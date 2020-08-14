США могут выиграть битву за "Северный поток-2", но проиграют в целом

США выиграют битву за "Северный поток -2", если захотят, но проиграют в целом. С политической точки зрения, Россия и ЕС выступают единым фронтом против США. Кто бы мог подумать об этом несколько лет назад?

Разозлится ли Германия?

Если захотят, США остановят "Северный поток-2"

Во вторник немецко-финская энергетическая компания Uniper в своем отчете предупредила акционеров, что из-за американских санкций (принятие которых ожидается в октябре вместе с "Законом об обороне") "возросла вероятность того, что строительство газопровода затянется или вообще не будет завершено".

"США активизировали свои усилия в плане адресных санкций против проекта" Северный поток -2 ", что увеличивает вероятность того, что будут задержки в строительстве газопровода или вообще он будет завершен", — написала группа в в своем отчете. Об этом же сообщала ранее германская Газовая объединённая компания Zukunft Erdgas.

Такой пессимизм оправдан — США пригрозили санкциями всем, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к газопроводу, в том числе порту Засниц, который находится в собственности Федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, то есть — напрямую государству. Причем Вашингтон отказывается от любых переговоров с Евросоюзом по этому вопросу.

Европа признала политическое давление

Двадцать четыре страны Европейского Союза подписали ноту протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода "Северный поток- 2", сообщило издание Die Welt. Сообщается, что демарш, содержащий обвинение в нарушении международного права, был направлен в Госдеп США еще в среду.

Это хороший знак для стройки и "Газпрома".

Позиция понятна, угроза затрагивает не только Россию и Германию. Корпорацию Nord Stream 2 AG возглавляет "Газпром", но за ним стоят компании со всей Центральной Европы: немецкий Uniper и Wintershall (BASF), британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV и французская Энжи.

Экономически проект выгоден Европе

Европа зависит от природного газа из России процентов на 35 и эта доля снижается, Германия — на 10 %, поэтому говорить о попадании в зависимость от России, о чём так беспокоятся США — не приходится.

Но экономическая выгода для ЕС очевидна — природный газ будет играть ключевую роль в энергетическом переходе Европы от грязных источников к чистым, кроме того трубопроводный газ в долгосрочной перспективе дешевле СПГ.

Не надо также забывать, что первоначально трубопроводы "Северный поток" предназначались для обеспечения большей независимости от политически нестабильных транзитных стран, таких как Украина, а теперь к ней прибавилась и Белоруссия.

Европа понимает:"чем дальше в лес, тем больше дров"

Ситуация непростая: США, действительно, могут заблокировать проект, но тогда Европа может проститься со своим суверенитетом — американцы поймут что санкции действенны и будут продавливать свои интересы по другим направлениям: сталь, алюминий, автомобили, авиация, солнечная энергия, крупные электростанции, IT и интернет технологии.

В немецкой прессе есть сообщения, что европейцы будут работать анонимно на последних 160 километров "Северного потока-2". Техасский сенатор Тед Круз в ответ на слухи о "загадочных" жилых помещениях и стоянке судов у острова Рюген в качестве меры пригрозил "финансовым разрушением" порта Засниц.

Три варианта ответа США на текущий момент

На текущий момент, пишет Focus, для Германии и ЕС есть три возможности для противостояния США:

"1. Отвечать на каждый удар Трампа встречным ударом: санкциями против санкций. Например, запрет на импорт СПГ из США. 2. Использовать все дипломатические возможности: согласно статье 96 Устава Организации Объединенных Наций (ООН), Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности ООН могут запросить мнение Международного Суда по любому юридическому вопросу. Когда Международный суд в Гааге объявит санкции США CAATSA противоречащими международному праву, правительство США во всем мире будет считаться преступником. С такой потерей лица Трампу будет намного сложнее реализовать свои угрозы, поэтому есть надежда на умеренную дипломатию. Но у международных юристов есть сомнения, будет ли мнение экспертов в пользу "Северного потока". 3. Подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО): это будет иметь юридические шансы на успех только в том случае, если США не только пригрозят санкциями, но и осуществят их. Однако пока что США уже успешно справились с угрозами: строительные работы на "Северном потоке -2" приостановлены на несколько месяцев".

"Ни один из трех вариантов не предлагает кардинального решения в виде "серебряной пули". Трамп загнал ЕС в угол. Следующие несколько месяцев станут токсичным испытанием для немецкой и европейской дипломатии и мировой торговли", — делает вывод Focus.

Наш вывод таков, США могут выиграть эту битву, но проиграют хорошие отношения с союзниками, которые начнут кропотливую работу по дистанцированию от Вашингтона и первое, что они сделают — начнут снимать санкции с России. Ситуация напоминает белорусскую: Лукашенко выиграл битву за кресло президента, но потерял Белоруссию. Трамп выиграет битву за "Северный поток-2", но потеряет Европу.

"Умка" спешит на помощь

Между тем, поляки считают, что "Газпром" продолжает готовиться к достройке трубы, причем не из Засница, а из Калининграда. 3 августа многоцелевой корабль снабжения "Умка" отправился в путь в Балтийское море из Мурманска и прибудет в Калининград 14 августа. Судном владеет спасательная служба министерства транспорта РФ, пишет biznesalert. pl .

Также, вероятно, по мнению сайта, будут задействованы в продолжении строительства "Северного потока-2" судно "Балтийский исследователь", который прибыл в прибыл в Калининград в начале августа, суда "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые до недавнего времени находились в реестре как единицы, принадлежащие "Газпрому", и судно снабжения Erri, принадлежащее российской компании Femco.

Корабли снабжены системами позиционирования, некоторые из них уже принимали участия в прокладке труб по дну моря.

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