Владимир Рогов: фильмы ужасов на Украине стали реальностью

Зеленский давно превзошёл весь негатив Порошенко. Высшая власть Украины творит невероятный беспредел, наглое воровство на крови зашкаливает. Крайне высока смертность. Лечиться от коронавируса простые люди могут только за деньги. Обо всем этом и многих других творящихся на Украине ужасах в эфире программы "Точка зрения" главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель МОО "Международный Георгиевский Союз", лидер ОО "Славянская Гвардия" Владимир Рогов.

— Владимир, что происходит на Украине, что происходит в Киеве, что происходит в Донбассе? Вы сами уроженец Украины и оказались в России не по своей воле. Вы очень много помогаете украинцам, которые оказались в тяжелой ситуации, контакты у вас самые близкие с Украиной.

— Да, не по своей воле. Я изначально был запорожцем, а потом стал москвичом. Совершенно понятно, события, которые происходят на территории постукраинского пространства, формально подконтрольного Киеву, это — дальнейшее уничтожение каких-либо находящихся остатков суверенитета, независимости и какого-то здравого смысла, прежде всего.

Это — действительно полнейшая деградация и демонтаж в рамках декоммунизации, а по сути дерусификации всего того, что было создано и является созидательным, разумным, добрым, светлым.

Зеленский заявляет о том, что украинцы не кролики, поэтому их не будут вакцинировать российской вакциной. А после этого мы видим, что проводится фактически эксперимент на людях, причем за их деньги — из бюджета выделены средства на самую дешевую и некачественную вакцину.

Зеленский же из своих честно наворованных миллионов ничего не дал, средства взяты из бюджета. Мало того, при этом абсолютно не озвучено, сколько это стоило. А куплено через фирму-посредника, ей заплачены какие-то совершенно страшные суммы. Как бы ребята пошли в разнос уже по полной.

Чужие хищники на Украине

Помнится, перед выборами 2019 года я писал, что это — выбор между чужим и хищником — кто бы не выиграл, простые люди проиграют. Тогда мне многие возражали, говорили: да ты что, да Володя другой, да Зеленский — это наш шанс остановить войну, дайте ему возможность.

Потом когда его избрали, что говорили: сначала — давайте подождем еще месяц, он пока не разобрался, потом — вот 100 дней подождем, полгода, год… Но со временем мы все лучше видим, что Зеленский — негодяй и мерзавец, куда более циничный и откровенный, чем Порошенко.

У Порошенко были хоть какие-то тормоза, а Зеленский пошел в разнос уже по-полной. Порошенко даже не задумывался над тем, чтобы закрыть телеканалы, прекрасно понимая, что это будет перебор, вроде как нельзя.

Хотя бы во внутриукраинской повестке все-таки Порошенко не переходил какие-то черты, которые легко перескакивает Зеленский. Например, тот же "112", всевозможные NewsOne и прочие вещали.

А этот запросто принимает решение их закрыть, причем без решения суда, до чего не додумался даже Порошенко. Естественно, если бы Порошенко знал, что так можно и ничего не будет, наверное, тоже бы сделал. Я его тут не идеализирую. Но, тем не менее…

— Может быть, просто руки не дошли.

— Но именно эти каналы и срезали его на выборах, показывали коррупционную составляющую и прочие вещи. А то, что творится сейчас при Зеленском, даже сложно объяснить.

Идет так называемая "Большая стройка" — отмывка из бюджета многомиллиардных сумм. То, что строилось даже при Порошенко и обходилось в 5 миллионов гривен, а при Януковиче стоило 1,5, и при этом казалось излишне дорого, при Зеленском стоит — уже 50 и больше.

Вы понимаете, не может быть 30 с лишним кратного роста стоимости каких-то работ за несколько лет. Причем часто эти стоимости растут не только в гривневом варианте, потому что она упала в 3-4 раза, но даже в долларовом варианте до одного, а то даже и двух порядков.

То есть — даже в 100 раз иногда стоимость строительства трассы где-нибудь в ровной степи дороже, чем, например, в швейцарских Альпах.

Территории постукраинского пространства, подконтрольные Киеву, становятся лидерам по смертности, уже даже официально они говорят про 450-500 смертей ежедневно. Там народу-то живет минимум в четыре, а то и в пять раз, меньше, чем на территории России, а смертей — намного больше, чем в России.

Еще месяц-полтора назад для того, чтобы попасть в реанимацию, надо было заплатить от 300 до 700 долларов в зависимости от региона, от загрузки реанимаций и оттого, как выглядит клиент. То сейчас эту же сумму зачастую надо отдать только за то, чтобы попасть в больницу, где есть кислород.

Дальше — для того, чтобы выживать в 80% больниц необходимо оплачивать лекарства. Ежедневно эта сумма составляет от 800 гривен до 1500, то есть — от 2 до 4 тысяч рублей.

— Это неофициально?

— Конечно, неофициально. Официально все хорошо, все чудесно. Мало того, в этих условиях Зеленский принимает решение и выводит миллиарды гривен из так называемого ковидного бюджета для борьбы с короной на свою "Большую стройку".

Человека уже так накрыла алчность и жадность, что вот эти миллиарды продолжают вымываться и вороваться в то время, когда люди умирают в прямом смысле везде. При этом рассказывается про малЫнких украинцев, что неважно, кто на каком языке говорит и так далее. Это — лицемерие, естественно, дальше продолжается и развивается.

В Запорожье яму на дороге засыпали слепками челюстей

А результаты "Большой стройки" очень хорошо видны в моем родном Запорожье. — Местные стоматологические клиники начали заделывать ямы слепками зубных протезов, потому что совершенно невозможно проехать. Там — как после серии бомбардировок.

Эти ямы сейчас завалены таким образом. Понятно, что эти слепки уже использованы, они не нужны. Мне читатели, друзья, земляки присылают фото и видео — на которых страшные картины. Едешь и вдруг…

— Ямы, заваленные челюстями.

— Да, ямы челюстей. Это — прямо фильм ужасов, который стал уже реальностью. А Зеленский в это время рассказывает про мир, но прокачивает подготовку к войне, всячески повышая уровень истерии.