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Автор Любовь Степушова

Что нужно сделать для "уничтожения" "Северного потока-2"

Мир » Бывший СССР » Украина

Киев всеми способами борется за сохранение транзита российского газа, потому что это деньги, влияние и инвестиции, однако его падение неизбежно вне зависимости от судьбы "Северного потока-2", считает украинский эксперт Дмитрий Марунич.

"После драки кулаками не машут"

Президент украинского Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар заявил, что приоритетной задачей Киева является "уничтожение" "Северного потока-2". По его словам, США введут новые санкции против РФ, и если это не остановит "Газпром", "Кремль и его сети влияния в Берлине и Брюсселе", США пойдут дальше, и будут новые санкции.

Как сказал в программе "Точка зрения" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, "уничтожение" газопровода — это неосуществимая задача, кроме того для Украины она практически ничего не решает, так как страна уже потеряла около половины транзита.

"После драки кулаками не машут. Потери Украины от переориентации транзита российского газа на действующий "Северный поток" и "Турецкий поток" уже составляют значительные 2, 5 миллиардов долларов США, в ценах и ставках прошедшего года", — сказал эксперт.

Украина лишились транзита в Турцию, Болгарию, совокупно транзит упал за первое полугодие на 40%, по сравнению с прошлым годом. Как только будет запущен "Северный поток- 2", эти потери будут нарастать и усугубляться теплыми зимам, уточнил Дмитрий Марунич.

"Северный поток-2" будет завершен в любом случае

Эксперт напомнил, что позиция Украины против строительства "Северного потока" — сначала первой нитки, а потом и второй, "не менялась со времен Януковича". Тем не менее, Россия и Германия этот проект довели практически до конца и "было бы глупо бросить проект, готовый на 90 %".

"То есть, проект будет завершен, это очевидно для всех, в том числе для господина Гончара", — сказал Дмитрий Марунич.

По его словам, этому не помешают даже санкции США, и предложил подождать и посмотреть, в каком виде они будут приняты.

"Они включены в проект оборонного бюджета США тремя сенаторами, которые занимают не проукраинскую, а антироссийскую позицию, и вероятность их подписания президентом США — в случае принятия Конгрессом, высока и возрастает с избранием Джо Байдена. Демократы будут проводить максимально антироссийскую политику, и Украина будет в этом задействована по полной. Но это будет означать также полноценную конфронтацию с немецким и европейским истеблишментом", — сказал эксперт.

Германия — изгой для США, как Иран?

По его словам, пока это санкции только на компании и чиновников, причастных к строительству газопровода, если же будут санкции на торговлю газом, то это будет означать "прямой запрет союзнику на ведение торговой деятельности".

"Это допустимо в отношении Ирана — страны "изгоя", но не в отношении Германии. Даже во времена холодной войны Советский союз торговал газом с Европой", — сказал Дмитрий Марунич.

Он далек от мысли, что ЕС займет консолидированную позицию по контрсанкциям в отношении США, так как "есть Польша, Чехия, Прибалтика, Румыния", но Берлин свою позицию США выскажет, уверен эксперт.

Как "Газпром" обойдет ограничения "Газовой директивы" ЕС

По мнению Дмитрия Марунича, "Газпром" обойдет ограничения, которые накладывает на "Северный поток-2" "Газовая директива" Евросоюза в ее обновленном виде.

"Согласно ее положениям, труба не может быть использована более чем на 50%, если туда не будет допущено третье лицо. "Газпрому" придется создавать некоего оператора для части трубопровода, лежащего в территориальных водах ФРГ, или же "Газпром" будет продавать газ на входе в эту зону, на некоей виртуальной точке — это тоже один из вариантов. Это ухудшит экономику проекта и сроки окупаемости, но, опять же, не уничтожит проект", — отметил эксперт.

Брюссель учитывает интересы Украины "отчасти"

По его словам, украинские политики, впадая в крайнюю риторику, выражают политическую позицию своей страны, призывают Запад к общим ценностям, солидарности.

Но Украина не член ЕС, и ее мнение может учитываться только отчасти, так как в соглашении об ассоциации "есть положение, которое неявно указывает, что Брюсселю необходимо согласовывать с Украиной проекты, которые могут повлиять на энергетическую безопасность двух сторон", считает эксперт.

По словам Дмитрия Марунича, Брюссель это и делает, не случайно "Газпром" все же заключил новый долгосрочный транзитный договор с "Нафтогазом", очень невыгодный для России. По новому контракту госкорпорация должна платить Украине, даже если не качает газ ("качай или плати").

Именно так происходит сейчас, "Северный поток" с 14 июля остановлен на профилактику, а транзит через Украину практически не увеличился.

Почему Украине важен транзит?

Дмитрий Марунич не преувеличивает экономическое значение потерь в 2-3 миллиарда долларов год от транзита, "потому что экономика Украины это не только транзит", но, по его мнению,  быть транзитером (прокачивая 30-40 млрд. кубов в год) важно по многим причинам:

— Брюссель вкладывает в Украину деньги, дает кредиты и заинтересован, чтобы их отдавали,

— это деньги для поддержания трубы в порядке,

— это привлекательно для инвесторов,

— украинская система имеет хранилища, что позволяет поддерживать давление в общей европейской ГТС, это бай-пасс для Газпрома,

— это транзитный статус, возможность разговаривать с Москвой и Брюсселем с точки зрения обеспечения их энергетической безопасности.

"Россия борется за жизни людей на Донбассе, это логично, также логично, что Украина борется за сохранение транзитных интересов — любыми путями, даже резкими заявлениями, но неизбежно транзит будет падать, как и поступления от него", — резюмировал Дмитрий Марунич.

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