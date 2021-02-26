Протесты в Армении: чего ожидать от развития ситуации?

25 февраля 2021 года и без того не слишком благоприятная политическая обстановка в Армении резко обострилась.

Генеральный штаб национальных вооруженных сил крайне болезненно отреагировал на отстранение от занимаемой должности заместителя своего руководителя генерал-лейтенанта Тиграна Хачатряна и потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Стремясь любой ценой не допустить военного переворота в стране, Пашинян собрал своих сторонников на митинг и шествие по Еревану с призывом «отстоять революцию».

Он также объявил о своем решении отстранить начальника генштаба Оника Гаспаряна, но на текущий момент президент Армении Армен Саркисян (согласно конституции верховным главнокомандующим является именно он, а не премьер) указа об отставке Гаспаряна не подписал.

Будучи номинальным главой государства, президент фактически исполняет представительские функции.

Вместе с тем уровень поддержки населением Саркисяна (в прошлом - посла Армении в Великобритании, Люксембурге, Ватикане и Евросоюзе, а также премьер-министра страны) сегодня выше, чем у Пашиняна, что дает ему возможность и в дальнейшем принять активное участие в жизни республики.

Но его пассивность в деле урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, а также выжидательная позиция в нынешней ситуации показывают, что Саркисян вряд ли претендует на роль национального лидера.

Наиболее активно бунтующих военачальников поддерживает оппозиция республики, в частности, партия «Просвещенная Армения», лидер которой Эдмон Манукян призвал президента не подписывать указ об отставке главы генштаба. По его мнению, последние действия Пашиняна нацелены на «обезглавливание» национальных вооруженных сил. Манукян также объявил о готовности оппозиционеров поддержать армию на митингах.

Политический кризис в Армении образовался практически сразу после государственного переворота, в результате которого Никол Пашинян получил пост главы правительства.

Недовольство значительной части армянской общественности его деятельностью в качестве лидера оппозиционных сил, а также способа, которым Пашинян добился своего нынешнего положения усугубилось болезненным поражением в Нагорном Карабахе, повлекшим утрату значительной части территории поддерживаемой Ереваном непризнанной республики.

Негативный осадок в отношении действий Пашиняна у партнеров по ОДКБ сформировался после досрочного отстранения генсека организации Юрия Хачатурова, которому по инициативе премьер-министра было предъявлено обвинение в попытке подрыва конституционного строя.

Помимо значительного репутационного ущерба самой ОДКБ это стоило Еревану потери кресла генсека - его обязанности были возложены на россиянина Валерия Семерикова, а в дальнейшем пост занял белорусский военачальник Станислав Зась.

Необходимо отметить, что Пашинян стал премьер-министром Армении в условиях сложной геополитической ситуации: из четырех стран, с которыми граничит республика, три - мусульманские государства, с которыми у Еревана исторически сложились непростые взаимоотношения.

Единственным союзником Армении традиционно оставалась Россия, дороги в которую ведут через про-натовски настроенную Грузию.

Разногласия в руководстве ОДКБ и внутри политической элиты самой Армении не остались незамеченными в Турции и Азербайджане.

Результатом стала тщательно спланированная военная операция по захвату части территории Нагорного Карабаха. В этом конфликте Пашинян приложил максимум усилий для вовлечения России в прямое противостояние с Азербайджаном и Турцией.

Апофеозом недальновидности политики Пашиняна стала попытка возложить ответственность в поражении то на высокопоставленных военачальников, то на Москву, якобы поставившую Еревану ненадежные ракетные комплексы «Искандер».

Снятие с должности замначальника генштаба Тиграна Хачатряна, открыто выразившего несогласие с этими заявлениями премьера, стало для армянских генералов и офицеров последней каплей.

Евроатлантические устремления бывшего лидера оппозиции, возглавившего Армению в результате «бархатной революции» не принесли армянскому народу ни благосостояния, ни стабильности.

Как результат авторитет Пашиняна среди населения неуклонно снижается, а шансы на его отстранение в результате очередного государственного руководства растут.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Армении, назвав при этом происходящее внутренним делом Еревана.

Несмотря на традиционное невмешательство Москвы в дела соседней республики, нельзя не признать, что особых поводов для симпатии к Пашиняну у российского руководства нет.

Вместе с тем любая дестабилизация обстановки в Армении на руку Азербайджану и ее влиятельному союзнику - Турции. А военный переворот в Ереване может спровоцировать признание нового правительства нелегитимным и развязать руки архитекторам силового решения карабахской проблемы в Анкаре и Баку.

Кроме того, на постсоветском пространстве до настоящего времени ни один внутриполитический кризис не разрешался военным переворотом. Последствия такой смены власти непредсказуемы как для армянского населения, так и для всего Закавказья и бывших союзных республик СССР в целом.

Поэтому остается лишь надеяться на сдержанность и как лидеров армянских протестов и военных, так и самого Пашиняна. Хотя в последнем трудно не усомниться.