К чему может привести война в Нагорном Карабахе

Как проходит новая война в Нагорном Карабахе? Каково положение сторон? Как они действуют и что говорят? На чьей стороне успех? Сможет ли обладающий большим потенциалом Азербайджан преодолеть армянскую линию Мажино? Насколько сильно страдает мирное население? К каким катастрофическим последствиям могут привести дальнейшие удары современным вооружением?

Можно ли усадить врагов за стол переговоров? Почему сейчас — нет? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Вклад Пашиняна в новую войну

Карабах с точки зрения России

— Игорь, в этом году уже были боестолкновения в Карабахе, но они быстро закончились. Сейчас же развернулась настоящая война. Что вы об этом думаете?

— Да, боевые действия, возникшие в июле, слава Богу, удалось быстро погасить, благодаря участию России и других стран. Но как мы видим, началась и идет полномасштабная война, тотальная война, аналогичная событиям начала 90-х годов.

На территории Азербайджана армянская армия, которая удерживает 20 процентов территории Азербайджана, воюет с азербайджанскими вооруженными силами, которые двинулись вперед. Стороны обмениваются обвинениями, кто начал нынешний военный конфликт, кто его инициировал.

Боевые действия + информационная война

По большому счету, сейчас это даже не важно по той причине, что информационная война ведется с обеих сторон. Поэтому мы должны четко отделять факты от тех обстоятельств, которые невозможно проверить.

Азербайджанская армия постепенно планомерно отгрызает ряд территорий и стратегических высот, вдавливая армянские вооруженные силы и отряды самообороны Нагорного Карабаха вглубь территории. Пока фактор военного успеха на их стороне, хотя это — не быстрый военный успех. Надо понимать, что там — в основном горные массивы, где за 20 с лишним лет Армения возвела мощную линию обороны, долговременные инженерные сооружения, окопы полного профиля. Это — как линия Мажино фактически, только в горах Карабаха, поэтому понятно, что никто танковыми армиями там рассекать не может.

Динамика боевых действия определяется рельефом местности и желанием минимизировать человеческие потери, по крайней мере, с точки зрения Азербайджана. Бои идут очень ожесточенные. Стороны перешли к полномасштабным ударам.

— Как сами стороны оценивают, что происходит в Нагорном Карабахе? Каковы жертвы, в том числе среди мирного населения? Какова риторика официальных лиц?

— Понятно, что есть потери среди гражданского населения и с той, и с другой стороны, есть разрушения гражданских объектов и с той, и с другой стороны. Это признается обеими враждующими сторонами.

Со стороны Армении и армии непризнанного Нагорного Карабаха заявляется, что мы будем наносить удары по азербайджанским городам. Это декларируется прямо, даже в эфирах российских каналов звучит. Со стороны официального Баку риторика несколько иная. Алиев говорит, что армян, которые проживают на территории Нагорного Карабаха, мы рассматриваем как своих граждан, в отношении них не будет чиниться абсолютно никаких репрессивных действий. На период боевых действий Азербайджан готов открыть гуманитарные коридоры.

Президент Азербайджана также сказал, что он дал приказ вооруженным силам соблюдать Женевские конвенции, нормы международного гуманитарного права, стараться минимизировать, а по возможности вообще исключить потери среди мирных жителей.

Конечно, это — официальные декларации. Хотя трудно сказать, насколько это возможно в условиях реальных боевых действий и что будет на практике дальше.

Армения обстреливает нефтепроводы и город, где находится плотина, разрушение которой может привести к масштабной техногенной катастрофе. Факты нанесения ударов стратегическим объектам инфраструктуры Азербайджана, имеющим критически важное значение, зафиксированы. С другой стороны, мы видим, что в Степанакерте и ряде других городов на территории Нагорно-Карабахской республики в результате боевых действий тоже страдают люди и гражданские объекты.

— Как всегда получается, что от войны страдают все. Какой выход? Можно ли усадить врагов за стол переговоров?

— Я считаю, что может быть только один выход — переговоры. Но на мой взгляд, они не сядут за стол переговоров и не воспользуются услугами посредников, пока та или иная сторона не добьется военного превосходства.

Только после этого сторона, которая начнет проигрывать, будет склонна к реальным компромиссам. Пока, на данный момент времени, военный успех на стороне Азербайджана. Изменится ли эта ситуация или нет, трудно сказать.

С точки зрения материально-технических ресурсов и наличия современных высокоточных средств поражения потенциал Азербайджана выше. Будет ли это конвертировано в дальнейшее продвижение Азербайджана вглубь территории Нагорного Карабаха, покажут ближайшие события.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев