белорусские власти безобразно поступали в отношении инвесторов независимо оттого, откуда они — из России или из Украины, из Польши, из Германии, все попадали под регуляторный каток.

"Давайте мы, как Лукашенко говорит, "каленым железом выжжем" себе назло. Поэтому эмоциональная крайне негативная оценка создает очень плохой разрушительный фон, на котором проводится экономическая политика в Белоруссии", — сказал Ярослав Романчук.

Санкционная война Запад-Белоруссия

Польша, Литва, Латвия, Германия, Словакия, Чехия и Франция отказались признать президента Белоруссии Александра Лукашенко законным главой республики. Евросоюз ввел санкции в отношении 44 чиновников Белоруссии, которые, по его мнению, несут ответственность за "фальсификацию" президентских выборов в Белоруссии и насилие по отношению к демонстрантам.

В октябре Минск предпринял ответные шаги, запретив ряду европейских чиновников въезд в Белоруссию. Имена подпавших под рестрикции лиц при этом оглашены не были. Позже этот список был дополнен.

В декабре 2020 года ЕС наказал семь юридических лиц. Среди них — ЗАО "Белтехэкспорт", которое занимается продажей вооружений и военной техники за рубеж, в том числе в страны Африки, Южной Америки, Азии и Ближнего Востока.

Санкции были также наложены на такие предприятия, как ОАО "Электромеханический завод АГАТ" (разрабатывает автоматизированные системы управления и электронику), АО "140-й ремонтный завод" (занимается ремонтом и модернизацией бронетехники) и Минский завод колёсных тягачей.

В апреле США вернули санкции против предприятий белорусской нефтянки, пострадали: "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его американское подразделение Belneftekhim USA, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк стекловолокно".

23 апреля Белоруссия объявила о принятии ответных шагов на санкции Запада. В рамках этих мер в страну был запрещён ввоз продукции немецких компаний Liqui Moly и Beiersdorf AG, а также чешской Škoda Auto.

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