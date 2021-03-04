"Альтернатива для Германии" - наш будущий союзник в бундестаге?

Недавно один из лидеров "Альтернативы для Германии" сказал, что не надо раздувать это дело с Навальным, мол, это внутреннее дело России.

Правильно, в общем-то, сказал. И мы, Россия, кажется, готовы вести диалог с этой партией (она входит в бундестаг), в то же время в Германии часть либеральной прессы называет ее представителей прямо фашистами.

Почему?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любовь Степушова побеседовала с немецким политологом Александром Раром.

Читайте начало интервью:

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Почему политики Европы боятся разгневать либеральную прессу?

— В Европе идут свои процессы, которые никак не связаны или косвенно только связаны с Россией.

Идет борьба между традиционалистами, которых здесь тоже много. "Альтернатива для Германии" — это не партия фашистов. Там есть, конечно, пара, я бы сказал, недобитых фашистов — их внуки — которые иногда такие вещи говорят, что волосы дыбом поднимаются. Но это не сама партия.

"Альтернатива для Германии" — это часть элит, которая протестует против постмодернизма Запада. Я бы так это назвал.

И они пользуются определенной поддержкой в Германии. Но подобные процессы происходят также:

во Франции, где Мари Ле Пен может победить на следующих президентских выборах;

в Англии, где националистически настроенные англичане проголосовали за выход из Европейского союза;

в маленьких странах Европы: в Италии может скоро поменяться правительство, и придут опять правые. Потом опять придут левые, потому что либеральное крыло тоже во всех этих странах очень сильно.

Поэтому "Альтернатива для Германии" останется в бундестаге. И, конечно, это будет партия в оппозиции, с которой, мне кажется, российская сторона могла бы вести диалог.

Но в то же самое время, конечно, они не будут руководить Германией, поэтому надо свою политику в отношении Германии нацеливать на тех политиков, которые действительно реально будут находиться у власти, это в основном Христианско-демократическая партия Германии.

— То есть христианские демократы снова сформируют кабинет? Это не будут "зеленые"?

— Да, на сегодняшний день трудно себе представить, чтобы большинство электората Германии проголосовало бы против христианских демократов.

Потому что они все-таки являются единственной народной партией, они за стабильность. У нас очень много старых людей, они не хотят в Германии никаких экспериментов, потрясений. Они будут голосовать за партию, которую знают, за которую всю жизнь голосуют. Это народная партия ХДС/ХСС.

Но у нас тоже происходят всякие революционные тенденции, набирают силы вот такие ультралиберальные партии, постмодернистские — во главе с "зеленой".

Это уже давным-давно не экологисты, которые выступают за сохранение окружающей среды — это правозащитная организация, которая хочет продвигать либеральные ценности, если нужно, то тоже достаточно американскими методами, в другие части мира.

Они вполне могут прийти к власти в Германии. Большинство, конечно, не получат, выдвигать канцлера не будут, но в правительство войдут.

И если представитель партии "зеленых" будет руководить Министерством иностранных дел или Министерством энергетики, то это будет иметь негативный отпечаток на отношениях между Россией и Германией в будущем.

Впрочем, загадывать рано.

— Есть мнение, что у Германии все еще остается какой-то комплекс вины перед Россией. За войну. Насколько это так?

— Комплекс — негативное слово. Это не комплекс, а понимание своей исторической вины перед СССР. Я, кстати, когда учился в Германии в начальной школе и университете, я не знал, но в 90-е годы были опубликованы данные — 27 миллионов человек в Советском Союзе погибло за 4 года войны Гитлера с Советским Союзом. Это астрономическая цифра, на нее глаза закрывать невозможно.

Жители Германии интересовались до воссоединения, во время холодной войны, одной частью истории Второй мировой войны. Они преклонялись перед американцами, британцами, французами, там искали возможности примирения. Потом, после воссоединения Германии, все стало на свои места, и в Германии начали понимать, что примириться надо в первую очередь для того, чтобы была стабильность в Европе, чтобы все точки были правильно расставлены и с Россией — со всеми странами, которые там страдали.

Но в первую очередь с Россией, против которой Гитлер и вел эту самую войну.

И в этом году мы будем вспоминать эту жуткую дату нападения Гитлера 22 июня на Советский Союз.



Но надо помнить не только негатив, всегда находились политики, как Вилли Брандт, как Геншер, как Шредер, которые говорили, что из-за того, что произошло 80 лет назад, мы должны в Европе всегда искать примирение с Россией. Потому что это залог нашего общего европейского развития.