Трамп: если выиграет Байден, США ждёт депрессия

Голосующие за Байдена пока не осознают, что своим решением буквально приближают очередную Великую депрессию. Как минимум, Байден начнёт с повышения налогов, установления коррупционных схем и урезания финансирования полиции.

Примерно в таком ключе высказался Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками на одном из митингов.

"Это голосование является выбором между супер-восстановлением страны Трампом и депрессией Джо Байдена. Это выбор между прочными границами и отсутствием границ, между поддержкой полиции и прекращением её финансирования, между получением вакцины в рекордные сроки для победы над вирусом и закрытием Байденом страны, чтобы убить экономику", — уточнил Трамп.

Байден, которого Трамп не преминул назвать "наискучнейшим человеком на свете", также оказался замешан в целой серии коррупционных скандалов. В частности, его сын Хантер, как стало известно СМИ, регулярно работал с представителями Украины, а также занимался "прокачкой" денег через компании, которые работали в сфере изучения коронавируса.