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Автор Любовь Степушова

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

Мир » Европа » Евросоюз

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией, считает эксперт Владимир Шаповалов.

Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее.

Прага считает российских дипломатов причастными к взрывам на военном складе  во Врбетице в 2014 году. Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия объявила виновными в отравлении Скрипалей. Утверждается, что они проникли на склад и установили там мину замедленного действия, которая должна была взорваться на пути в Болгарию, но что-то пошло не так.

Это идея Вашингтона

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов накануне высылки дипломатов Чехия предлагала свою площадку для переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом и планировала визит и. о. министра иностранных дел Яна Гамачека в Москву для обсуждения покупки вакцины "Спутник V".

"Это говорит о том, что неделю назад чешское руководство ещё не знало о том, что оно выступит с инициативой высылки российских дипломатов, поскольку это не идея Чехии, это идея Вашингтона", — сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, эта "дикая англосаксонская история с Петровым и Бошировым", рассчитана исключительно на общественное мнение в США и Британии, а чехам "втюхали такую совершенно абсурдную идею".

Промах сценаристов из Вашингтона

Чешская сторона, подчеркнул эксперт, не является полноправным суверенным субъектом, а выражает волю Вашингтона.

"После того, как состоялась высылка российских дипломатов из США, ту же самую тему подхватила Польша. А после того, как Россия адекватно ответила США и Польше, включилась Чехия. То есть высылка российских дипломатов — это прямой ответ на высылку американских дипломатов из Москвы и рекомендация американскому послу покинуть территории Российской Федерации для консультаций.

"Именно на это реагировала чешская власть, а не на какие-то совершенно невообразимые истории с Петровым и Бошировым и историю взрыва на складе. Тем более что в 2014 году склад взорвался два раза. Про второй взрыв, видимо, забыли. Или вашингтонские сценаристы не знали об этом", — добавил Владимир Шаповалов.

Низость в политике не прощается

Эксперт полагает, что чешские элиты демонстрируют "чрезвычайно низкий интеллектуальный, культурный уровень" уничтожением памятника освободителю Праги Коневу и нынешней историей.

"Издевательский комментарий мэра пражского района на вопрос журналиста: "Почему вы убрали Конева?" — "Он нарушает карантин, не носит маску", и нынешняя история с Петровым и Бошировым, демонстрирует, к сожалению, чрезвычайно низкий интеллектуальный, культурный уровень чешских политических элит, которые проводят откровенно антироссийскую политику по мановению дирижерской палочки Вашингтона. Все-таки большинство европейских стран стремятся не опускаться до такой низости", — сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, раньше себе подобное позволяли только стран Балтии и некоторые украинские политики, теперь к ним присоединяется Чехия, которая, по всей вероятности, надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией. 

МИД России выслал американских и польских дипломатов в ответ на враждебные действия Вашингтона ( санкции на госдолг и другие) и Варшавы ( высылка дипломатов) . В заявлении МИД указывается, что «из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы посол США находился в  Вашингтоне для анализа ситуации и проведения консультаций.

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Темы чехия русофобия петров и боширов владимир шаповалов
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