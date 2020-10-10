Почему вновь разгорелась война в Карабахе? Какой личный вклад в это внёс Николо Пашинян? Какова роль этой личности в данной истории? На эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" ответил военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
— Игорь, как можно остановить боевые действия в Карабахе? Возможно ли вообще их остановить сейчас?
— Я считаю, что в настоящее время остановить военные действия нереально и невозможно. Почему вообще сейчас снова разгорелся этот конфликт? — Я считаю, что напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном особенно усилилась после 2018 года, когда к власти в Ереване пришел Николо Пашинян.
Он пришел методами цветной революции, там это называют "бархатная революция". Его можно сравнить с Тихановской в Белоруссии. Единственная разница, что Пашинян даже не участвовал ни в каких выборах, а просто мобилизовал недовольных существовавшим на тот момент в Армении режимом, во главе которого был Серж Саргсян, видный представитель так называемого карабахского клана.
Возглавив народные протесты Пашинян, которые перешли уже в формат полномасштабной цветной революции, заставил Саргсяна подать в отставку с поста премьер-министра. Дальше под влиянием этих революционных толп тогдашний парламент Армении назначил Пашиняна на должность премьер-министра.
После этого Пашинян легитимизировал свой приход к власти путем досрочных парламентских выборов, в ходе которых, разумеется, на волне революционного энтузиазма масс партия Пашиняна "Мой шаг" получила парламентское большинство. Таким образом Пашинян взял на себя всю полноту власти в Армении.
Но вместо того, чтобы приступить к нормальной созидательной работе, он начал борьбу со своими политическими оппонентами. Сразу же пошла зачистка пророссийски настроенных политиков. Мы помним удар по ОДКБ и ее авторитету, когда Пашинян без каких-либо консультаций дал указание возбудить уголовное дело против генсека ОДКБ генерал-полковника Хачатурова, который представлял Армению в качестве генерального секретаря.
Было также начато сильное давление на российский бизнес, пошел просто экономический шантаж, назначение на ключевые посты в системе органов государственной безопасности Армении людей, которые прошли школу подготовки активистов Сороса.
Наконец, была провозглашена, мягко говоря, так называемая многовекторность, которая фактически вылилась в то, что велось активное заигрывание с Соединенными Штатами Америки.
В Ереване, кстати говоря, самое большое посольство США на постсоветском пространстве. Две тысячи американских дипломатов приходится на маленькую Армению. Вот какая была ситуация.
Дальше началась эпидемия COVIDа. Конечно, все обещания Пашиняна улучшить экономическую ситуацию и совершить экономическую революцию провалились. С этим они подошли к ситуации июльских боев, когда на границе между Арменией и Азербайджаном, что очень опасно, возник вооруженный конфликт, слава Богу, краткосрочный.
Но надо обратить внимание, что в двенадцати километрах от точки границы, где произошли бои и столкновения между регулярными армянскими и азербайджанскими войсками, проходят стратегические трубопроводы, по которым Азербайджан экспортирует нефть и газ в Европу.
Надо учитывать, что в этом году были приняты новые доктринальные документы в Армении. Это — и военная доктрина, и доктрина национальной безопасности, где резко ужесточались, скажем так, военные амбиции Еревана и звучала тактика уже неких превентивных действий военного характера.
Плюс министр обороны Армении господин Тоноян сделал заявление, что новая война будет означать новые потерянные Азербайджаном территории.
Параллельно с этим Пашинян подорвал всякую переговорную базу, которая существовала между Ереваном и Баку, заявив о том, что Нагорный Карабах — это Армения. Тем самым все договоренности, которые раньше существовали, были как бы аннулированы.
Это — так называемые Мадридские принципы и Казанская формула, по которым прежнее руководство Армении брало на себя обязательства передать пять оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха из-под контроля Армении Азербайджану, а в дальнейшем решить судьбу еще двух оккупированных азербайджанских районов, по которым проходят транспортные коммуникации между Карабахом непризнанным и Арменией.
Статус самого Нагорном Карабаха в границах 1991 года как бы откладывался на неопределенное время. Понятно, это — самая болевая точка, по которой стороны не могут найти консенсуса. Это выносилось за скобки.
Но нормализация отношений после этого, установление дипломатических отношений, снятие экономической блокады с Армении активизировало бы и этот процесс.
Понятно, что Пашинян не мог на это пойти, потому что он боролся против карабахского клана, и любые здравые подвижки, уступки, реализация прежних договоренностей били просто по престижу Пашиняна. Поэтому он был просто заложником ситуации.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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