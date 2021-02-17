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Шведская пресса: ЕС нужен "Спутник V", иначе "фиаско" продолжится

Мир

Пока в ЕС решают вопросы со "Спутником V", шведская пресса недоумевает: почему закупки ещё не начаты, если программы вакцинации под угрозой? И приводит в пример Сербию.

Шведская пресса: ЕС нужен "Спутник V", иначе "фиаско" продолжится

Власти Сербии, напомним, сумели оперативно согласовать поставки и применение "Спутника V", а также китайской вакцины Sinovac. По итогам работы властей в Сербия вырвалась в лидеры по количеству вакцинированных жителей.

В издании Dagens Industri (Швеция) журналистка Фрида Валльнор уточняет: пора бы и согласиться на российскую вакцину. Даже предстатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, пишет она, отмечала "фиаско" программы вакцинации в масштабах ЕС: в 27 странах объединения вакцины получили всего 5% жителей.

"Как пояснил премьер Сербии, вакцинация является вопросом здоровья, а не геополитики. Эту позицию, похоже, разделяют многие европейские представители власти", — уверена Валльнор.

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Автор: Константин Шапров
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