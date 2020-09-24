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Автор Олег Артюков

"Яма стала глубже": посол США откровенно рассказал об отношениях с Россией

Посол США в России Джон Салливан выступил с оценкой текущих отношений между двумя странами. В выражениях мистер Салливан особо не стеснялся. Да и, собственно, чего стесняться-то...

"Яма стала только глубже"

Посол в четверг выступил на конференции Американской торговой палаты в России. Представители палаты часто выступают против санкций США в отношении нашей страны. Не из альтруизма, разумеется - санкции осложняют ведение бизнеса. Но AmCham не настолько влиятельна, чтобы как-то серьезно повлиять на введение ограничительных мер. По крайней мере в том, что касается России.

Отношения с нашей страной Джон Салливан оценил так: "Мой бывший начальник экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон приезжал в Россию весной 2017 года, и на пресс-конференции с министром Лавровым сказал, что мы достигли низшей точки в двусторонних отношениях, нам надо перестать рыть эту яму и начать искать пути сотрудничества. К сожалению, за последние три года яма стала только глубже".

Здесь, в общем-то, едва ли можно с послом спорить. Но надо отметить, что не похоже на то, будто в Вашингтоне считают, что несут ответственность за то, что "яма стала глубже".

"Слезу еще пустите!"

Весьма резок был посол, когда говорил о нехватке сотрудников для работы дипмиссии в России. Напомним, что три года назад по требованию российских властей число этих сотрудников было сокращено на 755 человек. Это была ответная мера на очередной раунд ограничительных мер против нашей страны. Таким образом, по мнению Москвы, был достигнут паритет - 455 российских дипломатов работают в США, 455 американских в России.

Однако судя по словам американского посла, этот факт весьма раздражает Вашингтон. Аргументы следующие.

"Есть дисбаланс между нашей миссией и российской миссией в США, мы нанимаем значительное число российских граждан, в российском посольстве работают только россияне. Из 455 - общего числа сотрудников каждой миссии, у России 455 россиян в посольстве, двух консульствах и миссии в ООН, в наши 455 входят учителя Англо-американской школы, примерно 80 человек", - сообщил Джон Салливан.

По его мнению, это несправедливо: "Посол (России в США Анатолий) Антонов жалуется, что не может заменить своего садовника и шеф-повара, а я не могу получить визы для технических экспертов, которые могли бы починить наши лифты и пожарные сигнализации. В результате, в недалеком будущем сотрудникам миссии придется формировать пожарный дозор, как в XIX веке, потому что мы не можем получить визы для персонала, необходимого для базового функционирования посольства", - цитирует посла Салливана агентство "Интерфакс".

"Не можете получить садовника и шеф-повара? Слезу еще пустите! Как насчет обеспечить нам лифтера и специалиста по пожарным сигнализациям? В российском посольстве 455 россиян, а у нас 160-180 американцев, сложно просто обеспечивать требования безопасности", - заявил посол.

В общем, выражения далеки от тех, что ждешь от дипломата. Это, впрочем, становится нормой и касается не только Джона Салливана.

Что же касается, "ямы" в отношениях между Россией и США, то из выступления посла неясно, каким образом ее собираются "закапывать". Пока дело сводится только к озвучиванию взаимных претензий.

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Темы санкции посол сша джон салливан
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