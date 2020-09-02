Какие планы могут быть у Польши на протесты в Белоруссии? Своим мнением с "Правдой.Ру" делится польский политолог и публицист Матеуш Пискорский.
— Распространяются высказывания разных польских политических деятелей о том, что Гродно должно вновь оказаться в составе Польши. Публицист Томаш Соммер, основатель движения "Всепольская молодежь" Роман Гертых предрекают, что о планах аннексии Гродно скоро заявит правящая партия.
Есть заявления и со стороны Лукашенко — что в Гродно уже вывешиваются польские флаги, он предостерег Польшу не вмешиваться в дела Белоруссии. Что конкретно в Польше говорят по этому поводу? Может, все намного проще?
— Да, все намного проще. Думаю, что у Польши здесь нет собственных геополитических сценариев. Она является лишь инструментом внешних сил, которые решили дестабилизировать обстановку в Белоруссии, как ранее на Украине. У Польши даже нет потенциала что-то расширять за счет экспансии.
Упомянутый г-н Соммер является главным редактором одного из крайне правых оппозиционных изданий. Не знаю, сознательно или нет, но он поддержал Александра Лукашенко. В Гродно есть польское меньшинство, но у него до сих пор в Белоруссии было все хорошо. Я лично знаком с их лидером, он вполне лояльно относится к белорусскому руководству.
Есть альтернативный Союз поляков в Белоруссии, который финансирует Варшава, но он настолько малочислен… Но вмешательство определенных структур Польши в дестабилизирование обстановки — да, этот фактор присутствует. Так, в медийном присутствии тут основную работу делал Telegram-канал Nexta.
— Он даже брал интервью у вашего премьера Матеуша Маровецкого. Премьер снизошел до Telegram-канала. Это говорит о большом его влиянии на Белоруссию, и в Польше наверняка его тоже читают.
— Вряд ли кто-то из читателей верит, что 22-летний молодой человек, гражданин Белоруссии Степан Путило мог один обеспечить такой масштабный проект. Путило связан с телеканалом "БелСат", где работает его отец, а этот канал уже чуть ли не 20 лет пытается вмешаться во внутриполитические дела Белоруссии. Чисто политический проект определенных кругов Польши.
Директор канала Агнешка Ромашевская-Гузы в свое время получала финансирование из польского МИДа. Был период, когда поляки пытались наладить связи и диалог с Минском, и Ромашевская-Гузы по сути уволила главу этого ведомства за его более-менее сдержанное отношение к Белоруссии. Так что да, есть влиятельные центры, которые участвовали и в проекте дестабилизации Украины.
В рамках проекта они являются такими субподрядчиками. В масштабах геополитики основную роль все же играют определенные круги США и Великобритании.
А с самого начала, еще до выборов на территории Белоруссии появилось несколько десятков политтехнологов, а точнее советников и координаторов протестов. В том числе Раковский, который передает искаженную информацию польским лидерам и который по своей, видимо, наивности так и сказал одному из каналов, что да, мы распространяем инструкции для протестующих.
Еще в Польше есть такой Центр изучения Восточной Европы. Этот центр официально при Варшавском университете, но реально подчиняется разного рода фондам, и этот центр с 1990 года возглавляет Ян Малицкий, который известен у нас как издатель журнала "Новый прометеизм". Напомню, что прометеизм — это доктрина вмешательства Польши во все страны, которые разделают нашу территорию и территорию России, попытка создания враждебного коридора стран между Польшей и Россией. Чисто русофобская доктрина, появившаяся еще до Второй мировой войны.
В самом начале минских протестов были задержаны якобы польские студенты, что спровоцировало скандал. Но в интернете несложно найти, что это выпускники указанного центра, а также известные в Польше неонацисты, ранее тесно сотрудничавшие с украинским батальоном "Азов".
Так что Варшава отправляла разные структуры: как инструкторов, так и боевиков. Насколько я знаю, белорусским пограничникам удалось прекратить попытки пересечения границы боевиками.
К счастью, польское большинство не задействовано, оно не подвергается радикальным призывам некоторых польских политиков. Не было пока межнационального фактора в Белоруссии, в отличие от Украины. Пока что, но не исключено, что будет.
— У меня такие данные, что в приграничных селах и городах много польского населения — от 50 до 80%, и живут они довольно компактно.
— Есть Закон о Карте поляка так называемой. Многие этнические белорусы до 1939 года проживали в Польше, и на этом основании им давали эту карту. Насколько они действительно владеют польским языком, ощущают себя поляками, я не знаю. Скорее Карта поляка — это просто дополнительные возможности трудоустройства в Польше, учебы и всего прочего.
— Почему этот фактор до сих пор не задействован? Могли быть какие-то сепаратистские лозунги, тут польские интересы значительно больше, чем англосаксонцы.
— Я уже сказал про председателя Союза поляков в Белоруссии Мечислава Лысова. За счет его работы поляки не чувствуют никакой дискриминации, не было в отличии от Украины и Литвы проблем с соблюдением их прав. Возможно, кто-то решит подумать, как этот фактор использовать, но пока нет почвы.
Что до интересов Польши на постсоветском пространстве, я отмечу, почему это, на мой взгляд, проект англосаксов. Были как бы разделены роли меж сателлитов США в Центральной и Восточной Европе, и получилось так, что обидно для Польши, что главную политическую роль играет относительно небольшая Литва.
— Совместно с Польшей, да.
— Тихановская уже в Литве. Даже сегодня замгоссекретаря США после Литвы в Варшаве не задерживался, сразу полетел в Москву на встречу с Сергеем Лавровым. Думается, что задумавшие план дестабилизации Белоруссии решили, что белорусам лучше думать про близость и общую идентичность с литовцами, а не поляками.
— Некоторые белорусы себя литвинами называют. Есть такая теория, что они не славяне, а эти самые литвины.
— Великое Литовское княжество было белорусским государством в языковом и в культурном плане. А поляки ассоциируются с доминированием, вопросами тиснения христиан, православных. В Украине пытались найти общность с поляками на фоне русофобии, а у белорусских протестующих такого нет.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Михаил Закурдаев
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.