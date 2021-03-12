Вместо "железного занавеса" будет "вакцинный"?

В Евросоюзе вот уже несколько недель обсуждают введение "паспортов вакцинации". Вопросов масса, проблем с подобными "сертификатами" хватает. Но, похоже, введение таких "паспортов" неизбежно. И вот как это будет.

Условия еврочиновников

По данным телеканала Euronews, который ссылается на источник в ЕС, будущий "паспорт вакцинации" для свободного передвижения в странах Евросоюза будет действителен только при вакцинации препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

"Источник в ЕС сообщил Euronews, что предложение о Green Pass, которое будет выдвинуто 17 марта для содействия свободному перемещению внутри блока, будет распространяться только на вакцинацию препаратом, одобренным EMA. Почему? Потому что неутвержденные вакцины от других компаний не подпадают под действие положения об ответственности ЕС и контроле качества", — говорится в сообщении телеканала.

Источник Euronews пояснил, что член Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс "дал понять, что государства-члены могут свободно вакцинировать своих граждан другими препаратами, но им не будет выдан лицензированный проездной сертификат, если их прививки не были сделаны одобренными вакцинами, из которых на данный момент прошли одобрение четыре — Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson".

Разумеется, обещано, что "паспорта вакцинации" будут действовать только до окончания пандемии. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Но впрочем, это не первоочередная проблема.

"Вакцинный занавес"?

А проблема в том, что чиновники Евросоюза фактически ставят "шлагбаум" для тех граждан стран ЕС, которые сделали прививки российской или китайской вакцинами. Они не зарегистрированы EMA. То есть вроде как там сейчас рассматривают "Спутник V". Но нельзя исключать, что процесс рассмотрения будет искусственно затянут.

И нельзя исключать, что тем самым предпринимается еще одна попытка поставить преграду для распространения в европейских странах российской вакцины.

Вообще говоря, преподносится введение "паспортов вакцинации" как способ спасти туристический сезон. Но непонятно, например, смогут ли после введения таких "паспортов" посещать европейские страны российские туристы. Ведь речь только об одобренных вакцинах западных компаний.

В общем, перспектива появления "вакцинного занавеса" вполне реальна. Хотя и необязательно, что таковой будет. Вопросов относительно того, что из себя будет представлять европейский "вакцинный паспорт" пока гораздо больше, чем ответов на них.