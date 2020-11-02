Почему Одесса не поддержала мэра

25 октября на Украине прошли местные выборы. В новый городской совет Одессы прошли пять партий. Впервые в горсовете будет представлена "Партия Шария". Мэра придется выбирать во втором туре между действующим мэром Геннадием Трухановым ("Доверяй делам") и кандидатом от ОПЗЖ Николаем Скориком. Почему нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов фактически потерпел поражение?

Обо всем этом и многом другом рассказал заместитель директора Украинского центра социальной аналитики (Одесса) Валерий Песецкий.

— Валерий Викторович, на Украине 25 октября прошли местные выборы. Результаты выборов в Одессе и Одесской области, а также в Николаеве и соседних регионах, отличаются от результатов, которые показали другие города и области. Стоит отметить успех партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

На пост мэра Одессы прошел во второй тур кандидат от партии Николай Скорик. В законодательных органах власти эта оппозиционная сила теперь будет представлена более серьезно. Для вас результаты этих выборов стали неожиданными или вы прогнозировали такие результаты?

— Неожиданными они не стали, эти результаты — вполне естественные и вполне объяснимые.

— Чем вы объясняете, что нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов фактически потерпел поражение? Он не набрал в первом туре 50 процентов, а получил всего лишь чуть больше трети голосов. Почему одесситы стали хуже к нему относиться и уже не так доверяют его делам?

— Прежде всего, это — последствия цепи коррупционных скандалов. Они начались еще в 2017 году и продолжаются до сих пор. Эти дела приобрели официальный оборот. В любом случае суд, конечно, должен будет принять по ним решения. Если брать совокупные иски в его адрес, то сумма по местным меркам получается очень внушительная.

Копеечка — к копеечке… Коррупция — к коррупции…

Это — хищение на миллиарды гривен непосредственно из городского бюджета, плюс расхищение городской собственности. Идет тотальная застройка побережья. Громадное количество коммерческой недвижимости за копейки получают различные застройщики, а город от этого не имеет ничего.

Поэтому доверие к Труханову у населения действительно сильно снизилось. В 2014–2015 году он имел порядка 60% процентов поддержки горожан. Сегодня эта цифра упала вдвое по причине очевидной коррупции.

Тротуарная плитка у нас в городе перекладывается каждый год, и она обходится бюджету втрое дороже, чем составляет ее рыночная цена. Это — тоже всем очевидно.

Он много раз давал самые разные обещания, но так ничего и не сделал для пользы людей. Например, он неоднократно говорил, что одесские пляжи снова станут бесплатными для горожан, но эти обещания так и остались невыполненными.

Сегодня, как и раньше, только 10-15 процентов от площадей пляжей доступны для горожан бесплатно, а все остальное — коммерческое. Там много места занимают кафе и другие заведения, а люди фактически потеряли возможность отдыхать у моря бесплатно. Хотя они здесь живут и должны иметь элементарное право на отдых.

Ничего политического — только бизнес

Еще в 2014 году господин Труханов вступил в непубличный сговор с националистами и с господином Порошенко, понятно, на основе, прежде всего, коммерческих интересов.

В связи с этим он начал постепенно сдавать идеологию, которую исповедовал до 2014 года, связанную с сохранением советской исторической традиции, отношения к русскому языку и так далее, и так далее. Все это опять же становится всё более очевидным для всех горожан.

Сколько приписавши?…

Важно также, что недавно появились новые свидетельства о событиях 2 мая и следствия по ним. В частности, депутат Алексей Албу сказал, что, по его сведениям, Труханов давал показания против куликовцев в СБУ.

Труханов ни разу не пришёл 2 мая на Куликово поле, чтобы почтить память погибших там одесситов. Это уже о многом говорит. Соответственно, это вызывает и ответное отношение одесситов к нему.

Все эти и многие другие вещи ополовинили его результат. Я предполагаю, что на самом деле он набрал намного меньше голосов, потому что социологи еще в конце прошлого года показывали его поддержку в пределах от 20 до 25 процентов.

Просто у этого человека есть мощный административный ресурс и большие деньги, соответственно, есть и широкие возможности в плане подкупа, фальсификации и так далее. Полагаю, что все это было максимально задействовано. Поэтому официально полученные Трухановым проценты в значительно части накручены.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев