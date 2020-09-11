Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей

Потенциальная судьба Белоруссии не может не волновать россиян по причинам политического и экономического характера. Речь идет об объединении стран, которое по определению обойдется недешево.

Как писали эксперты "НГ" и "Ура.ру", такой проект будет стоить каждому россиянину в 6 тысяч рублей.

Дело в том, что в случае полной интеграции государств, о которой в последнее время говорят все чаще, РФ придется доводить зарплаты, пенсии и социальные выплаты в Белоруссии до общероссийских показателей.

Речь об экономическом объединении стран снова зашла встрече Александра Лукашенко с российским послом в Минске Дмитрием Мезенцевым. Нехитрые расчеты сразу показывают, что Россия будет платить за всю затею самостоятельно.

За что россияне будут платить в случае присоединения Белорусии

В настоящее время среднемесячная зарплата в Белоруссии составляет 520 долларов, что заметно меньше, чем в России. Отметим, что в РФ среднемесячная зарплата составляет 750 долларов.

Устранение такой разницы в зарплатах потребует изыскивать ежегодно около 12 млрд долларов.

Средняя пенсия в Белоруссии также ниже российской: она достигает 190 долларов против 210 долларов в РФ. На то, чтобы устранить разницу, уйдет около 50 млн долларов в месяц.

Таким образом, можно сделать вывод, что доведение уровня жизни белорусов до стандартов РФ потребует ежегодных вложений в размере 12 млрд долларов, что в пересчете на каждого жителя России и составит примерно 6 тысяч рублей в год.

Заплатить эти деньги граждан власти могут заставить через очередное повышение налогов и введение различных новых сборов, - уверены эксперты.

По этому поводу в телеграм-каналах провели массовый соцопрос на тему, согласны ли читатели платить из своего кармана за присоединение Белоруссии.

Вопрос ставился так: эксперты посчитали, что в случае присоединения Белоруссии, оно обойдётся каждому россиянину в 6000 рублей в год - эти деньги «заберут» из бюджета и его кошелька.

Насколько этот вариант оказался приемлем, продемонстрировали ответы:

19% респондентов заявили, что согласны на такой расчет в ситуации.

Еще 24% пошли дальше и согласились заплатить больше, чтобы присоединить и Украину.

Но 57% выбрали ответ "нет, Крыма достаточно".

Конечно, первые две позиции в сумме дают немалое количество сторонников объединения - но и против выступили многие пользователи сети. Консенсуса по данному вопросу пока нет - и если власти действительно решат провести "объединение", им придется подробно доказать жителям обоих стран выгоды такого "единого государства".