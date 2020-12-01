Азербайджан основательно готовился к войне. Потому и победил в Карабахе

Мирный договор, подписанный Арменией и Азербайджаном при посредничестве России по Нагорному Карабаху положил конец горячей фазе войны. Зафиксировал изменения в ситуации в зоне карабахского конфликта, подчеркнул новые реалии, которые сложились в ходе боевых действий вокруг этого конфликта и открывает перспективу окончательного урегулирования конфликта, если стороны будут соблюдать, взятые на себя обязательства.

Почему Азербайджан выиграл эту войну? Своим мнением в студии "Правды.Ру" поделился профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук Ниязи Ниязов.

— Азербайджан готовился к этой войне давно, с тех пор как было заключено так называемое перемирие 94-го года. Азербайджан с самого начала заявлял о том, что, если его усилия по мирному урегулированию конфликта не приведут к урегулированию ситуации, то, соответственно, война станет неизбежностью. Стороны несколько раз, в том числе при посредничестве России, были близки к достижению соглашения по урегулированию конфликта, знаменитая "Казанская формула", "план Лаврова".

Однако после того, как к власти в Армении пришел Пашинян, фактически весь переговорный процесс был уничтожен. Его, скажем так, недальновидные и провокационные заявления в конце концов способствовали тому, что 27 сентября 20-го года боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились.

Вопреки тому, что говорилось до этого момента военными специалистами Армении и рядом военных специалистов России, Франции, Америки азербайджанская армия очень тщательно готовилась к этой войне — готовилась в плане нового поколения.

Сейчас это отмечают все эксперты. Ставка была сделана на новые боевые системы, на насыщение армии высокотехнологичным совершенно новым оружием, аналогов многих систем нет ни у одной армии даже, я бы сказал, мира, не то, что всего постсоветского пространства.

Вот благодаря такой основательной подготовке большого количества сил специального назначения, Азербайджану удалось преодолеть ту линию обороны, которую армянская сторона выстраивала в течение всех этих лет оккупации азербайджанских территорий. Им удалось разорвать так называемую линию Оганяна и осуществить ту операцию, в результате которой, скажем, де-факто значительная часть армянских вооруженных сил, причем не только дислоцированных в Нагорном Карабахе, но и перебрасываемых туда из самой Армении, были разгромлены.

Ситуация была критическая для армянской стороны, об этом откровенно заявил президент Путин, и, если бы не позиция России, наверняка, армянская сторона понесла бы еще большие потери.

Причин несколько. Я бы выделил 2 главных:

подготовка экономики к войне. Азербайджан не просто занимался продажей нефтяных ресурсов, но целенаправленно совершенствовал всю систему экономики. Конечно, были недочеты. Ильхам Алиев сам об этом заявил; серьезное внимание к развитию собственных вооруженных сил, причем не только закупка оружия, но и начало производства многих образцов вооружения на собственных предприятиях, создание собственного военно-промышленного комплекса.

Откуда у Азербайджана новейшее оружие

И, самое главное для Азербайджана в этой ситуации было то, что он сумел найти себе серьезных союзников в военной сфере, и в ряду их оказалась Россия, которая стала главным поставщиком систем вооружения для азербайджанской армии.

Кроме того, если брать в количественном отношении по поставкам боевых систем, в какой-то момент это была Украина, которая еще в 90-е годы продавала больше всего оружия Азербайджану. Но это, еще раз подчеркиваю, было в 90-е годы, а с 2000-х годов пальму первенства уверенно взяла в свои руки Россия. Затем Белоруссия, Израиль. Израиль стал главным источником поставки современных беспилотников.

Затем одним из последних из поставщиков вооружения для азербайджанской армии стали турки. В основном это поставки легких бронированных автомобилей для — в первую очередь — полицейских сил. И уже ставших легендарными беспилотники Bayraktar TB2, которые также приняли активное участие в горячей фазе этого конфликта.

Какую роль играла Турция

— С Вашей точки зрения, участие Турции, её руководящая роль, поддержка на информационном поле, она какую здесь роль сыграла?

— Поддержка Турции, она была всегда. Другое дело что, пока Турция была сильно зависима и сильно прозападна, — очень послушным членом НАТО, во что бы то ни стало стремилась в ЕС, готова была выслушивать все упреки Вашингтона, Брюсселя — Турция фактически не помогала Азербайджану.

Известно, что во время первой карабахской войны Турция не продала Азербайджану ни одной единицы боевой техники, даже стрелкового оружия не продавала, потому что боялась недовольства Брюсселя.

Со временем, после того как Турция сама провела серьезную модернизацию своей экономики, особенно после прихода к власти партии Эрдогана, это уже никто не скрывает, она стала проводить более независимый курс.

В том числе одним из направлений этого курса стало активное сближение с Россией, которое, конечно, испытывает и взлеты, и падения. Это не скрывает ни турецкое руководство, ни российское руководство. И вот когда одним из направлений стало взаимодействие с Россией, с этого момента Турция заняла более активную позицию в карабахском конфликте и поддержке Азербайджана.

Но в основном, я еще раз подчеркиваю, долгое время это была в основном политическая поддержка в различного рода международных организациях. Даже особо экономической поддержки не было, потому что — это многим может показаться парадоксальным — инвестиции Азербайджана в Турцию во много раз превышают, инвестиции Турции в Азербайджан.

У Азербайджана есть деньги, их очень много для такой маленькой страны

Сегодня золотовалютные резервы этой страны оцениваются порядка $50 млрд. Для населения с численностью в 10 миллионов это огромная цифра, не у каждой европейской страны, более развитой, есть такие золотовалютные резервы.

Ну, и, соответственно, Турция, имеющая интересы в регионе, в первую очередь связанные с реализацией энергетических и транспортно-логистических проектов, которые там активно разворачиваются, стала оказывать Азербайджану уже и военно-техническую помощь, в том числе осуществляя поставки тех же самых ударных беспилотников, о которых я говорил.

До этого в основном военная помощь Турции сводилась к подготовке офицерских кадров, войск специального назначения. Причем эта подготовка осуществлялась не на территории даже Азербайджана, азербайджанские офицеры и солдаты учились в соответствующих учебных заведениях Турции. Но то же самое они делали и в учебных заведениях других стран, включая Россию, Соединенные Штаты Америки. Это была целенаправленная подготовка.

Беседовала Любовь Степушова

Материал подготовила Ольга Лебедева