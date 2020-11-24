Турции не удалось потеснить Россию на Южном Кавказе

Российские миротворцы в Карабахе, стали неприятным сюрпризом для Турции, которая хотела после Сирии и Ливии оказать чувствительное воздействие на российские интересы в этом регионе. Почему Анкара так хотела, чтобы в Карабахе был её контингент? Как Азербайджан готовился вернуть территории? Что теперь будет на этой земле? На все эти и многие другие вопросы ответил заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.

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— Владимир Владимирович, Россия остановила войну в Закавказье и контролирует ситуацию в Нагорном Карабахе. Это, конечно, хорошо. Зачем нам сейчас понадобилось вводить миротворцев?

— Совершенно очевидно, что Россия не хотела бы видеть Турцию в качестве активного игрока на Южном Кавказе.

— Если бы не Турция, то Азербайджан, наверное, и не решился бы начать войну. А если бы все-таки начал, то Россия, скорее всего, быстрее бы ее остановила.

— Вполне возможно. В 2016-м была четырехдневная война. Такой роли Турции тогда не было. Собралась Минская группа ОБСЕ и действительно как-то прекратила войну.

Теперь Турция вмешивается, поэтому ситуация — совершенно другая. Весь расклад изменился, идет другая реакция на все это.

Азербайджан давно готовился вернуть Карабах

С другой стороны, Азербайджан уже давно думал и пытался вернуть Карабах, готовился к этому, временами предпринимал военные действия. Если не продолжался переговорный процесс по Карабаху, то сразу начинались боевые столкновения.

В Азербайджане с опаской смотрели на подобные ситуации в других местах. За это время произошло признание группой стран Косово, потом — Абхазии и Южной Осетии.

То есть — появились прецеденты признания автономий бывших СССР и Югославии в качестве независимых государств.

Попытки прийти к компромиссу по Карабаху в Казани в 10-м году не удались. Поэтому, мне кажется, что с этого момента в Баку начались более серьезные споры и проработки всех этих вопросов.

Мы помним 12-13-ый и отчасти 14-ый год — был резкий рост инцидентов на линии соприкосновения. Четырехдневная война 16-го года фактически была попыткой попробовать на зуб, сделать некий замер ситуации и возможностей.

Кроме того, надо учитывать такие вещи, как падение цен на нефть. Азербайджан фактически начал проводить диверсификацию своей экономики, но не успел закончить эту программу из-за падения цен на нефть.

Наконец сейчас мы видим: пандемия, нанесла очень сильный ущерб экономике Азербайджана, как и экономике Армении. Армения и Азербайджан — среди наиболее пострадавших от пандемии стран. Но у Азербайджана есть определенная финансовая подушка, а у Армении ее нет.

Кроме того, Армения находится в постреволюционной ситуации, когда все увлечены внутренними разборками, все почему-то разбирают ситуацию 2008 года, никто не понимает, что происходит у границ, и так далее.

Плюс специфический интерес Турции. При этом интересы России и Турции уже сильно разошлись в Сирии и очень сильно в Ливии. Турция хотела бы, если не нанести некий симметричный удар, то так сказать, оказать чувствительное воздействие.

— Но мы не дали Турции сделать этого?

— По итогам понятно, что ввод миротворцев означает российское военное присутствие и ограничение турецкого присутствия в регионе. А вот как все это развернется дальше, этого сейчас не знает никто.

— Тем не менее, промежуточный итог — такой. Но что будет дальше, по вашему мнению? Видимо, сейчас Азербайджан будет устанавливать администрацию в подконтрольных районах Карабаха. Какие еще действия будут?

— Пока понятно, что он будет устанавливать управление в тех районах, которые уже перешли к нему. А дальше начинается много деталей, потому что надо решать: а каков статус сейчас у армии обороны Нагорного Карабаха, карабахской полиции, что будет со Степанакертской администрацией и так далее.

— Никто не знает, как ответить на эти вопросы? Может быть, Путин и Алиев все-таки знают или, по крайней мере, предполагают?

— Понятно, что для господина Алиева эти ответы очевидны. Это все — незаконные формирования, их надо разоружить, администрацию распустить.

— Но как это практически сделать, если там стоят миротворцы?

— Как я понимаю, теперь будут новый статус-кво и де-факто эта администрация будет продолжать существовать.

— Будет приднестровский вариант?

— Да, примерно так, но очень сильно усеченный вариант. Потому что второй важнейший город Карабаха Шуши теперь под контролем Азербайджана. Для армян — это очень чувствительная потеря. В чем-то он даже носит почти сакральный характер для азербайджанцев и для армян по разным причинам.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев