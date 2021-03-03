Украина будет судить за контакты с Россией

Украинские политики приняли решение, какие наказания следует установить для политиков и чиновников с отличным от официального мнением по Крыму и Донбассу.

Верховная рада зарегистрировала законопроект о внесении дополнений в Уголовный кодекс. Так команда Владимира Зеленского демонстрирует лояльность Западу. 2 марта стартовал визит на Украину президента Евросовета Шарля Мишеля, который уже посетил Молдавию и Грузию.

Вместе с украинским президентом Мишель отправился в Донбасс на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), для того чтобы пообщаться с работающими в Донбассе наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Зеленский, за которым пристально наблюдает Запад, постепенно становится пусть и комичной, но политической фигурой, пишет политолог Виктор Небоженко в колонке "Главреда".

Но пока его действия не имеют политической стратегии, а направлены на рост внимания к себе, интереса к своим действиям и в конечном счёте на рост рейтинга доверия.

Именно поэтому решения кардинальных проблем страны, таких как борьба с бедностью, укрепление обороноспособности страны, радикальные политические реформы и борьба с элитной коррупцией, пока не будет.

Зеленский только нащупывает стратегию в условиях политической неопределённости, непредсказуемости даже ближайшего будущего.

При этом у Зеленского нет опыта привлечения сильных, перспективных и независимых игроков в свою команду, которая так и не сформировалась. Хотя она же и способствовала появлению ряда радикальных решений, на которые был неспособен его предшественник Пётр Порошенко.

Показательно, что Верховная рада только сейчас начала рассмотрение законопроектов, о необходимости которых в Киеве говорили с 2014 года.

Проект "Об особенностях госполитики…" по факту является перечнем запретов по мнениям, нарушение которых чревато ответственностью разного рода.

Запрещено всё, что противоречит официальной позиции Киева. Нельзя признавать российский статус Крыма и оправдывать действия России, запрещено говорить о войне в Донбассе как о внутреннем конфликте либо гражданской войне на Украине.

Ещё один закон гласит о видах наказания за перечисленные нарушения. По мнению авторов проекта, они якобы "в полной мере согласуются с подходом Европейского суда по правам человека к оценке "законов памяти", поскольку легитимно ограничивают свободу выражения взглядов только в той мере, в которой это необходимо для интересов демократического общества".

Так, под запрет попадают "публичное отрицание факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944 году или оправдание действий организаторов этих преступлений".

За нарушение предлагается ввести штрафы и общественные работы.

Отдельно прописана ответственность украинских политиков и чиновников, которые, не будучи уполномоченными центральной властью, решат установить взаимоотношения и связи с российскими властями всех уровней, а также с руководством Крыма, ДНР/ЛНР.

Что характерно, запрещено и обнародование карты Украины (в СМИ, печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе и т. д.), границы которой отличаются от международно признанных по состоянию на 2014 год. То есть карта Украины без Крыма — это однозначно штраф.

Тюремные сроки в законопроекте имеются и предусмотрены за преступления, которые можно отнести к имущественным. Все сделки в регионах могут стать причиной реального срока до восьми лет. Не обойдены вниманием использование недр и нарушение норм природопользования.

Многие эксперты ещё и упрекают команду Зеленского в слишком мягком подходе. А "Европейская солидарность" якобы требует от действующей власти гораздо более жёстких шагов и решений.

То есть на подходе закон о коллаборации, под который можно подвести половину страны.

Решение в духе времени и стиля новой Украины.