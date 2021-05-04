Белоруссия: доверенные лица Тихановской получили по шесть лет

Суд Гомеля вынес приговоры доверенным лицам бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Они обвинялись по ряду уголовных статей, среди которых — приготовление массовых беспорядков и захвата зданий.

Юрий Власов получил 6,5 лет колонии усиленного режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — по шесть лет колонии усиленного режима, Татьяна Каневская — шесть лет колонии общего режима, сообщает правозащитный центр "Весна".

"Судья дал всем ровно столько, сколько требовал прокурор", — сообщают правозащитники.

Дела против Власова и других доверенных лиц стали известны при расследовании дела Сергея Тихановского.

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