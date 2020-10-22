Почему Трамп может победить Байдена

Дональд Трамп отстает в гонке за Белый дом от Джо Байдена. Но верить опросам в США отучил 2016 год. Демократам придется тяжело, потому что Америка — это по-прежнему страна белых собственников.

Павел Глоба: Трамп станет "роковым" президентом для США

Президента США выбирает не народ, а выборщики

Джо Байден возглавляет общенациональные опросы, а также лидирует в большинстве избирательных округов. Так опрос Yahoo News/YouGov от 16-18 октября говорит о том, что общенациональное преимущество Байдена над Дональдом Трампом составляет 11%. Байдена готов поддержать 51% избирателей, собирающихся голосовать, Трампа — 40%.

Но в США президента выбирает коллегия выборщиков, а не общее голосование. На выборах 2016 года кандидат от демократов Хиллари Клинтон опередила Трампа в общенациональном голосовании, но уступила в коллегии выборщиков. Поэтому решающими становятся голоса в так называемых "колеблющихся" штатах. В 2016 году большинство из них выиграл Трамп, а выиграв в Техасе и Флориде, уровнял прорыв Клинтон в Калифорнии (делегирует наибольшее количество выборщиков).

А ведь тогда, как и сейчас, эксперты оценивали вероятность победы Трампа на выборах всего около десяти процентов.

Трамп снова победит?

В 2016 году была недооценена группа избирателей описываемая как "белые мужчины без высшего образования". Они массово голосовали за Трампа в колеблющихся штатах, особенно таких, как Пенсильвания и Висконсин. Заметим, что белые составляют большинство американского населения — 61,9 %.

Согласно данным Pew Research, Трамп одержал победу в 2016 году при поддержке более двух третей (67 процентов) белых мужчин старше 50 лет. Среди белых выпускников, не окончивших колледж, он набрал 64 процента голосов. Но и среди белых женщин он опередил Хилари Клинтон на девять очков. Эти симпатии сегодня отнюдь не уменьшились из-за развязанной вакханалии по поводу BLM.

За свой первый мандат президент США приобрел симпатии еще одного привилегированного класса Америки — бизнесменов. Находясь в должности, он снизил налоги для бизнеса, а также принял меры по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды. Он заставил предприятия возвращаться в страну, повышая таможенные тарифы на их товары, произведенные в третьих странах.

Таким образом, Трамп является безопасным выбором для основной массы белых избирателей и владельцев бизнеса. Смерть почти 170 тысяч американцев из-за COVID-19 не изменит их мнения, отчасти потому, что среди жертв большинство- это небелые, безработные и рабочие низкой квалификации.

Все колеблющиеся штаты — белые

В 50 штатах США разыгрывается 538 голосов коллегии выборщиков, а это означает, что для победы необходимо 270 голосов. Согласно FiveThirtyEight, около 128 голосов выборщиков "заблокированы" в 7 колеблющихся штатах, где Байден или Трамп лидируют с разницей менее чем 2 процента. Это Вирджиния, Аризона, Мичиган, Флорида, Техас, Огайо и Айова. Они станут ключевыми полями битвы 2020 года, и поражение Байдена во всех штатах может быть достаточным, чтобы не дать ему получить 270 голосов.

Анализ The Telegraph показывает, что Трампу нужно выиграть, как минимум, в четырёх из семи колеблющихся штатов, и, безусловно — в Техасе ( 70% - белые).

В этих штатах преобладающим населением является белое население. Гражданская война уничтожила рабство, но сохранила привилегированное положение белых, и они не хотят его терять.

Голосование по почте может повернуть историю вспять

Новый момент президентских выборов 2020 — это обширное голосование по почте (около 31 миллиона проголосовавших), к которому призвали своих избирателей демократы. Но этим они отказались от прямой агитации на улице, поэтому есть большие вопросы по явке и мотивации проголосовать на участках.

Поступает все больше сообщений о том, что голосование по почте в колеблющихся штатах не соответствует формальным требованиям. Кроме того, уже бушуют судебные разбирательства о том, как долго может затянуться подсчет голосов, отданных по почте в соответствующих штатах. Таким образом, гонка 2020 года может характеризоваться непредсказуемыми поворотами.

Читайте по теме: Трамп: если выиграет Байден, США ждёт депрессия

Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным

Байден: Трамп предал народ Америки