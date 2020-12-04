Тихановская - не Бабарико: в конституционном поле играть не способна

Есть в Белоруссии вполне легальные и простые пути отстранения президента от власти, но Светлана Тихановская предпочитает идти антиконституционным путём. Причины объясняет политолог Алексей Дзермант.

Кто такая Тихановская?

Тихановская — лидер "переходного периода"

Светлана Тихановская, претендующая на роль лидера белорусской опозиции, в видеообращении заявила о готовности возглавить страну в переходный период.

"Все мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом. Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да, я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период",- сказала Тихановская в своем обращении, опубликованном на YouTube.

Однако Конституция Белоруссии такого варианта отстранения президента от власти не предусматривает. В ст.15 говорится, что его полномочия в любом случае переходят к премьер-министру. А отстранить президента может народ на референдуме, "собрав для его проведения 450 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из областей и города Минска" (ст.74).

Цель Тихановской — легитимизация для поддержки Западом

Как сказал "Правде.Ру" политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, заявления Тихановской имеют мало общего с законом, с конституционным строем.

Эксперт предположил, что цель таких заявлений состоит в следующем:

— поддерживать градус политической активности среди сторонников, число которых уменьшается, — выставить себя в качестве легитимной фигуры, чтобы получать западную поддержку.

"То есть, она создает некий ореол легитимности, прежде всего, для своих сторонников внутри Белоруссии, чтобы у них постоянно поддерживалась вера в то, что она может быть каким-то президентом. А для Запада она создает такой ореол, чтобы быть не просто со своей инфраструктурой влияния", — пояснил Алексей Дзермант.

Реально такие действия не могут повлиять на изменения во власти в Белоруссии, которая ситуацию в стране контролирует, подчеркнул эксперт.

Алексей Дзермант добавил, что для сбора 450 тысяч подписей у Тихановской нет ресурса, тем более для одобрения соответствующей инициативы на референдуме.

"Они (оппозиция) прекрасно понимают, что, скорее всего, не наберут достаточное количество подписей. Даже если и наберут, вряд ли на референдуме они получат нужный результат. Они не настроены на игру в рамках легитимного процесса, они настроены именно на неконституционные действия. Поэтому никакие легальные шаги предпринимать не хотят, даже учитывая, что такой способ есть в Конституции", — сделал вывод Алексей Джзермант.

Бабарико собрал бы 450 тысяч голосов?

Ранее Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что только народ может отстранить президента Белоруссии от власти.

"Президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции", — сказал Лукашенко. Президент отметил, что вопрос отстранения его от власти "будоражит" головы западных дипломатов, которые служат в Белоруссии, Запада и "наших беглых".

Отметим, что этот способ предлагал экс-банкир Виктор Бабарико, который собрал 400 тысяч подписей для своего выдвижения кандидатом на пост президента. Однако 18 июня вместе со своим сыном Эдуардом он был задержан, поскольку "являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности".

Сейчас Бабарико находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в получении взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Белоруссии).

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Сейчас она находится в Литве и возглавляет Координационный совет (КС) оппозиции. После создания КС СК Белоруссии возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти. В рамках дела на допрос вызывались члены президиума КС.

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