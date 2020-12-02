Мирный процесс по Карабаху похоронил Пашинян

Войне за Нагорный Карабах, которая закончилась, напомним, подписанием при посредничестве России мирного договора, предшествовал целый ряд вооружённых конфликтов, которые как-то удавалось купировать.

Почему именно сейчас был выбран такой момент, когда "пан или пропал", как русские говорят?

Своим мнением в студии "Правды.Ру" поделился профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Ниязи Ниязов.

Читайте начало интервью:

Азербайджан основательно готовился к войне. Потому и победил в Карабахе

— Дело в том, что в 2016 году боевые наступательные действия азербайджанской армии были остановлены по просьбе России.

Потом, конечно, Армения пыталась это отрицать несколько раз, но известно, что одним из условий прекращения тогда боевых действий было обязательство, которое взял на себя тогдашний президент Армении Серж Саркисян, пообещавший, что он пойдет на уступки в урегулировании конфликта. Тогда, напомню, речь шла о начале реализации плана Лаврова:

та самая знаменитая формула: пять районов, потом, через пять лет, два района, потом обсуждение промежуточного статуса, возвращение беженцев.

Вот тогда на этих обещаниях война была остановлена, потому что Азербайджан с самого начала говорил, что война не является конечной целью политики, конечной целью является освобождение территорий.

"Если это можно сделать дипломатическим путем, мирным путем, мы на это готовы, мы готовы, скажем, слушать посредников. Мы готовы активно использовать потенциал того самого переговорного процесса".

Мирный процесс похоронил Пашинян

Пашинян, когда начались боевые действия, несколько раз получал предложения азербайджанской стороны, озвученные ему через президента Путина, что Азербайджан готов остановить боевые действия, если Армении даст согласие на выполнение фактически четырех знаменитых резолюций ООН и плана Лаврова.

Де-факто речь шла об этом. Но Пашинян каждый раз был уверен, видимо, в том, что армянская армия сумеет удержать наступательный порыв азербайджанских войск, и об этом писали очень многие эксперты, в том числе и в России. Была абсолютная уверенность, никто не ожидал, что азербайджанская армия за такой короткий промежуток времени сумеет достигнуть таких успехов, потому что оборонительная линия готовилась фактически 27 лет, там несколько линий обороны, глубоко эшелонированные, обеспеченные минными полями и так далее.

Армянские политики, видимо, рассчитывали на то, что война примет затяжной характер, продвижение азербайджанской армии будет минимальным и можно будет опять-таки вести торг по переговорам, а этот торг позволит отстоять интересы Армении, в том числе добиться, скажем, отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджана.

Вот эти расчеты азербайджанская армия перечеркнула, и уже как бы, напоследок, понятно, Владимир Путин де-факто поставил Армению перед выбором:

или полный разгром ваших сил в регионе, полная потеря контроля, или же пойти на фактическую капитуляцию, но при этом сохранить жизни своих солдат и офицеров, сохранить части оставшихся боевых единиц.

И армянская сторона просто уже была вынуждена пойти на эти условия мира.

— У Алиева было сильное искушение — не заключать мирный договор, ведь уже Шуша практически была взята, оставалось взять Степанакерт, а дальше армяне рассыпались бы, тем более Армения, как я поняла, своих войск не ввела, воевали только ополченцы в Карабахе?

— Так называемая армия Нагорного Карабаха, которая существовала, это фактически были две армии со своими боевыми единицами, структурная организация под полным командованием из Еревана. Самая настоящая армия.

Службу в ней проходили граждане Армении, в том числе армяне, родившиеся и выросшие в Нагорном Карабахе, то есть ополченцы, которые появились на фото и видео — это кино для пропагандистско-рекламных целей. Это уже последний этап войны, когда армия оказалась разгромленной.

Что касается переброски войск — это не так. Есть много свидетельств того, что Армения перебрасывала в Нагорный Карабах свои боевые формирования, но они очень быстро уничтожались, в первую очередь беспилотниками, артиллерией азербайджанской армии.

Вот, как пример, в Сети есть фотография одного из танков, который в свое время от Армении участвовал в знаменитом танковом марафоне, который проводился в России. Потом был отправлен Арменией для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Там он был захвачен в целости и сохранности азербайджанскими войсками.

Таких захваченных единиц с маркировкой вооруженных сил именно Республики Армения, а не Нагорного Карабаха — огромное множество.

И если вы посмотрите списки убитых армянских солдат и офицеров, то львиная доля этих людей — это жители Республики Армения, что опять-таки свидетельствует о том, что переброска сюда боевых подразделений из Армении осуществлялась.

Надо понимать, что к моменту взятия Шуши Азербайджан уже перерезал Лачинский коридор, который сейчас контролируют миротворцы, и перебрасывать отсюда по узкой горной дороге, насквозь простреливаемой, любую технику, будь то танки, будь то самоходные артиллерийские установки с системой ПВО, было бы самоубийством, потому что беспилотники ее контролировали полностью.

И вторая дорога — из Кельбаджара, по которой сейчас как раз выводятся оккупационные войска, она тоже была под огневым контролем азербайджанской армии.

Даже при всем желании отправить остатки войск в Нагорный Карабах Армения могла добиться только одного — бросить в топку этой войны еще больше жертв, не добившись никакого военного успеха.

— Никола Пашинян, когда он говорил про 20-тысячную армию Карабаха…

— Он имел в виду, что Армения не является гарантом безопасности так называемой Нагорно-Карабахской Республики, и фактически признавался в том, что есть две группировки:

группировка войск Нагорного Карабаха и армянская.

Беседовала Любовь Степушова

Материал подготовила Ольга Лебедева