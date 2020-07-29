Отношения РФ и США: было ли когда-то хуже?

Мы можем говорить о некоем обострении отношений России и США или это обычный процесс и вечное противостояние? Насколько критично нынешнее обострение отношений России с Америкой? Рассуждает политолог, учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

— Главное противостояние в мире в течение последних ста лет было между СССР-Россией и Соединенными Штатами Америки. И нам всегда тесно на этой планете. Я много раз слышала, что никогда отношения России и США не были на таком ужасном уровне. Это какое-то обострение или обычный фон международной действительности?

— Эти взаимоотношения всегда были сложными, сложно назвать момент, когда они были более-менее простыми. Такие периоды были, но их было очень немного в истории.

Один — небольшой период времени после теракта 11 сентября, когда американцы признали Россию одним из главных стратегических союзников в борьбе с международным терроризмом и отразили это в своих доктринах. Где-то до 2005 года был период потепления отношений, потом они снова испортились.

И второй момент — Российская Федерация только образовалась на обломках Советского Союза, Ельцин провозгласил политику полной открытости. Главой МИД стал Козырев, который без распада СССР никогда бы не сделал эту карьеру. До этого он работал в МИД РСФСР, куда отправляли сильно ограниченных в уме людей. Надо было быть полным лузером, как говорит молодежь.

Но Союз распался, советская номенклатура ушла в расход, на первое место вышла российская во главе с Ельциным. Они все и запрыгнули.

Козырева звали и на Западе, и в России — мистер "чего изволите". Ловил любой сигнал со стороны США и выполнял все досконально, как если бы был сотрудником какого-то отдела.

— Он спросил у кого-то из американских коллег: "Вы не знаете, какие у нас национальные интересы"?

— Было такое, да. Это был период, когда Россию США некоторое время не рассматривали, как своего противника. Решили, что точка поставлена, это не страна, а контролируемое пространство, но политика в его адрес нужна такая, чтобы оно не пошло дальше в разнос и не создало колоссальную угрозу для США. Потому что оставалось ядерное оружие и некий промышленный потенциал. Был друг Билл, вот эти пляски, балалайки и прочее — приватизация шла под контролем американских специалистов.

— Когда Россия слаба, ее пьяный президент дирижирует оркестром и падает с мостов, тогда мы большие друзья.

— Да. А во время холодной войны было намного жестче. Сейчас наших дипломатов куда-то не пустили, визы не дали. А раньше их просто ловили у посольств и били палками, битами. Это была обычная практика.

— Это где такое было?

— Спросите очевидцев — в США, не в Европе. Так что говорить о холодной войне как об идиллии двухполярного мира могут только незнакомые с фактурой.

Сейчас отношения ухудшаются и предела ухудшению не видно. Последовательно пробиваются плинтуса, днища. Но наших пока не избивают до полусмерти в США и Великобритании.

— После мюнхенской речи началось обострение, настороженность. Конечно, сильная Россия пугает и не нужна Америке, Европе. Не сравнить, конечно, с 1930-ми, но идут бесконечные фейки. В соцсетях все с ума сходят. Был еще в 2014 году пост: "Я дочь офицера, в Крыму не все однозначно" — под фото афроамериканца в военной форме. Забыл переставить аккаунт, с которого пишет. Как действовать сейчас при бесконечных провокациях?

— Они могут иметь разные формы, в том числе формы фейков.

Тогда это оружие, которого очень боятся, так как не знают, как им противостоять. Провокации надо своевременно выявлять и не вестись, а у нас за последнее время не было случаев, когда бы не велись. Например, дело об отравлении Скрипалей. Британцы выступают исполнителями, но сама операция по классической американской схеме.

Как работала разведка

— Расскажите, что там было на самом деле.

— Там долго рассказывать, зарядки не хватит для ноутбука… Когда свой анализ операции дела Скрипалей я представил на авторском курсе в МГУ, трое суток британское телевидение Канады снимало эти лекции. В сети эти репортажи есть.

Первый этап начался с момента отравления Скрипалей 4 марта 2018 года и закончился в конце этого же месяца. Было четыре информационных вброса — схема под названием "игра с последовательным повышением ставок".

С каждым вбросом представление об инциденте модифицировалось. За какой-то месяц произошла эволюция представлений от шаурмы или пирожка, которым якобы отравились Скрипали, до применения оружия массового уничтожения Солсбери. Потом проектная группа разведки ушла в отпуск на лето, достигнув всех результатов, и с сентября начался следующий этап.

Дальше тоже четыре вброса, но на этот раз была ловля на живца. Схема, называемая также "загонная охота", как на волков по флажкам. Британцам было очень важно выманить анонсированных Петрова и Баширова в публичное пространство, чтобы они подтвердили вещи, которые не могли подтвердить полиция и разведка. Что именно они были в Солбсери у дома Скрипалей и что это их сняли.

— Мы повелись на все флажки. Интервью Баширова с его партнером — тоже было разрешение от ФСБ, наверное. Или просто Маргарита Симоньян взяла и сама с ними поговорила?

— Они подневольные люди, сами ничего сделать не могли. Где эти спецы по фитнесу? Я бы к ним записался.

— Так кто они все-таки?

— Президент Владимир Путин на восточном форуме сказал, что мы все про них знаем, они не военные, не чиновники и никогда не были на государственной службе. Хотя именно этого заявления британская разведка и добивалась. Потом она поступила очень интересно профессионально.

Когда стали всплывать заявления на загранпаспорта с особыми пометками, они их передали двум очень авторитетным британским журналистам и сказали: "Делайте, что хотите". Там телефон был указан вместе с грифом "информацию не давать", вместе с пометкой CC, что британцы расценили как совсекретно. Журналисты позвонили и попали в военную часть, трубку взял некий офицер.

Когда его спросили, знает ли он Петрова и Баширова, сутки телефон был недоступен, а потом голос с акцентом сказал, что "это склад торгового инвентаря". Эти два человека, которые не то, что бы никогда в жизни не врали, у них авторитет такой в этом сообществе, что им верят. Они в качестве такого фельетона и выдали. Полагаю, что для нашей страны было большим шоком узнать о наличии тех ксерокопий у британцев, что их придержали, как козыри, на потом.

С этого ведь оперативная игра второго этапа началась, когда были найдены нестыковки в этом отчете Скотленд-Ярда. И ксерокопии этих заявлений были плохого качества. И любой школьник такую ксерокопию за полчаса на фотошопе сделает вообще без проблем. Если бы наша страна хотя бы молчала, то есть не давала комментарии на этот вброс, этот этап рассыпался бы у британцев, потому что они либо должны были представить подлинники.

Но тут в дело включилось еще одно ведомство, официальный представитель которого заявил, что возбуждено уголовное дело по факту пропажи сведений особой важности. То есть это сведения, которые выше совсекретно. Сведения особой важности из того самого отдела ОВИРа, паспортного стола, где выдавали паспорта Петрову и Баширову.

И о том, что там уже задержаны сотрудники этого паспортного стола, задержан какой-то там пограничник, который с этим тоже как-то связан. То есть ведомство работает и тем самым оно этим заявлением подтвердило подлинность того, что эти заявления действительно подлинные. Потому что какие секретные сведения могут быть в паспортном столе? Персональные данные, не более того. Вот это анекдот, если бы не было так грустно, в целом.

Продолжение следует…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев