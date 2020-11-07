Как Приднестровье относится к выборам в Молдавии

В Молдавии прошли президентские выборы. Майя Санду опередила действующего президента Игоря Додона в первом туре выборов. Санду набрала 36,16% голосов, Додон — 32,61%. Второй тур состоится 15 ноября. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о том, что Вашингтон готовит очередную цветную революцию в Молдавии в случае победы на выборах Игоря Додона.

Насколько велика вероятность таких событий? Как в непризнанной Приднестровской республике относятся к молдавским выборам? Эти и другие вопросы в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудил с доцентом кафедры международных отношений СЗИУ РАНХиГС, в 2012-15 гг. министром иностранных дел ПМР Ниной Шевчук.

— Нина Викторовна, что происходит в Молдавии? Только не пугайте как Сергей Нарышкин.

— Ой, пугать, как Сергей Нарышкин, не буду точно, но ничего противопоставить его опасениям тоже не смогу. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, но смотрю на ситуацию в Молдавии приднестровскими глазами, потому что сохраняю связи с Приднестровьем, там живут мои родственники.

Людей в Приднестровье раньше не очень интересовала внутриполитическая кухня Молдавии. Сейчас же ситуация изменилась, но не потому, что все интересуются, кто там в победит.

В Приднестровье есть серьезные опасения, что в зоне безопасности будут организованы провокации. Это людей беспокоит больше всего.

Коронавирус против передвижений

Кроме того, из-за пандемии сейчас очень серьезно ограничены перемещения. Обычно приднестровцы часто перемещаются в Молдавию, в том числе в Кишинёв на работу, а молдаване — в Приднестровье. Из-за пандемии эта возможность перекрыта.

Приднестровские власти предприняли целый ряд мер, выставили дополнительные пункты пропуска, и сейчас рядовой приднестровец просто так не может съездить в Молдавию. Нужно очень серьезное основание, чтобы согласовать такую поездку с оперштабом.

А вот в день выборов в Молдавии приднестровские власти объявили день открытых дверей. Но вдруг возникает дискурс опасности. Это в Приднестровье обсуждается куда больше, чем-то, кто там победит.

— Вы ждете провокаций. Это понятно. Это вас беспокоит. А зачем вообще втягивать во внутримолдавский процесс Приднестровье? Почему и кто пытается втянуть Тирасполь в эти процессы? Ведь можно свой междусобойчик молдавский устроить, и всё.

— Очень хороший вопрос. Я, проживая в Приднестровье, никогда не участвовала в молдавских выборах, и для меня этот вопрос всегда возникал, даже когда я там жила.

В некоторой степени людей стимулируют участвовать в молдавских выборах, потому что приднестровский избиратель молдавские выборы понимает, скорее, в контексте геополитической конкуренции: если мы не поможем пророссийскому кандидату, тогда его победят плохие прозападные ребята. Поэтому надо бы помочь.

Это — логика, скорее, старшего поколения, а основной приднестровский избиратель, участвующий в молдавских выборах, как раз пенсионеры. Так было всегда. В 2016 году, когда избирался Игорь Додон, явка была беспрецедентно большой. Тогда в выборах приняли участие 16 тысяч приднестровских избирателей.

— Но эти ожидания совершенно не оправдались.

— Да. Их ожидания настолько не оправдались, что казалось Приднестровье больше такого активного участия в выборах никогда не примет. Но в 2019 году явка приднестровцев на парламентских выборах составила уже больше 35 тысяч.

Выборный тур — автобусное оптовое голосование

Дело в том, что в 2019 году людей организованно возили автобусами на эти выборы, это всё зафиксировано. И в Молдавии, и в Приднестровье это все понимают.

Но вывозились люди голосовать отнюдь не за пророссийские силы. Свои голоса они отдавали не в пользу партии будто бы пророссийского Игоря Додона, а за людей из партии теперь уже изгнанного из Молдавии Владимира Плахотнюка.

Этот подвоз осуществляла фирма "Шериф", а голосовавшими в основном были люди, которые работают на предприятиях этой фирмы. Для них это был выбор без выбора. Я могу предположить с высокой степенью вероятности, что если бы они отказались, то потеряли бы работу.

Поэтому говорить о том, что приднестровцы настолько активны в этих процессах, нельзя. Многие ли ездили 1 ноября и поедут на второй тур люди сами или их опять кто-то повезет, пока неясно. Тем более, что это опять-таки может быть использовано для провокаций.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев