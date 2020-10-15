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Автор Инна Новикова

Карабах с точки зрения России

Военный эксперт, главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору интернет-издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о возможном развитии событий в Нагорном Карабахе, какова ситуация с точки зрения России, её национальных интересов.

— Положение Армении в новой войне за Карабах.

— Российская военная база в Армении: какова ее судьба?

— На чьей стороне выступит Россия?

— Есть мнение, что если Россия не поможет Армении, это будет проявление слабости. Так ли это?

Читайте начало интервью: Вклад Пашиняна в новую войну

— Игорь, что вы думаете о последних событиях в Карабахе, в Армении, в Азербайджане и в России? Поскольку все равно все мы сильно связаны друг с другом, очень много всего переплелось и завязано в единый узел. Этому противостоянию — уже тридцать лет. Долгое время удавалось сохранять перемирие и относительное спокойствие.

Хотя все равно были обострения, происходили перестрелки, но незначительные и кратковременные. Теперь же война разразилась с новой силой. С самого начала было ясно, что начались полномасштабные боевые действия с применением самых современных средств ведения войны.

Почему все так резко началось, есть много версий, в том числе, что это спровоцировал, подтолкнул Эрдоган. Есть и мнение, что мы обязательно должны участвовать, потому что в Армении есть российская база. Если мы не поможем, то грош цена всей нашей внешней политике. Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

— Тема — очень горячая. Есть два противоположных, непримиримых лагеря: с одной стороны — армяне, с другой — азербайджанцы. Что бы мы с вами ни говорили, всегда найдутся недовольные и с той, и с другой стороны. Поэтому за основу своего анализа и изложения своей точки зрения я беру российские национальные интересы, разумеется, в том виде, в котором я их понимаю как эксперт. Исходя из этого, я и буду оценивать ситуацию.

Несомненно, надо взять за основу недавнее заявление Президента России Владимира Путина по Нагорно-карабахскому конфликту. Президент России очень четко расставил все точки над "i" и прочертил красные линии для участников конфликта. Посмотрим, что мы имеем в сухом остатке, проанализировав и сделав выборку из заявления Путина. Кстати, он очень тщательно подбирал слова, это было заметно.

— Он всегда очень четко все говорит.

— Но в этом случае было видно прямо невооруженным взглядом, что он очень, я бы сказал, сверхтщательно подбирал слова. Мне подбирать слова не надо, я не представляю какую-либо ветвь власти, а высказываю исключительно собственную точку зрения, которую буду излагать, конечно, исключительно через призму национальных интересов Российской Федерации.

Сразу хочу сказать, все остальные интересы — вторичны. Для нас первична позиция России и ее национальные интересы. Исходить надо именно из этого. Это — базовый принцип. Собственно, это подтвердил в своем заявлении и наш Президент Путин.

Тезисы Путина по Карабаху

Вот, что он сказал в сухом остатке:

  • Первое: боевые действия в Нагорном Карабахе — это не боевые действия на территории Армении.

Открытым текстом фактически читай: боевые действия ведутся на территории Азербайджана, армянская армия воюет с азербайджанской в пределах его международно признанных границ, что подтверждено четырьмя соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН, ну и официальной позицией России, поскольку мы признаем территориальную целостность Азербайджана, невзирая на этот затяжной, длительный конфликт.

  • Дальше, что он сказал, что никаких оснований для российского военного вмешательства, а также для вмешательства ОДКБ в события в Нагорном Карабахе не существует. Таким образом, то, что происходит сегодня на территории Нагорного Карабаха, не влечет за собой для России и ОДКБ никакие меры военного реагирования.
  • Третье, что сказал Путин, что он очень обеспокоен количеством жертв, напряженностью боев, поэтому считает необходимым как можно скорее прекратить боевые действия в этом конфликте и достигать политико-дипломатического урегулирования.
  • И четвертое — он сказал, что все обязательства России и ОДКБ в отношении Армении действуют в пределах международно признанных границ Армении, а Нагорный Карабах туда не входит.

Поэтому в случае внешнего военного нападения на Армению как государство, нарушения неприкосновенности ее границ в пределах международно признанных границ Армении влечет за собой весь необходимый комплекс военных мероприятий со стороны России и ОДКБ по защите Армении как одного из членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Вот — что сказал Путин. Мне к этому, собственно, добавить нечего. Это — именно то, что я сам до этого неоднократно в различных комментариях и эфирах говорил.

Самая важная, базовая вещь: события в Нагорном Карабахе — это есть вооруженный конфликт между армянской армией и азербайджанской армией на территории Азербайджана, то есть действия Азербайджана легитимны с точки зрения норм международного права, при всем том, что мы знаем очень сложную, противоречивую, кровоточащую и долговременную ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы одкб война россия армения азербайджан игорь коротченко нагорный карабах
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