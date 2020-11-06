"Нахалстрой" и декоммунизация Одессы аукнулись мэру

Мэр Одессы Геннадий Труханов теряет доверие горожан. Несмотря на административный и финансовый ресурсы, на недавних выборах ему не удалось отстоять своё кресло в первом туре. Почему мэр перед выборами пообещал вернуть проспекту Небесной сотни имя Жукова? Чего ждут одесситы от городских властей? Что предлагает кандидат в мэры от ОПЗЖ Николай Скорик? На все эти и многие другие вопросы ответил заместитель директора Украинского центра социальной аналитики (Одесса) Валерий Песецкий.

Читайте начало интервью: Почему Одесса не поддержала мэра

— Валерий Викторович, почему в компьютерное время так долго — целую неделю — считали голоса на недавних региональных и местных выборах на Украине?

— Ну, во-первых, у нас проводились сразу четыре уровня выборов. Первыми подсчитывают результатов выборов в областной совет, потом — в районный, затем — в городской, и только лишь после этого — в последнюю очередь — подсчитываются мэрские бюллетени.

К сожалению, на сегодняшний день на самом деле большая часть территориальной выборной комиссии сформирована либо за счет квоты партии "Доверяй делам", либо за счет квот, купленных у других партий командой мэра. Это позволяет им блокировать подсчет и затягивать время.

Хотя при падении популярности господина Труханова это работает как раз против него. То есть, чем дольше будет оттягиваться решение по проведению второго тура выборов мэра Одессы, тем меньше у него будет оставаться шансов снова занять это кресло.

— Ведь он перед выборами очень старался снова заслужить доверие горожан, в частности вернул название проспекту Маршала Жукова, который ранее был переименован в проспект Небесной Сотни. Для чего это было сделано?

— Ну, во-первых, он еще не вернул. И даже само намерение — не его, потому что по процедуре после того как топонимическая комиссия приняла такое решение, сессия горсовета должна это решение утвердить, а сессия может состояться только после выборов.

Он это прекрасно знает, поэтому легко пообещал это сделать. А уж что там будет дальше на самом деле пока неизвестно, также как и есть ли у него серьезное намерение это сделать.

Точно так же он накануне выборов заявил о том, что вернет пляжи одесситам в следующем сезоне. Тут же комиссия его, которая занимается этой темой, начинает инвентаризацию для объявления, так сказать, конкурсов на аренду в следующем сезоне. Но как понимаете это — только для очень глупых одесситов.

Поэтому он всего лишь заявил об этом. Хотя еще во времена господина Саакашвили, когда пошло переименование не только этого проспекта, но и других мест Николай Скорик подал судебный иск. И если бы этот судебный иск был поддержан городской властью, то никакого переименования просто не было бы. Эти улицы по сей день носили бы название Маршала Жукова, Чапаевской дивизии, Гайдара и так далее.

Есть очень много других улиц, которые господин Саакашвили декоммунизировал, совершенно не считаясь с мнением одесситов. К сожалению, тогда у господина Труханова не нашлось мотивов для того, чтобы этот процесс остановить.

— Второй тур по выборам мэра все-таки состоится, потому что невозможно было натянуть нужное количество голосов Труханову.

— Состоится, безусловно. Можно сфальсифицировать 10 процентов, максимум 15, но удвоить или близко к этому сделать — просто нереально, поэтому обязательно будет второй тур.

— А что обещает Николай Скорик? Что в его программе написано? Какие у него плюсы?

— Во-первых, у Николая Скорика абсолютно отсутствуют коррупционные хвосты плюс наличие репутации человека порядочного и человека слова.

Программа оппозиционного кандидата

Он во время предвыборной кампании развернул громадный объем обещаний и предложений одесситам от которых трудно отказаться, если вообще возможно, начиная от моратория на застройку побережья, сносом всего "нахалстроя", который там был возведен.

Важно, что он заявил возврат пляжей одесситам не по технологии господина Труханова, а действительно реального возврата. Для многих крайне актуальна его программа в части ремонта подземного этажа Одессы.

Ведь старая часть города на сегодняшний день — по сути кладбище, у которого могилами являются подземные этажи. Там же — сгнившие коммуникации и полная разруха, в период правления Труханова никто этим не занимался.

Красили фасады, наводили внешний лоск старых зданий, но ведь это — впустую потраченные деньги по одной простой причине: если фундаменты уже не держат, а проседают, значит здание находится на грани риска провала. Какой смысл реставрировать их фасадную часть?…

Это — просто бессмысленные траты. Поэтому на сегодняшний день главная задача для старой части города — провести полную реконструкцию подземного этажа. И Скорик собирается за это браться, потому что иначе мы просто потеряем старую Одессу от слов "совсем" и "навсегда".

И ещё один важный момент хочу добавить, тем более, что он перекликается с российской тематикой. Николай Скорик заявил, что в рамках договоренностей Медведчука, Путина и Мишустина он готов бесплатно обеспечить город русской вакциной.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев