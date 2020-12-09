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Автор Александр Шторм

Эксперты назвали способы избежать войны России и США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Эксперты России и США с каждым месяцем всё больше озабочены тем, как нашим странам избежать настоящей войны — вероятно, даже ядерной…

Эксперты назвали способы избежать войны России и США

Об этом в издании The National Interest рассуждают известные деятели в области отношений России и США. Среди них:

  • директор Института США и Канады Российской академии наук Сергей Рогов,
  • глава аналитического центра Европейская сеть лидерства Адам Томпсон,
  • бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Они считают, что сегодня война может начаться даже из-за "внезапных учений", которые другая сторона может ложно истолковать.

Чтобы избежать таких проблем, США и РФ, скорее всего, будут неофициально предупреждать друг друга о внезапных проверках собственной боеготовности.

По мнению аналитиков, нужно разработать варианты снижения рисков.

Из-за чего существуют риски начала войны США и России

К примеру, НАТО и России следует подумать о дополнительной прозрачности при проведении учений.

К тому же хорошо может сработать и увеличение сроков предварительного уведомления, а также снижение лимитов для наблюдения. Вообще, внезапные проверки боевой готовности в некоторых случаях могут прекрасно казаться подготовкой к войне.

А в результате тихого уведомления, когда Россия внезапно начнёт учения, НАТО будет знать об этом заранее и всё правильно истолкует. То же самое касается обеспокоенности русских по поводу необъявленных перебросок многонациональных сил НАТО.

К тому же Россия и НАТО давно уже ведут дебаты о последствиях ПРО.

Эксперты считают, что сторонам необходимо возобновить консультации по данному вопросу. Россиянам и американцам стоило бы подумать о проведении ежегодных обменов информацией по текущему состоянию ПРО в Европе, а также о ее развитии на ближайшие десять лет.

"Но мы предлагаем целый набор шагов, которые будут содействовать укреплению безопасности в Европе. Нас вдохновляет то обстоятельство, что сто с лишним экспертов и бывших высокопоставленных правительственных чиновников поддержали эти предложения", — отметили авторы материала.

Что нужно сделать для предупреждения третьей мировой войны

Вывод, собственно, звучит такой: предлагается не план "перезагрузки" или возврата к прежнему порядку вещей. Поскольку отношения между странами НАТО и Россией сложные и неспокойные, нужно приложить максимум усилий, чтобы перевести их в более позитивную плоскость. А пока политикам и военачальникам следует изучить предлагаемые нами меры укрепления взаимного доверия.

По большому счету, РФ и США не рвутся воевать по случайной причине. Поэтому следует приложить усилия по формированию такой атмосферы, в которой решение разделяющих нас фундаментальных вопросов станет реально достижимым, подытожили аналитики.

Отметим, что очередной призыв к перезагрузке российско-американских отношений свидетельствует о том, что большинство экспертов в области "армсконтрола" считают администрацию Байдена более вменяемой, нежели команду Дональда Трампа.

Так что диалог по спасению ДСНВ, воскрешению ДРСМД и снижению напряжённости, по всей видимости, состоится. Может, даже в масштабе переформатированного Совета Россия — НАТО. Только дальше пустой болтовни это вряд ли уйдёт, пишут эксперты телеграм-канала "Захватить мир и печеньки".

"Не для того американцы в 2002 году выходили из Договора по ПРО. Их политика по развалу международной системы контроля над вооружениями реализуется системно и планомерно. Она не зависит от того, кто формально является держателем ядерного чемоданчика", — резюмировали аналитики.

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Редактор: Елена Тимошкина
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