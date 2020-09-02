Nexta и координаторы протестов: как Польша орудует в Белоруссии

Какие планы могут быть у Польши на протесты в Белоруссии? Своим мнением с "Правдой.Ру" делится польский политолог и публицист Матеуш Пискорский.

— Распространяются высказывания разных польских политических деятелей о том, что Гродно должно вновь оказаться в составе Польши. Публицист Томаш Соммер, основатель движения "Всепольская молодежь" Роман Гертых предрекают, что о планах аннексии Гродно скоро заявит правящая партия.

Есть заявления и со стороны Лукашенко — что в Гродно уже вывешиваются польские флаги, он предостерег Польшу не вмешиваться в дела Белоруссии. Что конкретно в Польше говорят по этому поводу? Может, все намного проще?

— Да, все намного проще. Думаю, что у Польши здесь нет собственных геополитических сценариев. Она является лишь инструментом внешних сил, которые решили дестабилизировать обстановку в Белоруссии, как ранее на Украине. У Польши даже нет потенциала что-то расширять за счет экспансии.

Упомянутый г-н Соммер является главным редактором одного из крайне правых оппозиционных изданий. Не знаю, сознательно или нет, но он поддержал Александра Лукашенко. В Гродно есть польское меньшинство, но у него до сих пор в Белоруссии было все хорошо. Я лично знаком с их лидером, он вполне лояльно относится к белорусскому руководству.

Есть альтернативный Союз поляков в Белоруссии, который финансирует Варшава, но он настолько малочислен… Но вмешательство определенных структур Польши в дестабилизирование обстановки — да, этот фактор присутствует. Так, в медийном присутствии тут основную работу делал Telegram-канал Nexta.

— Он даже брал интервью у вашего премьера Матеуша Маровецкого. Премьер снизошел до Telegram-канала. Это говорит о большом его влиянии на Белоруссию, и в Польше наверняка его тоже читают.

— Вряд ли кто-то из читателей верит, что 22-летний молодой человек, гражданин Белоруссии Степан Путило мог один обеспечить такой масштабный проект. Путило связан с телеканалом "БелСат", где работает его отец, а этот канал уже чуть ли не 20 лет пытается вмешаться во внутриполитические дела Белоруссии. Чисто политический проект определенных кругов Польши.

Директор канала Агнешка Ромашевская-Гузы в свое время получала финансирование из польского МИДа. Был период, когда поляки пытались наладить связи и диалог с Минском, и Ромашевская-Гузы по сути уволила главу этого ведомства за его более-менее сдержанное отношение к Белоруссии. Так что да, есть влиятельные центры, которые участвовали и в проекте дестабилизации Украины.

В рамках проекта они являются такими субподрядчиками. В масштабах геополитики основную роль все же играют определенные круги США и Великобритании.

А с самого начала, еще до выборов на территории Белоруссии появилось несколько десятков политтехнологов, а точнее советников и координаторов протестов. В том числе Раковский, который передает искаженную информацию польским лидерам и который по своей, видимо, наивности так и сказал одному из каналов, что да, мы распространяем инструкции для протестующих.

Еще в Польше есть такой Центр изучения Восточной Европы. Этот центр официально при Варшавском университете, но реально подчиняется разного рода фондам, и этот центр с 1990 года возглавляет Ян Малицкий, который известен у нас как издатель журнала "Новый прометеизм". Напомню, что прометеизм — это доктрина вмешательства Польши во все страны, которые разделают нашу территорию и территорию России, попытка создания враждебного коридора стран между Польшей и Россией. Чисто русофобская доктрина, появившаяся еще до Второй мировой войны.

В самом начале минских протестов были задержаны якобы польские студенты, что спровоцировало скандал. Но в интернете несложно найти, что это выпускники указанного центра, а также известные в Польше неонацисты, ранее тесно сотрудничавшие с украинским батальоном "Азов".

Так что Варшава отправляла разные структуры: как инструкторов, так и боевиков. Насколько я знаю, белорусским пограничникам удалось прекратить попытки пересечения границы боевиками.

К счастью, польское большинство не задействовано, оно не подвергается радикальным призывам некоторых польских политиков. Не было пока межнационального фактора в Белоруссии, в отличие от Украины. Пока что, но не исключено, что будет.

А как с польскими белорусами?

— У меня такие данные, что в приграничных селах и городах много польского населения — от 50 до 80%, и живут они довольно компактно.

— Есть Закон о Карте поляка так называемой. Многие этнические белорусы до 1939 года проживали в Польше, и на этом основании им давали эту карту. Насколько они действительно владеют польским языком, ощущают себя поляками, я не знаю. Скорее Карта поляка — это просто дополнительные возможности трудоустройства в Польше, учебы и всего прочего.

— Почему этот фактор до сих пор не задействован? Могли быть какие-то сепаратистские лозунги, тут польские интересы значительно больше, чем англосаксонцы.

— Я уже сказал про председателя Союза поляков в Белоруссии Мечислава Лысова. За счет его работы поляки не чувствуют никакой дискриминации, не было в отличии от Украины и Литвы проблем с соблюдением их прав. Возможно, кто-то решит подумать, как этот фактор использовать, но пока нет почвы.

Что до интересов Польши на постсоветском пространстве, я отмечу, почему это, на мой взгляд, проект англосаксов. Были как бы разделены роли меж сателлитов США в Центральной и Восточной Европе, и получилось так, что обидно для Польши, что главную политическую роль играет относительно небольшая Литва.

— Совместно с Польшей, да.

— Тихановская уже в Литве. Даже сегодня замгоссекретаря США после Литвы в Варшаве не задерживался, сразу полетел в Москву на встречу с Сергеем Лавровым. Думается, что задумавшие план дестабилизации Белоруссии решили, что белорусам лучше думать про близость и общую идентичность с литовцами, а не поляками.

— Некоторые белорусы себя литвинами называют. Есть такая теория, что они не славяне, а эти самые литвины.

— Великое Литовское княжество было белорусским государством в языковом и в культурном плане. А поляки ассоциируются с доминированием, вопросами тиснения христиан, православных. В Украине пытались найти общность с поляками на фоне русофобии, а у белорусских протестующих такого нет.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев