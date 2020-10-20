Какова ситуация в Боливии на фоне ухода президента

Какова ситуация в Боливии после смещения президента Моралеса и перед выборами? "Правде.Ру" рассказывает бывший посол Боливии в Москве Вальтер Арансибия Алака.

— Можем ли мы говорить, что в Боливии сейчас внутриполитическая стабильность, и исход выборов не приведет к протестам? Население примет победившего кандидата?

— В последнее время общество стабильно. Были какие-то беспорядки в разных городах станы, но последнее время госпожа Аньес начала править в верном направлении.

— А что важнее на выборах: президент или парламент? Чье избрание определит будущее республики?

— Все важно. Сейчас одновременно выбираются депутаты, сенаторы, президент и вице-президент.

— Что будет, если президент будет из одной партии, а парламентское большинство из другой?

— Сейчас общество разделено напополам. Идет постоянная борьба, но это нормально — выборы.

— Вы меня извините, но мне кажется, что вы дипломат и неуверенно отвечаете, кто может победить. Понятно, будущее, вообще, предсказывать — дело неблагодарное, а дипломату — в особенности. Но вы с уверенностью смотрите в будущее?

— В Боливии есть особенности общества. Само население живет в бедности и зачастую неграмотно. Эво Моралес представляет слой крестьян, а вот его соперник Карлос Меса — из зажиточных. Но все равно Моралес правил около 14 лет.

— А до него ведь правил Карлос Меса? И Моралесу запретили идти на выборы, а Карлос Меса тоже был президентом, но ему разрешили. Это, конечно, демократия, но какая-то странная.

— Наше общество темпераментно. У нас может быть нехватка каких-то знаний. Многие наши депутаты — просто представители от профсоюзов. Думаю, они делали ошибки в прошлом, но большинство населения их поддерживает.

— Я слышал, что страна небогатая. Но мне говорили, что Моралес установил минимальную зарплату выше, чем в России.

— Минимальная зарплата в Боливии около 310 долларов. До этого было меньше. Не все сразу, но он что-то правильное делал.

— Ты, главное, богача заставь платить бедняку по минимуму, а там уж как-нибудь разберемся.

— Боливия в течение многих лет занималась экспортом олова, добывала серебро. Куда это все ушло?

— Банкирам в Европу.

— Была нефть, был и сейчас есть природный газ. В Санта-Крус самое большое месторождение железа в мире.

— А почему там нет русских компаний?

— Поэтому обязательно надо сотрудничать с Россией.

— Если есть газ — то "Газпрому" сам бог велел. Олово — "Норникель". "Росатом", мне говорили, уже работает в Боливии. Есть у вас уверенность, что сейчас пройдут выборы, будет стабильность и русские пойдут?

— После выборов любой президент должен идти по правильному пути, сотрудничать с Россией, с Китаем.

Во время Эво Моралеса отношения с Россией были близкие. Мы оформили устройство АЭС в Ла-Пас. Это огромные инвестиции. Скоро Боливия будет экспортировать мясо и другие продукты в Россию. Так что у нас есть большие перспективы.

— И для России это большой плюс. У нас страна северная, холодно. А в Боливии кофе растет, какао…

— Студенты приезжают из Боливии, чтобы учиться в Университете дружбы народов. Благодаря России я получил мое образование.

— Сеньор Вальтер — блестящий дипломат. Он, конечно, увернется от моих скользких вопросов, так что я даже пытаться не буду его подловить, потому что смысла большого нет. А разговор очень интересный. Мы очень мало знаем про Боливию, к сожалению. Расскажите о своей стране — про то, что людям интересно.

— Вот никто не знает, где находится Боливия. В такси постоянно спрашивают, часто с Ливией путают. А это центр Южной Америки.

Что же это за страна?

— Ок, что я знаю про Боливию? Во-первых, президент Моралес. Конечно, решает боливийский народ, но лично у меня Эво Моралес вызывал огромную симпатию. Мне нравится, что он двигался к социализму, не боялся заступаться за обездоленных. Кока-кола, кока — тоже знаю. Была война боливийцев с Парагваем, с Чили. Еще знаю, что в Потоси в средние века были рудники. Еще я знаю одну совершенно замечательную девушку, которая живет сейчас, правда, в Финляндии. Она написала очень хорошее либретто для оперы про Троцкого. А за что вы любите Боливию?

— Это моя родина. Я люблю ее.

— Вот сейчас у нас снег пойдет, будет холодно, противно. А вот вы спите, и вам дом снится — что вам приснится?

— Допустим, еда. В основном острое, с рисом, перцы красные. Кроме того, у нас часто праздники, карнавалы и так далее. Это чисто боливийское. Но мне жалко, что не хватает образования.

— Я слышал, 100% грамотных уже в Боливии. Нет еще?

— Так считается. Но образования не хватает, нужно больше инвестировать в него.

— А есть национально-патриотическая идея, которая всех объединяет? Симон Боливар всех освободил, но они все — не Боливар, а мы — Боливар. Вот есть эта идея?

— Когда человек живет за границей, далеко от родины, он становится очень сильным патриотом. В школе, в армии нас обучают, что такое родина. Поэтому когда мы поем национальный гимн, некоторые плачут.

— Однако ваша страна называется "многонациональное государство Боливия". То есть там есть разные нации, есть ли единая нация боливийцев?

— Всего там 36 или 37 национальностей.

— Вы меряете по языкам?

— Да, это племена. Мы не называем их "индейцы" — есть кечуа, есть аймара, гуарани, чакого. Еще много племен.

— И у каждого свой язык, учебники, книги?

— Да, обязательно. У каждого есть свой язык. Может быть, они не могут писать, но есть у них свой язык. Как тут. Какое у нас население России?

— Все мы русские. А вы все — боливийцы?

— Да. Все равно они живут вместе и вместе находятся в Боливии. Не обязательно многонациональная, но Боливия есть Боливия.

Беседовал Саид Гафуров

У публикации подготовил Михаил Закурдаев