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Автор Инна Новикова

Елена Пономарёва: Как улица привела Пашиняна к власти, так она его и сметет

Мир » Бывший СССР » Армения

В эфире программы "Необычная неделя" профессор МГИМО, доктор политических наук, политолог, историк и публицист Елена Пономарёва рассказала главному редактору интернет-издания "Правда. Ру" Инне Новиковой об очередном витке перманентного политического кризиса в Армении и возможной трагической судьбе страны.

— Елена Георгиевна, ситуация в Армении уже давно очень нервная, напряженная и взрывоопасная сразу по нескольким направлениям. Сейчас там снова есть попытки государственного переворота. Это началось сразу после его заявления о плохих "Искандерах", взрывавшихся на 10%. Что и почему, на ваш взгляд, происходит в Армении?

— Действительно, в Армении — очередной политический кризис, это точно. При том, что на этот раз переворот может быть военным. 25 февраля Генштаб выступил с призывом к Николе Пашиняну уйти в отставку. Минобороны не поддержало это заявление, там сказали, что армия не должна вмешиваться в политику. Однако позиция Генштаба нашла понимание большинства оппозиционных политиков и немалой части народа.

Нация требует

Конечно, в рядах протестующих его уход уже стал национальным требованием. Сам Пашинян, заявил, что это требование Генштаба является попыткой военного переворота, выступил перед своими сторонниками и призвал армию, естественно, заниматься своими делами.

Но вышли на улицу, конечно, не столько его сторонники, сколько его противники. Количество людей и институтов в Армении, которые недовольны Пашиняном, сегодня значительно увеличилось. Таких уже больше, чем даже это было в ноябре 2020 года.

Отставка неизбежна?

Многие политологи, которые хорошо знают закулисье армянской политики, утверждают, что отставка Пашиняна в нынешних условиях просто неизбежна. Но при этом оппозиции нужно институционализироваться.

Именно на волне народного такого протеста Пашинян пришел к власти. Буквально на следующий день, как только эта ситуация разрешилась, улицы стали совершенно свободными и просторными, хотя до этого там нельзя было проехать.

Несчастная страна

В Армении я была второй раз как раз в это время. Мы проехали часть страны, пообщались с большим количеством людей, и у меня сложилось устойчивое впечатление, что это — глубоко несчастная страна. Несчастная она в том, что при фантастически огромной, сильной и богатой диаспоре за рубежом влачит нищенское существование, у нее — колоссальный кадровый голод.

Ситуация перманентной ужасающей коррупции имеет место в властной иерархии. Это чувствуется прямо в воздухе. Это видно в разрушенных, заброшенных домах, в неухоженных дорогах. Ереван не производит впечатления столицы успешной страны.

Конечно, на волне очень длительного экономического кризиса Пашинян и пришел к власти с лозунгами, которые улица хотела услышать. Он обещал, что больше не будет коррупции, мы заживем счастливо и радостно. Это облегчило его приход к власти. Но никогда популизм не давал возможности успешного развития.

И кстати, еще на конференции в 2018 году в Агверане, где я была, один из участников-армян сказал: если Пашинян придет к власти, мы проиграем Нагорный Карабах. При нем обязательно будет война и мы проиграем.

Проиграна война, но не Карабах

В настоящий момент Нагорный Карабах пока еще не проигран полностью, но война проиграна. Это война — не столько за территорию, сколько война государственных систем, какие они сформировали за последние 30 лет.

Если бы Пашинян был мужчиной, он, наверное, 11 ноября 2020 года должен был подать в отставку — сразу после того, как было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня и признании тех территорий, которые ранее контролировала Армения, за Азербайджаном.

Это было национальное поражение. Пашинян, как олицетворение национального поражения может смыть позор, только уйдя в отставку. Но такие люди не способны к таким поступкам. Он — очень себялюбивый и слабый человек.

Пашинян по личностным качествам очень проигрывает Алиеву. У Пашиняна в любом случае нет будущего в Армении.

Может быть, он убежит из страны. Может, останется, но он никогда уже не будет героем. Как его улица привела к власти, так и она его и сметет. Но в любом случае Армения вступила в затяжной и непредсказуемый кризис.

Кадров нет

Ведь кадровый голод уже давно сказывается на всех уровнях власти, на всех уровнях социально-экономической пирамиды. Самые перспективные и успешные, конечно, не в Армении, а в России, Соединенных Штатах, Франции и других государствах, даже в Иране есть большая армянская диаспора.

Как поднимать страну? И хотят ли сами армяне, чтобы Армения стала успешной и процветающей?…

Мне кажется, что будущее Армении может быть только в очень серьезном, максимальном, даже конфедеративном союзе с Россией, потому что те процессы, которые мы видели осенью 2020 года, просигнализировали и очень серьезные геополитические амбиции Турции.

Я все-таки придерживаюсь точки зрения, что Турция, безусловно, собирается стать и практически уже стала серьезным геополитическим игроком на Кавказе. Подмяв в определенной степени под себя Азербайджан, с более жесткими требованиями может выступить в отношении Армении, которая не имеет сильной армии, практически не имеет экономики и устойчивой власти.

Это — повторение истории, которая предшествовала Первой мировой войне.

Если ситуация будет развиваться в таком направлении, то будет окончательная гибель государства Армения. Очень серьёзные испытания грядут.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы турция армения никол пашинян елена пономарёва
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