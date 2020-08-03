Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб

От "покушения" на Скрипаля до нелегитимности российской власти и Путина. Своей версией многоходовки спецслужб делится политолог, учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

Читайте начало интервью: Отношения РФ и США: было ли когда-то хуже?

— Так отравили ли Петров и Боширов Скрипаля, или они просто гуляли по Солсбери?

— Этого никто не знает. Кстати, фамилия Боширов существовать в природе не может. Есть БАширов. И когда появилась информация Скотланд-Ярда, Руслана Боширова превратили в Марата Башарова и стали говорить о причастности известного актера.

— Могла быть неграмотная паспортистка. У нас тысячу раз такое было, особенно на заре и в середине советской власти.

— Может быть. Но когда мы присваивали псевдонимы — это тоже говорит об уровне квалификации.

Вот моя частная версия всего этого дела: Скрипаль, перебежав в Великобританию, получил выходное пособие от британской разведки, на которое купил дом в Солсбери и некоторое время жил. Но жизнь там очень дорогая, а британская разведка не платит бывшим агентам пенсии. Деньги стали исчезать, Скрипаль судорожно искал средства заработка.

Он начал работать с чешскими спецслужбами, учил якобы выявлять нелегалов, точно так же со швейцарскими. А там американцы днюют и ночуют. То есть, Скрипаль попал на несколько крючков, но для того, чтобы заработать деньги. И видимо, пришла ему в голову идея, которую озвучил он перед инцидентом. Он сказал, что будет писать книгу, где выдаст всех, кого не выдал ранее. А он долго время ведь занимал высокие посты в управлении кадрами ГРУ, имел в распоряжении личные дела кадровых офицеров — и сплавлял их потихоньку британцам.

То есть, он колоссальным объемом знаний обладал в отличие от многих разведчиков, действующих по своей линии и знавших то, что надо знать. И, говоря насчет книги, он думал: либо получит отступные, чтобы книгу не писать, либо гонорары за написание. Характерная система торга. Видимо, дали знать нашим, и двое приехали на беседу.

— Вот эти Петров и Боширов?

— Мы не знаем, кто они. Два тренера по фитнесу поехали беседовать на тему, что книгу писать не надо. Активная фаза не планировалась, и это объясняет, что они прилетели и улетели прямым рейсом, переночевав в одном номере.

— Но они встречались?

— Они не встретились. Видимо, договоренность о встрече была, так как они прибыли в определенное время к дому Скрипаля, вертелись вокруг по периметру, и здесь их сняла камера наружного наблюдения, кадры которой и показал Скотланд-Ярд. Видимо, ждали, что их как-то примут, а их не приняли. И они развернулись и улетели прямым рейсом, их цель была только поговорить.

Но британцы узнали от Скрипаля или от кого-то, кто оповещен об этой поездке — а это, видимо, руководство Петрова и Боширова. Неслучайно потом появилась информация в таблоидах, что прилетали не двое, а пятеро, из них один не улетел, за 15 минут отменил бронь билета. Британские журналисты решили, что он поехал в Солсбери контролировать ситуацию, но вообще это очень похоже на поведение перебежчика. Который заранее сдал информацию о визите. И тут британцы решили, что русских можно подставить, очень правдоподобно имитировав покушение на Скрипаля и его дочь.

Зачем тревожить старого "пса" спецслужб?

— Но если Скрипаль обладал важнейшей информацией о кадровом составе наших спецслужб — зачем же его обменяли. Я понимаю, Ходорковского отпустили под слово, что не будет политикой заниматься. Правда, он ею занимается активно…

— Сложно сказать. Очень хотели вернуть десятку нелегалов, взятую благодаря перебежчику Потееву. И не наша сторона предлагала, кого мы можем отдать.

Запад сказал, что хотят Сутягина, Скрипаля и еще остальных. Решили, что годится договоренность. Ну и со Скрипалем провели беседу, чтобы больше он не занимался разведкой. Он дал согласие.

— А потом забрал — какие проблемы…

— И нарушил взятое на себя обязательство.

— Он нарушил клятву Родине — о чем здесь говорить, какие обязательства?

— За нарушение их может быть и ответственность. Могут не простить, а могут проигнорировать. Из факта нарушений санкции прямо не следуют.

— А какова цель такой операции? Просто снизить авторитет России?

— На каждом этапе была конкретная цель. Эта комбинация не завершилась, она продолжает развиваться даже в деле о якобы связи российских ГРУ-шников с "Талибаном". Есть подразделение, специализирующееся на внесудебных ликвидациях по всему миру. Весь 2019 год американцы собирали информацию об этом подразделении.

И было пять эпизодов, начиная от вброса о Федотове, который не вернулся с Петровым и Бошировым, и заканчивая базой этих якобы диверсантов во французских Альпах, обвинением в отравлении тем же газом "Новичок" болгарского бизнесмена Гебрева, установкой восьми сотрудников в разных точках Европы… Там была филигранная работа. И вот прицел был, чтобы перевести стрелки на это подразделение.

Поэтому о Скрипалях мы еще услышим. Но цель самого первого этапа была убедить мировое сообщество — США убеждать не нужно — что Россия пыталась ликвидировать Скрипаля запрещенным оружием, поставить ее на одну планку с "Аум Синрике" и Саддамом Хусейном. Применение такого оружия в современном мире никому не прощают.

И если чье-то руководство отдало такой приказ — то оно преступно и нелегитимно, в Совбезе ООН не может наложить своей рукой вето на резолюции. Кампания почти достигла своих результатов, но потом решило не ставить финальную точку. Когда всплыли отчеты с реальными людьми, Петровым и Бошировым, решили поймать чиновника покруче, желательно из окружения президента, на слове, что они — люди гражданские и никогда не были на госслужбе.

— И Владимир Путин это и сказал.

— Хотели скомпрометировать руководство. Но президент поручился за этих двух людей, посоветовал им выйти в публичное пространство — и они вышли и породили огромное количество новых вопросов своей неуверенностью, зажатостью, испугом. Потом опубликовали ксерокопии заявлений на выдачу загранпаспортов.

Появилось сомнение в том, что эти люди — просто инструктора по фитнесу. Вбросы продолжились, и легенда Петрова и Боширова стала трещать по швам. И для первого лица, которое поручилось авторитетом и мнением, это цугцванг. Тут два варианта — сказать, что по каким-то мотивам сам соврал, или заявить, что его неправильно информировали. Но если твои подчиненные тебя обманывают, какой же ты лидер? Вот это загонная охота, промежуточный результат второго этапа.

Думаю, что пройдет еще какое-то время, и историю с талибами пристыкуют к Скрипалям, якобы там фигурирует одна и та же воинская часть. Скажут, что она специализируется на убийствах и госпереворотах, то есть там террористы работают. Дальше Главное управление Генштаба признают террористической организацией, его глав — террористами и далее до самого верха.

А затем американцы вспоминают о непролонгированном Патриотическом акте, который предполагает в интересах США эту самую внесудебную ликвидацию. Его же можно продлить! А за его время действия уничтожены около трех тысяч человек, полевых командиров террористических организаций.

— Я не поняла. Значит у них есть Патриотический акт, внесудебная ликвидация, а то, что они считают, что у нас это есть — это называется терроризмом.

— Да.

— Правильно я поняла?

— По этому акту они уничтожали бесспорных лидеров международных террористических организаций. То есть у них политических убийств не было. Вот такая разница. Такая вот своеобразная игра и многоходовка, которая не закончилась в 2018 году и еще будет продолжаться.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев