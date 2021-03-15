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Автор Любовь Степушова

В Германии меняется настроение: ХДС больше не доверяют

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Правящая партия христианских демократов (ХДС) Ангелы Меркель потерпела неудачу на двух ключевых региональных выборах в Германии.

Коррупционный скандал из-за масок в ХДС/ХСС

ХДС исторически провалилась на местных выборах

На воскресных выборах в лантаги в Баден-Вюртемберге (один из процветающих районов Германии с автопромом) и Рейнланд-Пфальце (сельский район) ХДС показала худший результат за всю историю, и она, вероятно, не пройдёт в региональные правительства земель.

Окончательные результаты подтвердили подавляющую победу "Зелёных" премьер-министра Винфрида Кречманна в Баден-Вюртемберге (32,6%, что на 2, 3% больше, чем в 2016 году) и еще больший триумф социал-демократов (СДПГ) премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц Мэла Драйера (35,7% голосов, что на 4% больше, чем в 2016 году).

В земле Рейнланд-Пфальц ХДС получила 27,7% голосов, что на 4,1% меньше, чем в 2016 году, когда партия вошла в правительство с "Зелёными". В этой земле СДПГ, как оценивают аналитики,  будет формировать правительство с либералами (СвДП) и "зелеными", которые набрали 5,5% и 9,3% соответственно.

В Баден-Вюртемберге результат ХДС — 24,1 %, что на 2,9% меньше, чем на предыдущих выборах. Здесь сейчас предлагается правительственная коалиция "зелёных" с СДПГ и СвДП, которые набрали 11 и 10,5 % голосов соответственно.

Социал-демократы руководили в земле Рейнланд-Пфальц в течение трех десятилетий, а "зеленые" возглавляли правительство в Баден-Вюртемберге в течение последних десяти лет.

ХДС не справилась с кризисом и погрязла в коррупции

Опросы общественного мнения показывают, что популярность ХДС на федеральном уровне упала с 40% в июне прошлого года, до примерно 33% в марте.

Недоверие избирателей вызвано третьим локдауном, медленными темпами вакцинации от коронавируса и скандалом с закупкой защитных медицинских масок, в котором оказались замешаны депутаты Бундестага от блока ХДС/ХСС. Их уличили в том, что они получали шестизначные суммы в качестве комиссионных за посредничество при закупке масок. И это в период пандемии ковида, когда многие немцы теряют доходы.

Лидер ХДС в Гамбурге Кристоф Плосс призвал "более умело" вести кризисное управление. "Дело с масками подорвало доверие населения, которое ожидает более умелого управления кризисом, вызванного коронавирусом", — сказал Плосс. Правительствам земель, наконец, придется предоставить достаточные возможности для ускорения темпов вакцинации, добавил он.

В земле Рейнланд-Пфальц ковид-истерия привела к тому, что небольшая партия "Свободные избиратели" вошла в  лантаг. Во время избирательной кампании она призвала к открытию отелей и ресторанов.

Настроение меняется по всей Германии

Федеральные выборы в Бундестаг состоятся в конце сентября, а до этого в Германии пройдёт ещё несколько региональных выборов в лантаги. Ставка на популярного лидера — Ангелу Меркель, на протяжении многих лет помогала христианским демократам побеждать на федеральном уровне. Но она уходит, и авторитетной замены у неё нет.

АДГ в западных землях уменьшила своё представительство, но прошла в парламенты. Её одобрение на национальном уровне составляет 10 -12 %. "Зеленые" набирают менее 20 процентов, у СДПГ тоже около 20%. В течение года многое может измениться, но впервые в воздухе  Германии витает что-то вроде желания перемен.

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Темы хдс сдпг зелёные германия ангела меркель
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