"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию

Более восьми десятков экспертов по изучению авторитаризма и фашизма из США, Великобритании, Израиля и Италии опубликовали открытое письмо, в котором предупредили, что демократия столкнулась с очень тяжелым мировым кризисом.

Почему демократия оказалась под угрозой и причем здесь выборы в США

По их мнению, "пандемия COVID-19 обнажила серьезные неравенства на классовой и расовой почве по всему земному шару". В письме отмечается, что за последние четыре года желание человечества "найти спасение" в фигуре сильного лидера сейчас "велико как никогда".

Казалось бы, очевидно, что письмо неспроста появилось перед президентскими выборами в США. И опубликовано оно в The Washington Post, которая к деятельности Дональда Трампа относится, скажем так, негативно.

Однако авторы письма подчеркивают, что проблема не только и не столько в Трампе, поскольку угроза демократии пришла не с ним и не связана лишь с исходом президентских выборов 3 ноября 2020 года в Соединенных Штатах.

Открытую поддержку Джозефу Байдену ученые высказывать не стали. Они особо отметили опасность национализма и последствий пандемии, не связанные с результатами будущих выборов. Ну в целом, логично — если объявить Байдена последней надеждой демократии, то дела и в самом деле не слишком хороши…

Где же выход?

Так а какой же выход из этой кризисной ситуации? Авторы письма призывают "отвернуться от власти закостенелых элит и вернуться к власти закона", защитить научный метод познания, СМИ, электоральный процесс и плюрализм, бороться с дезинформацией и политическим насилием, сообщает "Интерфакс".

Ну а если это сделано не будет, "то нас в самом деле ожидают впереди тяжелые дни", полагают авторы письма.

В общем, стандартно — за все хорошее против всего плохого. Нельзя сказать, что нынешнее послание так уж выбивалось бы из ряда периодически публикуемых в прессе воззваний из серии "надо что-то делать, а иначе будет плохо". Причем по самым разным поводам. Ныне вот про спасение демократии…

Совершенно непонятно, что означает "отвернуться от власти закостенелых элит". А не "закостенелые" — это какие? Вот в той же Германии, например, в последние годы набрала популярность "Альтернатива для Германии". Она "закостенелая" или нет? Впрочем, очевидно, что авторы письма не имеют ввиду подобные политические силы. Напротив, они воспринимают их как угрозу.

Опять же, плюрализм — это хорошо. Но не сообщим ничего нового, если напомним, как в мейнстримных западных медиа расправляются (в буквальном смысле) с посмевшими высказать точку зрения, отличную от продвигаемых ими.

В общем, может быть, делать что-то и надо. Вот только кто будет "спасать демократию" — вопрос открытый. Потому как нынешних потенциальных "спасителей" к этому процессу на пушечный выстрел подпускать нельзя. Иначе в самом деле наступят "тяжелые дни", о котором пишут авторы письма.