Почему, выигрывая войну в Карабахе, Азербайджан не пошёл до конца

Почему в момент, когда победа в Нагорном Карабахе для Азербайджана стала лишь делом времени, президент Алиев остановился? Почему не поддался искушению не ограничиться возвращением своих прежних территорий?

Своим мнением в студии "Правды.Ру" поделился профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Ниязи Ниязов.

Читайте начало интервью:

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— Искушение достаточно сильное, но на то Алиев и политик, в отличие от популистов, что он рассчитывает далеко вперед все свои шаги, в том числе просчитывает варианты реакции международного сообщества.

Пока шло освобождение оккупированных районов, которые находились вне Нагорного Карабаха, ситуация была одна. Когда Азербайджан уже начал входить на территорию, которая формально входила в состав бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, ситуация оказалась другая.

Понятно было, что его в первую очередь может ждать серьезная негативная реакция Запада, который начал бы разгонять волну о том, что Азербайджан уничтожает мирное армянское население.

Даже если бы это было не так, но для политического давления на Азербайджан Запад бы это использовал. Алиев это правильно понимал.

Он прекрасно понимал и другое.

Его бы, конечно, постаралась поддержать Россия дипломатически в борьбе с Западом. Но и ресурсы России не бесконечны, и в данном случае рассчитывать только на нас тоже было бы ошибкой.

И у Турции тоже очень напряженные отношения с Западом.

И в экономическом плане Азербайджан так или иначе связан с Западом, потому что он покупатель нефти.

Главное было добиться того, чтобы ликвидировался вопрос о возможном будущем статусе Нагорного Карабаха и снялись вопросы, связанные с так называемым самоопределением, созданием второго армянского государства. Вот все эти вопросы он к моменту подписания соглашения уже решил.

Не обошлось без участия России

Понятно, что в данном случае хорошие взаимоотношения с Путиным тоже сыграли свою роль. Наверняка Путин тоже попросил его не доводить дело до полного окончательного разгрома, потому что Россия не хочет терять ни Армению, ни Азербайджан.

В случае, если бы Алиев пошел против Путина, отношения могли бы быть испорченными.

Азербайджан же не заинтересован в этом. Отчасти поэтому Россия выступает гарантом.

Тем более вопрос ввода миротворцев — об этом многие сейчас не говорят — обсуждался во всех планах, которые с самого начала урегулирования шли:

и в переговорах 90-х годов;

и в переговорах "Казанской формулы";

и по "плану Лаврова".

И вот, просчитав все минусы и плюсы, Алиев решил, что если противник капитулировал, если противник отдает победу, соглашается на вывод войск из оставшихся еще к тому моменту районов: Акдамского, Кельбаджарского и Лачинского — то он, соответственно, согласился на мир. И получил себе большой плюс.

Алиев при помощи России получает возможность открытия железнодорожного сообщения, что хорошо для региональной экономики, и через какое-то время мы можем стать свидетелями серьезных экономических связей, которые будут создаваться в регионе с вовлечением в эту связку России и Турции.

Но Азербайджан в этой связке будет играть связующую роль, транзитную.

— Давайте тут про статус поговорим. Вы сказали, статус урегулирован как бы уже. Какой? Какие у него рамки?

— Сейчас никаких рамок нет, вот в том документе, который подписали три стороны, никаких рамок, никакого статуса нет.

Возможно, когда-то какое-то обсуждение статуса будет, но для того, чтобы это состоялось, необходимо возвращение в Нагорный Карабах не только беженцев из Армении, которые сейчас при посредничестве российских миротворцев активно возвращаются в Степанакерт.

Речь идет о возвращении в том числе в Нагорный Карабах азербайджанцев, этнических, которые проживали в этом регионе.

Соответственно, после этого можно будет, наверно, начать разговоры о каком-то статусе.

Но тогда уже речь пойдет исключительно о статусе в составе Азербайджана. Иных вариантов сейчас уже точно на обсуждении не стоит, потому что в свое время по "формуле Лаврова" должно было быть участие населения, определение международно-признанного статуса, который должны уважать все. Сейчас этого нет.

Речь идет сейчас о восстановлении территориальной целостности Азербайджана фактически в полном объеме. Может быть, физический контроль еще не целиком на всей территории страны, а уже политический, дипломатический, скажем, он уже в полной мере, Баку себе обеспечивает.

- А как Вы видите практическое восстановление суверенитета Азербайджана над той частью, которая контролируется миротворцами? Здесь будет какой-то армянский Кадыров?

— Да запросто. Такой вариант не исключен, тем более что в Азербайджане — это прекрасно все знают — живут армяне, порядка 30 тысяч армян.

Эта война, которая началась на заре правления Горбачева, способствовала тому, что жизнь обоих народов оказалась испорченной. За 30 лет эти народы оказались отброшенными назад. Поэтому есть такие люди, которые готовы встать во главе тех сил политических, которые будут поддерживать Баку.

Понятно, что граждане должны получить азербайджанские паспорта, Алиев в этом им не отказывает, и даже те, которые остаются, им всем говорят, если хотите уезжать, вы можете уезжать. Кто остается, всем даем паспорта без проблем.

Беседовала Любовь Степушова

Материал подготовила Ольга Лебедева