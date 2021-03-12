Немецкий эксперт назвал Sputnik V "хорошей вакциной"

Новые данные по эффективности "Спутника V" приходят из Германии. По мнению эксперта из комитета по вакцинации, российский препарат вполне может показать лучшие результаты, чем европейский.

Напомним, что ранее власти Германии выслушали просьбу о как можно более оперативной закупке "Спутника V" от премьер-министра германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелова. Теперь же по поводу российской вакцины высказался глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.

"Как и в случае с препаратом AstraZeneca, речь идёт о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от препарата AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз. ["Спутник V"] - это хорошая вакцина, и я предполагаю, что её разрешат к применению в ЕС", — сообщил Мертенс для Rheinische Post и The Times.