Военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору интернет-издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о возможном развитии событий в Нагорном Карабахе, какова ситуация с точки зрения России, её национальных интересов.
— Положение Армении в новой войне за Карабах.
— Российская военная база в Армении: какова ее судьба?
— На чьей стороне выступит Россия?
— Есть мнение, что если Россия не поможет Армении, это будет проявление слабости. Так ли это?
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— Игорь, что вы думаете о последних событиях в Карабахе, в Армении, в Азербайджане и в России? Поскольку все равно все мы сильно связаны друг с другом, очень много всего переплелось и завязано в единый узел. Этому противостоянию — уже тридцать лет. Долгое время удавалось сохранять перемирие и относительное спокойствие.
Хотя все равно были обострения, происходили перестрелки, но незначительные и кратковременные. Теперь же война разразилась с новой силой. С самого начала было ясно, что начались полномасштабные боевые действия с применением самых современных средств ведения войны.
Почему все так резко началось, есть много версий, в том числе, что это спровоцировал, подтолкнул Эрдоган. Есть и мнение, что мы обязательно должны участвовать, потому что в Армении есть российская база. Если мы не поможем, то грош цена всей нашей внешней политике. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?
— Тема — очень горячая. Есть два противоположных, непримиримых лагеря: с одной стороны — армяне, с другой — азербайджанцы. Что бы мы с вами ни говорили, всегда найдутся недовольные и с той, и с другой стороны. Поэтому за основу своего анализа и изложения своей точки зрения я беру российские национальные интересы, разумеется, в том виде, в котором я их понимаю как эксперт. Исходя из этого, я и буду оценивать ситуацию.
Несомненно, надо взять за основу недавнее заявление Президента России Владимира Путина по Нагорно-карабахскому конфликту. Президент России очень четко расставил все точки над "i" и прочертил красные линии для участников конфликта. Посмотрим, что мы имеем в сухом остатке, проанализировав и сделав выборку из заявления Путина. Кстати, он очень тщательно подбирал слова, это было заметно.
— Он всегда очень четко все говорит.
— Но в этом случае было видно прямо невооруженным взглядом, что он очень, я бы сказал, сверхтщательно подбирал слова. Мне подбирать слова не надо, я не представляю какую-либо ветвь власти, а высказываю исключительно собственную точку зрения, которую буду излагать, конечно, исключительно через призму национальных интересов Российской Федерации.
Сразу хочу сказать, все остальные интересы — вторичны. Для нас первична позиция России и ее национальные интересы. Исходить надо именно из этого. Это — базовый принцип. Собственно, это подтвердил в своем заявлении и наш Президент Путин.
Вот, что он сказал в сухом остатке:
Открытым текстом фактически читай: боевые действия ведутся на территории Азербайджана, армянская армия воюет с азербайджанской в пределах его международно признанных границ, что подтверждено четырьмя соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, ну и официальной позицией России, поскольку мы признаем территориальную целостность Азербайджана, невзирая на этот затяжной, длительный конфликт.
Поэтому в случае внешнего военного нападения на Армению как государство, нарушения неприкосновенности ее границ в пределах международно признанных границ Армении влечет за собой весь необходимый комплекс военных мероприятий со стороны России и ОДКБ по защите Армении как одного из членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Вот — что сказал Путин. Мне к этому, собственно, добавить нечего. Это — именно то, что я сам до этого неоднократно в различных комментариях и эфирах говорил.
Самая важная, базовая вещь: события в Нагорном Карабахе — это есть вооруженный конфликт между армянской армией и азербайджанской армией на территории Азербайджана, то есть действия Азербайджана легитимны с точки зрения норм международного права, при всем том, что мы знаем очень сложную, противоречивую, кровоточащую и долговременную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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