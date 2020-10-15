Александр Ведруссов: американцы выбирают между плохим и ужасным

Почему выбор между Трампом и Байденом — это выбор между плохим и ужасным и почему СМИ поддерживают второго кандидата, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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Все грехи Байдена

— Александр, вопрос по поводу Трампа. Наверное, в американской истории не было другого такого президента, который бы настолько сильно не принимался противниками. Все эти четыре года они только и делали, что пытались его сместить. Как вы считаете?

— Давайте по пунктам пройдемся. Из-за звонка Зеленскому запустили процедуру импичмента американского президента. Если бы не голоса республиканцев в сенате, то президента отстранили бы от должности. Из-за такой мелочи.

Более того, в отношении Байдена вскрываются эпизоды, связанные:

с Украиной,

Китаем.

Его сын имел проблемы с наркотиками и никогда в жизни не демонстрировал ни единого таланта, кроме того, что родился сыном вице-президента при президенте Бараке Обаме. Но почему-то он получал миллионы долларов от китайцев, украинцев. И якобы от жены Лужкова Елены Батуриной он получил три с половиной миллиона долларов. Мы видим глобальную коррупцию клана Байденов.

Эти вопросы в американских СМИ замалчиваются, потому что почти все они симпатизируют демократам.

Трамп ставит этот вопрос на дебатах: ребята, это же запредельная коррупция, причем Китай и Россия — явно недружественные США страны, то есть коррупция вызывает вопросы с точки зрения национальной безопасности. Но все от этого отмахиваются. Более того, начинают защищать сына Байдена: какой нехороший Трамп, напал на сына Байдена в связи с его наркотической зависимостью. Махровые двойные стандарты.

Давайте посмотрим, какие негативные качества приписываются Трампу. Например, он патологический лжец. Но ровно такой же Байден. Он начинал свою карьеру, когда первый раз пытался пройти в президенты в конце 80-х годов.

Байден сплагиатил речь английского политика слово в слово. Его на этом поймали, и ему пришлось сняться с гонки.

Проходят десятилетия, выходит Байден на очередную президентскую гонку и продолжает лгать. Он рассказывал, как был арестован в Южной Африке, когда пытался спасать Нельсона Манделу. Такую ложь может придумать только человек в не самом лучшем психическом состоянии. И это ему сходит с рук. Он забывает имя Обамы, путает жену со своей сестрой. Недавно сказал, что в политике 180 лет. Путает, в каких выборах участвует: то ли в конгресс, то ли в президентских. То есть человек с явным старческим маразмом. Плюс имеющий бэкграунд патологического лжеца и коррупционера.

Американцы выбирают по большому счету между плохим вариантом и ужасным.

Единственное, что разделяются мнения. Я считаю, что Трамп — плохой вариант, а Байден — ужасный. К сожалению, американское общество склоняется к тому, что Байден плохой, но Трамп гораздо хуже.

— Почему вы говорите, что ему сходят с рук ему такие выступления? Ведь был случай, когда Байдену сказали: "Как вы можете идти на выборы, если вы начали войну в Ираке?"

— Он всегда работал на крупный капитал, вся его политика — это сократить социальные стандарты и увеличить прибыль корпораций. Плюс это человек, который представляет партию войны. Он был:

за Афганистан,

Ирак,

все военные авантюры.

Сейчас Трамп заявляет, что США надо из Афганистана выводить войска, а Байден говорит: нет, американцы должны везде сохранять своё военное присутствие. Трамп достаточно воинственный: мы видим его отношение к Ирану, он дважды бомбил Сирию. Но если сравнивать, то, безусловно, партия войны за Байденом. Уолл-стрит за Байденом. Трамп обескуражен тем, что он дал огромные налоговые льготы крупному бизнесу, бизнесмены получили на этом миллиарды, а они в итоге поддерживают Байдена, то есть почти все покинули Трампа.

Более того, был скандал с сексуальным харрасментом, когда Тара Рид, бывшая помощница Байдена, обвинила его в насильственных действиях. В эпоху MeToo все говорят, что женщинам, которые выходят с такими обвинениями, априори надо доверять. Но в этот раз тишина гробовая. СМИ вообще не поднимают эту тему, потому что выгораживают Байдена.

Трамп не лучше

— Вы считаете, что Трамп не выиграет?

— К сожалению. После того как они совместными усилиями вышибли из этой гонки Сандерса (в общем-то он сам позволил с собой так обращаться), у Америки не осталось вообще хорошего варианта.

Давайте Трампа тоже коснемся, раз уж мы у Байдена все грешки перечислили. Слили недавно разговоры, что Трамп в начале пандемии признавался в частной беседе, что коронакризис — это опасно, но он не хочет вызывать панику, чтобы не обваливались фондовые рынки.

Ему безразлично, если пол-Америки вымрет от коронавируса, главное, чтобы росли фондовые рынки.

Он совершенно не терпит людей, которые могли бы ему сказать "нет". Собирает вокруг себя лизоблюдов, которые ему поддакивают, говорят, что опросам и СМИ не надо верить, потому что они фейковые. Но ведь даже на Fox News критикуют Трампа за политику в отношении коронакризиса. Поэтому я понимаю американцев, которые проголосуют за Байдена. В 2016 году Трамп обещал:

вернуть рабочие места из-за границы,

"осушить вашингтонское болото".

Сейчас он вообще об этом не говорит. Он идет совершенно с другой повесткой в пользу сверхбогатых, которая поражает категорическим пренебрежением жизнями простых людей.

200 000 погибших от COVID в США — это рабочие, курьеры, не получившие помощь, которую сам Трамп получил, потому что у него была самая лучшая медицинская помощь в мире.

Даже до коронакризиса, согласно авторитетному исследованию, в год американцы теряют 68 000 человек из-за того, что у них нет доступа к полноценной медицине, то в условиях пандемии вы можете себе представить? У людей нет элементарной медицинской страховки, они боятся, что их обанкротят медицинскими счетами в случае, если страховка не покрывает весь комплекс лечения. В этих условиях Трамп говорит: мы будем в Верховном суде оспаривать Obamacare. Потому что Обама расширил медицинское страхование. Да, он сделал это в интересах медицинских страховщиков, но он дал десяткам миллионов людей доступ к медицине. Трамп хочет отнять у них этот доступ.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова