Низость не прощается: Чехии надолго закрыт путь выгодных отношений с Россией

К странам Балтии и Украине по уровню интеллекта политиков присоединяется Чехия, которая надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией, считает эксперт Владимир Шаповалов.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее.

Прага считает российских дипломатов причастными к взрывам на военном складе во Врбетице в 2014 году. Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Британия объявила виновными в отравлении Скрипалей. Утверждается, что они проникли на склад и установили там мину замедленного действия, которая должна была взорваться на пути в Болгарию, но что-то пошло не так.

Это идея Вашингтона

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов накануне высылки дипломатов Чехия предлагала свою площадку для переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом и планировала визит и. о. министра иностранных дел Яна Гамачека в Москву для обсуждения покупки вакцины "Спутник V".

"Это говорит о том, что неделю назад чешское руководство ещё не знало о том, что оно выступит с инициативой высылки российских дипломатов, поскольку это не идея Чехии, это идея Вашингтона", — сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, эта "дикая англосаксонская история с Петровым и Бошировым", рассчитана исключительно на общественное мнение в США и Британии, а чехам "втюхали такую совершенно абсурдную идею".

Промах сценаристов из Вашингтона

Чешская сторона, подчеркнул эксперт, не является полноправным суверенным субъектом, а выражает волю Вашингтона.

"После того, как состоялась высылка российских дипломатов из США, ту же самую тему подхватила Польша. А после того, как Россия адекватно ответила США и Польше, включилась Чехия. То есть высылка российских дипломатов — это прямой ответ на высылку американских дипломатов из Москвы и рекомендация американскому послу покинуть территории Российской Федерации для консультаций.

"Именно на это реагировала чешская власть, а не на какие-то совершенно невообразимые истории с Петровым и Бошировым и историю взрыва на складе. Тем более что в 2014 году склад взорвался два раза. Про второй взрыв, видимо, забыли. Или вашингтонские сценаристы не знали об этом", — добавил Владимир Шаповалов.

Низость в политике не прощается

Эксперт полагает, что чешские элиты демонстрируют "чрезвычайно низкий интеллектуальный, культурный уровень" уничтожением памятника освободителю Праги Коневу и нынешней историей.

"Издевательский комментарий мэра пражского района на вопрос журналиста: "Почему вы убрали Конева?" — "Он нарушает карантин, не носит маску", и нынешняя история с Петровым и Бошировым, демонстрирует, к сожалению, чрезвычайно низкий интеллектуальный, культурный уровень чешских политических элит, которые проводят откровенно антироссийскую политику по мановению дирижерской палочки Вашингтона. Все-таки большинство европейских стран стремятся не опускаться до такой низости", — сказал Владимир Шаповалов.

По его словам, раньше себе подобное позволяли только стран Балтии и некоторые украинские политики, теперь к ним присоединяется Чехия, которая, по всей вероятности, надолго закрыла для себя дверь взаимовыгодных отношений с Россией.

МИД России выслал американских и польских дипломатов в ответ на враждебные действия Вашингтона ( санкции на госдолг и другие) и Варшавы ( высылка дипломатов) . В заявлении МИД указывается, что «из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы посол США находился в Вашингтоне для анализа ситуации и проведения консультаций.

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