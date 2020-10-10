Вклад Пашиняна в новую войну

Почему вновь разгорелась война в Карабахе? Какой личный вклад в это внёс Николо Пашинян? Какова роль этой личности в данной истории? На эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" ответил военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Игорь, как можно остановить боевые действия в Карабахе? Возможно ли вообще их остановить сейчас?

— Я считаю, что в настоящее время остановить военные действия нереально и невозможно. Почему вообще сейчас снова разгорелся этот конфликт? — Я считаю, что напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном особенно усилилась после 2018 года, когда к власти в Ереване пришел Николо Пашинян.

Он пришел методами цветной революции, там это называют "бархатная революция". Его можно сравнить с Тихановской в Белоруссии. Единственная разница, что Пашинян даже не участвовал ни в каких выборах, а просто мобилизовал недовольных существовавшим на тот момент в Армении режимом, во главе которого был Серж Саргсян, видный представитель так называемого карабахского клана.

Шаги Пашиняна

Возглавив народные протесты Пашинян, которые перешли уже в формат полномасштабной цветной революции, заставил Саргсяна подать в отставку с поста премьер-министра. Дальше под влиянием этих революционных толп тогдашний парламент Армении назначил Пашиняна на должность премьер-министра.

После этого Пашинян легитимизировал свой приход к власти путем досрочных парламентских выборов, в ходе которых, разумеется, на волне революционного энтузиазма масс партия Пашиняна "Мой шаг" получила парламентское большинство. Таким образом Пашинян взял на себя всю полноту власти в Армении.

Но вместо того, чтобы приступить к нормальной созидательной работе, он начал борьбу со своими политическими оппонентами. Сразу же пошла зачистка пророссийски настроенных политиков. Мы помним удар по ОДКБ и ее авторитету, когда Пашинян без каких-либо консультаций дал указание возбудить уголовное дело против генсека ОДКБ генерал-полковника Хачатурова, который представлял Армению в качестве генерального секретаря.

Было также начато сильное давление на российский бизнес, пошел просто экономический шантаж, назначение на ключевые посты в системе органов государственной безопасности Армении людей, которые прошли школу подготовки активистов Сороса.

Наконец, была провозглашена, мягко говоря, так называемая многовекторность, которая фактически вылилась в то, что велось активное заигрывание с Соединенными Штатами Америки.

В Ереване, кстати говоря, самое большое посольство США на постсоветском пространстве. Две тысячи американских дипломатов приходится на маленькую Армению. Вот какая была ситуация.

Предвестники и факторы войны

Дальше началась эпидемия COVIDа. Конечно, все обещания Пашиняна улучшить экономическую ситуацию и совершить экономическую революцию провалились. С этим они подошли к ситуации июльских боев, когда на границе между Арменией и Азербайджаном, что очень опасно, возник вооруженный конфликт, слава Богу, краткосрочный.

Но надо обратить внимание, что в двенадцати километрах от точки границы, где произошли бои и столкновения между регулярными армянскими и азербайджанскими войсками, проходят стратегические трубопроводы, по которым Азербайджан экспортирует нефть и газ в Европу.

Надо учитывать, что в этом году были приняты новые доктринальные документы в Армении. Это — и военная доктрина, и доктрина национальной безопасности, где резко ужесточались, скажем так, военные амбиции Еревана и звучала тактика уже неких превентивных действий военного характера.

Плюс министр обороны Армении господин Тоноян сделал заявление, что новая война будет означать новые потерянные Азербайджаном территории.

Параллельно с этим Пашинян подорвал всякую переговорную базу, которая существовала между Ереваном и Баку, заявив о том, что Нагорный Карабах — это Армения. Тем самым все договоренности, которые раньше существовали, были как бы аннулированы.

Это — так называемые Мадридские принципы и Казанская формула, по которым прежнее руководство Армении брало на себя обязательства передать пять оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха из-под контроля Армении Азербайджану, а в дальнейшем решить судьбу еще двух оккупированных азербайджанских районов, по которым проходят транспортные коммуникации между Карабахом непризнанным и Арменией.

Статус самого Нагорном Карабаха в границах 1991 года как бы откладывался на неопределенное время. Понятно, это — самая болевая точка, по которой стороны не могут найти консенсуса. Это выносилось за скобки.

Но нормализация отношений после этого, установление дипломатических отношений, снятие экономической блокады с Армении активизировало бы и этот процесс.

Понятно, что Пашинян не мог на это пойти, потому что он боролся против карабахского клана, и любые здравые подвижки, уступки, реализация прежних договоренностей били просто по престижу Пашиняна. Поэтому он был просто заложником ситуации.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев