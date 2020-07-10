Александр Рар назвал преемника Меркель, выгодного для России

Европа в связи с конфликтом интересов вокруг "Северного потока-2" вскоре встанет перед выбором: признать себя вассалом США или начать кропотливую работу по дистанцированию от Вашингтона. Элиты Германии пока не готовы ко второму варианту, но время будет неумолимо их к нему толкать.

В Германии надеются, что санкций не будет

Как сказал в эфире программы "Точка зрения" немецкий политолог Александр Рар, сейчас в Германии надеются на два благоприятных варианта, которые позволят избежать неминуемого ответа на ультиматум США в связи с "беспощадными" санкциями против "Северного потока-2":

Дональд Трамп их не подпишет. Трамп проиграет выборы, а сменивший его на посту президента Джо Байден будет более договороспособным.

"В отличие от бесноватого Конгресса правительство США должно понимать, что прямое санкционирование немецких и европейских кампаний приведет к серьезному ухудшению немецко-американских и европейско-американских отношений", — сказал политолог.

По его мнению, Трамп не подпишет Закон об обороне на 2021 год (куда вошли санкции) в случае переизбрания, потому что

"ему уже не нужна будет поддержка тех республиканских конгрессменов, которые солидарны с демократами в наложении этих санкций".

"Северный поток-2" может быть остановлен политическим шантажом

Александр Рар отметил, что все разрешения — юридические, экологические — по проекту получены, поэтому "Северный поток-2" — "это легальный проект и остановить его можно только политическим шантажом".

Именно этим, по его словам, и занимаются американцы, которые через поляков и прибалтов будут пытаться блокировать поставки газа из России.

Причина проста — США хотят продавать свой сжиженный газ и, по словам политолога, Западная Европа "не хочет его покупать, но не противится", а Восточная — "хочет полностью перейти на покупку американского СПГ". Этот конфликт интересов в ЕС "очень серьезен" и к нему добавляются другие.

Конфликты раздирают Евросоюз

Есть конфликт Северной Европы и Центра, потому что Северная Европа не хочет финансировать выход остальных из пандемии. Есть конфликт Запада и Востока в отношении следования общим ценностям, которые перестали быть общими.

И есть разногласия в том, кто должен лидировать в Европе.

"Есть немецко-французская ось, которая нацелена на выстраивание континентальной Европы как независимой единицы, и есть восточно-европейские страны, которые поменяли куратора с СССР на США, и сейчас следуют только американским интересам", — отметил Рар.

Европа не может быстро решить эти противоречия, как многим бы хотелось, продолжил политолог. Судьбоносным решением, по его мнению, был бы переход от голосования консенсусом к принятию решений большинством.

"Если это будет реализовано, тогда можно будет говорить о том, что она идет по пути независимости от США", — сказал политолог.

Санкции подтолкнут немецкие элиты к переменам

Александр Рар считает, что если все же санкции США введут, то введут и против чиновников, и госкомпаний, причем в важных секторах страхования, юридического сопровождения. И это будет ультиматум Европе: подчиняется она или не подчиняется.

"Если Евросоюз подчинится, это будет означать, что он вассал Америки, если нет — начнется хлопотливая работа по созданию собственной европейской финансовой структуры аналога SWIFT, дистанцирования от США, создания новых отношений с Россией и Китаем, и за один день это сделать невозможно", — отметил эксперт.

Что касается надежды на приход Байдена, то это иллюзия, так как, по словам Александра Рара, Америка изменила свой подход к Европе, она смотрит на нее не как на союзника, а как на рынок сбыта.

"Европейцам это очень трудно понять, потому что есть еще религиозное чувство преданности общим ценностям, дружбе. Понять, что все изменилось, — непросто, это длительный процесс, но его надо ускорять, чтобы не оторваться от реальности", — сказал политолог.

Есть достойный преемник Меркель — Армин Лашет

По его мнению, 2021 год будет переломным. Ангела Меркель уходит, многое будет зависеть от того, как ЕС выйдет из "коронавирусного" кризиса, от сохранения ХДС/ХСС у власти. Если все будет спокойно, ее наследником будет мужчина. Есть четыре кандидата, из них премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет был бы полезен для российско-германских отношений, отметил эксперт.

"Газопровод будет достроен, а дальше Германия будет работать. С учетом потери статуса и ухудшения состояния украинского трубопровода через пару лет станет ясно, что газ в Европу должен идти через "Северный поток" и "Турецкий поток", — сделал вывод Александр Рар.

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