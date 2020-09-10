Как России теперь общаться с Белоруссией

Как России не допустить становление Белоруссии "прозападной" и ее потерю? С "Правдой.Ру" беседует польский политолог и публицист Матеуш Пискорский.

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Есть ли у Польши претензии на белорусские территории

— Если Белоруссия станет прозападной страной — непонятно, что будет с Калининградом. В случае войны его легко будет потерять… Что нужно сделать российскому руководству, чтобы не допустить такого вот негативного для нас сценария? Может, своего кандидата предложить белорусам вместо Лукашенко?

— Во-первых, я думаю, что Россия должна стать гарантом переговоров. Хотя внутрибелорусские переговоры будут сложными, потому что непонятно: с кем должен разговаривать Лукашенко? У оппозиции нет лидеров.

Госпожа Тихановская только что заявила, что она не политик, не разбирается. Там, правда, появился бывший министр культуры Павел Латушко, который раньше был послом в Варшаве. Но пока это единственный более-менее опытный член координационного совета.

— Может, вернуть в политику Бабарико, какого-то нового человека подготовить? Есть год-два, чтобы подготовить референдум по новой Конституции. Лукашенко под это дело должен уйти, нужен же будет какой-то новый кандидат.

— Я надеюсь, что все будет разрешено мирным путем, провалится попытка цветной революции. Так что не исключено, что есть 2-3 года, чтобы подготовить вменяемых политиков, которые смогут быть партнерами России.

Учитывая, что попытки цветных революций будут повторяться, есть такая угроза, и я лично думаю, что Россия должна ускорить процесс и европейской интеграции, и развития структур союзного государства России и Белоруссии.

— Вот не получается у нашего руководства. Принцип "дешевые углеводороды в обмен на лояльность" себя исчерпал, а что нужно — неясно. Нет идеи, чем объединить. Нужно все же делать союзное государство?

— Просто многие говорят, что у Лукашенко психологическая неспособность договариваться с Путиным, что и у Путина есть некая дистанция в этих отношениях. Может, когда появится новый лидер с новым форматом отношений, станет легче.

Но в Москве тоже должны понимать, что происходящее в Белоруссии, такой вот сценарий может повториться в Москве. Например, во время выборов в Госдуму в 2021 году или президентских в 2024 году. Вот если белорусов сейчас этому обучат, совершенно легко потом приедут в Москву и прочие российские города через белорусско-русскую границу. Это прямая угроза Москве и России.

— А если изменится позиция Вашингтона? Трамп сдружится с Путиным, Польше дадут команду ничего не форсировать в Белоруссии? Или этот поезд-хаос будет постоянным трендом?

— Я уверен, что, если после американских выборов вернутся "клинтоноиды", команда Джо Байдена, будет намного хуже. Тогда попытки цветных революций пройдут по всем партнерам России. Если останется Трамп, на первый этап может выйти китайский конфликт и, нет, Россия не станет партнером, в это я не верю, но военный потенциал будут наращивать против Китая, а не России.

Мы много слышали заявлений Трампа по поводу отношения к России, но реальных перемен я не вижу. Военные базы в Польше в обход договоренностей разместил именно Трамп. То же самое могло бы произойти и при демократах у власти США. Некоторые склонны думать, что решает все не Трамп, а, так сказать, глубинное государство.

Несамостоятельная Польша

— А какую роль в итоге играет Польша?

— Она продолжает играть роль инструмента внешних сил на постсоветском пространстве, увы. У нее нет самостоятельной политики, позиции, доктрины. В Польше эти вопросы не обсуждаются.

Все настолько основано на стереотипах по отношению к России, что Польша сейчас не имеет никакой самостоятельной роли. Все может измениться только за счет глобальных перемен.

Если все-таки Польша вернется в Европу… Что я имею в виду?

То, как она выступает по отношению к белорусскому кризису, другим вопросам, по отношению к России, на самом деле сейчас выступает против Европы. Обратите внимание, что буквально 15 августа, когда приезжал господин Помпео, пресс-секретарь польского правительства заявил, что Польша поддерживает антиевропейские санкции, введенные США против тех компаний, которые сотрудничают…

— По "Северному потоку".

— Да. Но тут как бы очень любопытно, потому что буквально за два дня до приезда Помпео в Варшаву лидеры 24 стран Евросоюза заявили, что они резко против введения этих санкций.

Значит, получается, что Польша и Прибалтика — единственные страны (потенциально еще Румыния на Юге), которые являются странами, которые географически находятся в Европе, но геополитически, к сожалению, они ближе к США.

Вот если глобально это не изменится, я бы тоже не ожидал никаких существенных изменений во внешней польской восточной политике.

— А России, получается, надо, чтобы не потерять Белоруссию, усиливать интеграцию с ней и искать замену "недоговороспособному" Александру Лукашенко.

— Он, конечно, своеобразный политик старшего поколения, который не очень способен еще работать с населением, особенно с молодым поколением. Но, тем не менее, как мы с вами уже говорили, это вопрос нескольких лет, когда придут другие политические элиты, чтобы найти среди нынешних представителей власти, белорусской власти, соответствующего кандидата. Это тоже возможно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев