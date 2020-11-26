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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал о влиянии армянского лобби на правительство Франции

Мир » Европа » Евросоюз

Правительство Франции не отреагирует на "деструктивный" призыв сената признать Нагорно-Карабахскую республику (НКР), полагает эксперт Сергей Фёдоров.

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Верхняя палата парламента — сенат Франции, в среду принял резолюцию с призывом к правительству признать НКР. В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал лишь один.

В четверг помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что "эта резолюция — не что иное, как обычный листок бумаги для Азербайджана".

"Этот документ, принятый ради узких политических амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы о намерениях и объективной деятельности Франции как сопредседателя Минской группы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", — сказал Гаджиев.

Парламент Азербайджана предложил правительству республики обратиться в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы и призвал пересмотреть политические и экономические отношения с Парижем.

Со своей стороны премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал исторической резолюцию, принятую французским сенатом и призывающую правительство признать Нагорный Карабах.

"Решение, принятое французским сенатом, историческое. Признание Арцаха становится частью международной повестки", — написал он в Facebook.

Армянское лобби во Франции не понимает, что делает

Как сказал "Правде.Ру" ведущий научный сотрудник Института Европы РАН эксперт по Франции Сергей Федоров, влияние армянского лобби, армянской диаспоры во Франции значительно с учетом того, что в стране проживают около 400 тысяч армян.

По словам эксперта, сегодня признание Францией независимости НКР в условиях "хрупкого мира" было бы "неразумным и в значительной степени провокационным действием". Это может привести к возобновлению войны, и тогда, в нынешнем контексте значительного превосходства Азербайджана, который поддерживает Турция,  Арцах (Нагорный Карабах) перестанет существовать, сказал Сергей Фёдоров.

Сенат, по мнению Сергея Фёдорова, "машет кулаками после драки, а дипломатия звонков и призывов ни к чему хорошему не приведет". Кроме того, Франции как государству, которое участвует в Минской группе, государству-посреднику, занимать такую политическую позицию — деструктивно.

"Какие же вы посредники, если вы выступаете на армянской стороне?", — отметил Сергей Фёдоров.

Он уверен, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха не решён, но это не вопрос сегодняшнего дня, а отдалённого будущего.

Макрон — разумный человек

Сергей Фёдоров считает, что правительство Франции достаточно разумно, чтобы в настоящее время не принимать неправильных решений, которые смогут только усугубить ситуацию.

"Здесь главный вопрос в Армении. Она первая должна признать НКР, а не Франция, которая пытается, по крайней мере, свою позицию обозначить и везде участвовать. Тем менее, по-моему, логично, прежде всего, армянам было бы давно признать Нагорный Карабах", — сделал вывод Сергей Фёдоров.

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Зачем французские политики поднимают вопрос о признании Карабаха

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Темы франция сергей фёдоров нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
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