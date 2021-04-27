Почему Россия потеряла уважение старых друзей

Европа и Америка постоянно продуцируют поводы для унижения России. Каждый день пресса сообщает о новых высылках российских дипломатов, санкциях против, угрозах и оскорблениях страны.

Причем, такие выпады чаще всего позволяют себе не самые известные в международных делах персонажи, пишет в "Независимой газете" журналист-международник Юрий Сигов.

По его словам, такие антироссийские выступления служат лишь попыткой получить похвалу и одобрение со стороны "старших заокеанских товарищей".

Разумеется, бывали времена и похуже, когда не за горами было развязывание военных действий против СССР и России. Но современные тенденции имеют вполне конкретные и объяснимые причины.

Весеннее антироссийское обострение может быть обусловлено тремя вещами.

Коль скоро СССР был убит руками собственных граждан, для иностранцев не имеет значения, кто конкретно сие действо возглавлял, кто ему сопротивлялся в меру возможностей, кто на этом сказочно разбогател, а кто безнадежно обнищал.

Так что отношение будет в обозримой перспективе соответствующее. Об этом говорили и американские, и европейские политики, которые даже при наличии симпатии к Москве задавались резонным вопросом: "Как же вы могли это допустить?".

Поскольку это номер прошел безнаказанным с СССР, его можно повторить с Российской Федерацией, будучи уверенным, что за это ничего не будет.

Второй причиной является предательство советскими властями своих прямых союзников и по соцлагерю, и по чисто человеческим связям.

Количество политиков, партий, просто хорошо относившихся к СССР граждан стран Восточной Европы, Азии, Латинской Америки и Африки, которых просто предали, не имеет аналогов.

Поздние советские политики оставили за бортом и Хонеккера с Ярузельским, и Кастро с Ким Ир Сеном.

Страна предала сама себя. И раз тем, кто это сделал, ничего не было, то можно продолжать действовать в том же духе, считает эксперт.

От России уходят бывшие советские республики, и восточно-европейские страны (то, что говорят теперь Польша, Чехия, Болгария, даже в страшном сне невозможно было себе представить еще совсем недавно).

Масла в огонь подливают американцы, которые уверяют всех, что Москва "их бросит в итоге, как делала это всегда".

Именно потому прибалтийцы, восточные европейцы, скандинавы с радостью высылают российских дипломатов, вводят все новые санкции, считая себя достойными членами демократического цивилизованного сообщества.

А третий мотив — неравнозначность ответных шагов России. По идее, нет никакой проблемы выслать из Москвы все европейские посольства и послов в придачу. Беда в том, что принципиально подобное проблемы не решит.

Россия после убийства своего посла Россия продолжает строить газопровод и атомную станцию в стране, подобное допустившую.

Россия продолжает посылать на соревнования своих спортсменов без гимна и флага.

Россия не реагирует, когда сносятся памятники советским (а значит — российским) солдатам.

Все понимают, что ничего за это не будет — у страны нет эффективных рычагов влияния на окружающий мир.

Так что "подобное отношение будет продолжаться до кардинальной смены поведения страны на мировой арене", подытожил Сигов.

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