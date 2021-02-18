Ещё одна страна ЕС выбирает "Спутник V"

Вакцинация от коронавируса в ЕС западными препаратами вызывает много критики в 27 странах-членах, всё большее число стран склоняется к применению российской вакцины.

Запад: Победа в гонке вакцин за Россией

"Спутник V" входит в моду в Хорватии

Венгрия — первая страна ЕС, которая без одобрения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) разрешила к использованию "Спутник V”, теперь, возможно_ за ней последует Хорватия.

"В последние дни в Хорватии в моде "Cпутник V" — российская вакцина против коронавируса. Препарат, в котором все сомневались вначале, теперь громко хвалят и все чаще называют спасением от пандемии", — пишет хорватский ресурс tportal.

Популярность "Спутника V" обусловлена его применением в соседней Сербии и Республике Сербской в Боснии и Герцеговине, указывает газета.

"Сегодня мы оказались в ситуации, когда некоторые хорватские граждане собираются пройти вакцинацию в Сербии, а многие хорваты внесены в списки в Боснии и Герцеговине, куда должна прибыть партия российской вакцины", — пишет tportal.

По словам венгерских журналистов, этот фактор стал решающим для принятия решения о закупках "Спутника V" Загребом — на фоне роста недоверия к вакцине AstraZeneca, заказанной в наибольшем количестве, которую "многие специалисты не советуют применять людям старше 65, а некоторые — даже 55 лет".

Хорватия готовится импортировать много российской вакцины

"Мы установили дипломатические контакты (с Россией)", — сказал министр здравоохранения Вили Берос общественному телевидению HRT. "Это просто продолжение усилий правительства по обеспечению всех граждан бесплатной вакциной".

Берос добавил, что важны только два критерия: эффективность и безопасность "Спутника V". В настоящее время вакцина не одобрена в ЕС, но при необходимости хорватский регулятор Halmed может выдать экстренное разрешение. Это возможно в соответствии с законодательством ЕС, особенно если вакцины в ЕС мало.

"Каждый ищет свой путь", — сказал Берос.

Министр не прокомментировал количество заказанной российской вакцины.

Но новостной портал jutarnji. hr со ссылкой на источники близкие к премьер-министру Андрею Пленковичу сообщил, что это будет не менее миллиона доз, что позволит вакцинировать 500 тыс. человек (в Хорватии проживает четыре миллиона жителей).

"Премьер-министр Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман вели переговоры напрямую с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который посетил Хорватию в конце декабря прошлого года и встретился со всем руководством государства", — указывает портал.

По его сведениям, специальные советники премьера по внешней политике и социальным вопросам, имеющие медицинское образование и члены Научного совета, "подсказали премьер-министру, что с российской вакциной можно начинать работать", пишет jutarnji. hr.

Halmed ожидает быстрого решения EMA.

"По последней информации, ожидается, что процедура может быть начата в середине марта, поэтому мы ожидаем быстрого одобрения "Спутника V”, — сказала Ивана Гаврилович из венгерского регулятора.

Победа России в гонке вакцин

Напомним, что недооценка российской вакцины на Западе вызвана политическими причинами, традиции российской вирусологии хорошо там известны. Так, в 1936 году СССР произвел первую в мире живую вакцину против гриппа. Вакцины против вирусов Эболы и Мерс были разработаны в Институте Гамалеи.

Безусловно, как бы это ни отрицалось, разработка, производство, продажи вакцины — это часть геополитической игры. Если бы это было не так, то не было бы ситуации в которой половина Боснии и Герцеговины, которая любит Россию, использует "Спутник V", а остальная часть ждет, когда ей что что-нибудь "капнет" с Запада.

Сразу было ясно, что тот, кто первым получит вакцину, тот сможет быстро защитить свое население, завоевать международный престиж, расширить свое влияние и надеяться на миллиардный бизнес. Запад тоже на это надеялся и надеется.

"Мы сможем провести вакцинацию на Западных Балканах и в Африке", — заявила президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции в ноябре.

Однако традиций мобилизационной медицины у Запада нет. Компания Moderna образована в 2010 году, а Pfaizer никогда не производил вакцины.

"В конкурентной борьбе за развивающиеся страны Россия оказалась на шаг впереди. Потому что эти страны не могут позволить себе высокомерно скептически относиться к предложениям о вакцинации. Тем более, что вакцина должна быть относительно недорогой и удобной для транспортировки. В России также разработана облегченная версия "Спутника V" однократной вакцинации, которая должна обеспечивать хорошую защиту. Конечно, речь идет также о получении как можно большей доли мирового рынка вакцин. Рынка с двузначным числом миллиардов", — пишет Berliner Zeitung.

Репутация "Спутника V" в мире резко выросла в начале февраля, когда престижный научный журнал The Lancet подтвердил, что вакцина безопасна и надежна, а защита от Covid-19 составляет 91,8 процента, что значительно лучше, чем у AstraZeneca. С тех пор дверь для российской вакцины медленно открывается и в Европе,

Сербия одобрила российскую вакцину 31 декабря 2020 года. На прошлой неделе президент Александр Вучич объявил, что вакцина будет производиться в Сербии. Босния и Герцеговина одобрила "Спутник V" 8 февраля, вакцинация ожидается и в Черногории — во второй половине февраля. В Венгрии вакцинация началась на прошлой неделе. К настоящему времени Будапешт получил первые 40 тыс. доз и заказал доставку двух миллионов доз в течение следующих трех месяцев.

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