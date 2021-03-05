Какая интеграция с соседями выгодней России

В какие ловушки попала Армения из-за Пашиняна? Почему Лукашенко даже после протестов не спешит в союз с Россией? Зачем бывшим советским республикам нужна интеграция с нашей страной? Нужно ли полное слияние с ними России? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответила профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог, историк и публицист Елена Пономарёва.

Читайте начало интервью: Елена Пономарёва: Как улица привела Пашиняна к власти, так она его и сметет

— Елена Георгиевна, вы сказали, что Армения попала в ловушку нескольких приговоров: географии, низости своего руководства, военной беспомощности и экономической слабости. Поэтому грядут очень серьёзные испытания, вплоть до гибели страны.

В любом случае будущее Армении возможно только в союзе с Россией. Большинство постсоветских стран всё равно живут за счет помощи России и пользуются этой помощью, но они все очень болезненно относятся к какой-то возможности объединения с Россией.

Почему-то все руководители этих республик очень боятся сближения, оформления более тесных отношений с Россией, хотя все они всегда очень рады получить помощь, ресурсы по внутренним российским ценам и наш рынок для сбыта своих товаров.

Пока в Белоруссии почти два месяца продолжались массовые протесты, угрожающие власти, что только Александр Лукашенко ни обещал. А при нормализации ситуации он тут же заговорил про многовекторность и изменившиеся мировые условия. И как со всем этим быть?

— Мы должны определить два направления интеграции и дезинтеграции. Одно дело — власть, которая ведет переговоры, но стремится сохранить часть своего суверенитета в любых интеграционных объединениях. Другое дело — большинство населения, которое заинтересовано в более плотной интеграции. Здесь мы попадаем в такую вилку.

По всей видимости не пришло ещё время для формирования такого руководства, которое может пожертвовать своими политическими амбициями и частью своей власти, чтобы сохранить культурное, цивилизационное пространство для своего народа.

Утрата национальных основ

Потому что попадание, например, Белоруссии в евроатлантическую зону будет означать постепенную утрату своей идентификационной основы, начиная с истории и заканчивая культурным наследием, которое Белоруссия сформировала в рамках тесного союза с Россией.

Светлана Алексиевич получила в свое время Нобелевскую премию. Кто бы вообще знал эту несчастную женщину, если бы она не писала на русском языке?… Произведения выдающегося Василя Быкова стали кладезем мировой культуры, в том числе, потому что он писал и на русском языке.

Сочинения Чингиза Айтматова, Расула Гамзатова и многих других стали известны именно потому, что они были включены в большую рамку российской культуры. Таких примеров мы можем приводить множество. Но в силу политических амбиций все это может быть утрачено.

Конечно, вполне понятно, что политикам не хочется делиться частью суверенитета, но иногда обстоятельства важнее, как учил Иосиф Виссарионович, чем логика намерений. И логика обстоятельств может в конце концов подсказать, как надо себя вести.

Когда жареный петух клюнул Лукашенко…

В августе и осенью 2020 года, когда у Лукашенко земля под ногами горела, он на многое был готов и давал многие обещания. Хотя, конечно, не только от его воли здесь всё зависит. Здесь речь ещё идёт еще о воле руководства нашей страны.

С научной и геополитической точки зрения, наличие прочных союзников в виде суверенных единиц нам даже выгоднее, потому что это — дополнительное присутствие на международных площадках, разного рода союзы, которые мы можем формировать в различных секторах политики и экономики.

Недаром советское руководство в свое время очень большие усилия приложило для того, чтобы вместе с СССР в членство ОНН получили Белорусская и Украинская советские социалистические республики. Здесь нужно все взвешивать, продумывать очень тщательно. Нельзя рубить узел, а нужно его развязывать.

Хотя совершенно правильно замечено, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Очень часто за такой властью у людей уже не просматриваются интересы своей страны и народа.

В данном случае, конечно, я больше говорю о ситуации в Армении. Все-таки белорусское чудо, которое мы все еще наблюдаем сегодня, было создано во многом по инициативе одного человека — Александра Григорьевича Лукашенко.

— Это всё, конечно, так. В тоже время есть хорошее высказывание: Россию можно обмануть — она доверчивая. Россию можно попросить, и она поможет — она щедрая. Но с Россией нельзя воевать, она — непобедимая.

И что бы не происходило в разные времена (а Россия — страна с древней историей), русские всегда шли вперед, а если нас в чем-то прижимали, то мы рано или поздно возвращались и забирали своё. Всегда хочется надеяться на лучшее — на то, что будущее светло и прекрасно. Но наши политики тоже не всегда действуют правильно на международной арене.

— Да, меня это всегда поражало, удивляло и возмущало. Такая непродуманная политика может быть оценена в целом ряде случаев просто как предательская деятельность по отношению к собственной стране, своим гражданам и соотечественникам за рубежом.